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В РЖД создали оперштаб после ЧП под Воронежем
В РЖД создали оперштаб после ЧП под Воронежем - РИА Новости, 05.06.2025
В РЖД создали оперштаб после ЧП под Воронежем
В РЖД действует оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова после ЧП в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:21:00+03:00
2025-06-05T14:21:00+03:00
2025-06-05T14:25:00+03:00
воронежская область
россия
олег белозеров
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В РЖД действует оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова после ЧП в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале компании. В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны в Воронежской области. Из-за этого задерживались несколько пассажирских поездов "В РЖД действует оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - говорится в сообщении.
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воронежская область, россия, олег белозеров, александр гусев (губернатор), ржд
Воронежская область, Россия, Олег Белозеров, Александр Гусев (губернатор), РЖД
В РЖД создали оперштаб после ЧП под Воронежем
В РЖД создали оперштаб под руководством Белозерова после ЧП под Воронежем