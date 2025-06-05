https://ria.ru/20250605/volgograd-2021135015.html
В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра
В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра - РИА Новости, 05.06.2025
В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра
Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда из-за сильного ветра, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:47:00+03:00
2025-06-05T16:47:00+03:00
2025-06-05T16:47:00+03:00
волгоград
москва
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_0:206:3153:1980_1920x0_80_0_0_0e61c60e48ec091ec58cde141a6339ea.jpg
ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда из-за сильного ветра, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. По данным МЧС, в четверг днем в Волгоградской области наблюдается по региону усиление ветра порывами до 20-25 м/с. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в расписании аэропорта Волгограда возможны изменения", - сообщает аэропорт в своем Telegram-канале. Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживает семь рейсов – два в Москву и один в Санкт-Петербург, а также два рейса из Москвы и по одному из Самары и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20250528/rosaviatsija-2019499243.html
волгоград
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_107b463402d8d6d3e851ef14bf9c3c63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, москва, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра
В волгоградском аэропорту задержали вылет и прилет 7 рейсов из-за сильного ветра