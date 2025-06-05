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ВЦИОМ: 74 процента россиян правильно ставят ударение в слове "звонит" - РИА Новости, 05.06.2025
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11:28 05.06.2025 (обновлено: 11:50 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/zvonit-2021051134.html
ВЦИОМ: 74 процента россиян правильно ставят ударение в слове "звонит"
ВЦИОМ: 74 процента россиян правильно ставят ударение в слове "звонит" - РИА Новости, 05.06.2025
ВЦИОМ: 74 процента россиян правильно ставят ударение в слове "звонит"
Три четверти россиян правильно ставят ударение в слове "звонит", следует из опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ. РИА Новости, 05.06.2025
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россия
москва
санкт-петербург
вциом
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Три четверти россиян правильно ставят ударение в слове "звонит", следует из опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ. Так, 74 процента опрошенных верно выбрали вариант с ударением на втором слоге, причем в Москве и Санкт-Петербурге их доля достигла 82 процентов. Ударение на первом слоге считают правильным 17 процентов, а еще семь процентов ответили, что верны оба варианта.ВЦИОМ также интересовался мнением респондентов по поводу прогноза Российской академии наук, согласно которому ударение в "звонит" со временем может переместиться на первый слог. Здесь ответы разделились: почти половина опрошенных (44 процента) нейтрально относятся к такому изменению, тогда как треть (36 процентов) — негативно. А 16 процентов россиян воспринимают прогноз ученых положительно. Почти все респонденты (97 процентов) считают важным соблюдение правил русского языка. Более половины (52 процента) уверены, что нормами современного русского языка должны считаться предписания словарей и языковедов. С ними не согласны 35 процентов опрошенных, по мнению которых нормой языка должно стать то, как говорит большинство жителей России. При этом собственные знания русского языка россияне оценили почти на четверку (средний балл составил 3,9). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
https://ria.ru/20250424/slovo-2013080609.html
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россия, москва, санкт-петербург, вциом, российская академия наук, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, ВЦИОМ, Российская академия наук, Общество
ВЦИОМ: 74 процента россиян правильно ставят ударение в слове "звонит"

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к смене ударения в слове "звонит"

© Fotolia / Lyudmyla VКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Три четверти россиян правильно ставят ударение в слове "звонит", следует из опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.
Так, 74 процента опрошенных верно выбрали вариант с ударением на втором слоге, причем в Москве и Санкт-Петербурге их доля достигла 82 процентов. Ударение на первом слоге считают правильным 17 процентов, а еще семь процентов ответили, что верны оба варианта.
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ВЦИОМ также интересовался мнением респондентов по поводу прогноза Российской академии наук, согласно которому ударение в "звонит" со временем может переместиться на первый слог. Здесь ответы разделились: почти половина опрошенных (44 процента) нейтрально относятся к такому изменению, тогда как треть (36 процентов) — негативно. А 16 процентов россиян воспринимают прогноз ученых положительно.
Почти все респонденты (97 процентов) считают важным соблюдение правил русского языка. Более половины (52 процента) уверены, что нормами современного русского языка должны считаться предписания словарей и языковедов. С ними не согласны 35 процентов опрошенных, по мнению которых нормой языка должно стать то, как говорит большинство жителей России.
При этом собственные знания русского языка россияне оценили почти на четверку (средний балл составил 3,9).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.
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