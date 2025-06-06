https://ria.ru/20250606/chachibay--2021299125.html

Криминальный авторитет Чачибай обжаловал приговор суда

Криминальный авторитет Чачибай обжаловал приговор суда - РИА Новости, 06.06.2025

Криминальный авторитет Чачибай обжаловал приговор суда

Криминальный авторитет Давид Чачибай, получивший 15 лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, обжаловал приговор в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:55:00+03:00

2025-06-06T12:55:00+03:00

2025-06-06T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Криминальный авторитет Давид Чачибай, получивший 15 лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, обжаловал приговор в кассации, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. "Зарегистрирована кассационная жалоба на приговор", - сказали в суде. Ранее он уже безуспешно пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции. В сентябре прошлого года Мосгорсуд признал Чачибая (до 12.09.2013 – Давид Герлиани) виновным по статьям 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и 163 (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ и назначил 15 лет колонии строгого режима. По данным суда, Чачибай организовал преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали 15 миллионов рублей. Также установлено, что за Чачибаем закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях. Как ранее сообщала прокуратура, там он назначал из числа лиц, содержащихся под стражей, которые находились под его полным покровительством и, действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания. Как добавляет прокуратура Москвы, криминальный статус Чачибай получил в 2014 году, находясь в Турции. В марте 2022 года находившийся в международном розыске фигурант был задержан в Египте и по запросу Генпрокуратуры и вскоре экстрадирован в Россию. В столичном СИЗО Чачибай сообщил инспектору дежурной службы изолятора о своём криминальном статусе, подтвердив занятие им высшего положения в преступной иерархии, отметили в прокуратуре. Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

https://ria.ru/20250527/avtoritet-2019361677.html

https://ria.ru/20250115/sud-1993834302.html

https://ria.ru/20250319/sud-2006029512.html

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россия, москва, санкт-петербург, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, общество