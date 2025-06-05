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В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра - РИА Новости, 05.06.2025
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16:47 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/volgograd-2021135015.html
В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра
В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра - РИА Новости, 05.06.2025
В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра
Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда из-за сильного ветра, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 05.06.2025
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волгоград
москва
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда из-за сильного ветра, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. По данным МЧС, в четверг днем в Волгоградской области наблюдается по региону усиление ветра порывами до 20-25 м/с. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в расписании аэропорта Волгограда возможны изменения", - сообщает аэропорт в своем Telegram-канале. Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживает семь рейсов – два в Москву и один в Санкт-Петербург, а также два рейса из Москвы и по одному из Самары и Санкт-Петербурга.
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волгоград
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волгоград, москва, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра

В волгоградском аэропорту задержали вылет и прилет 7 рейсов из-за сильного ветра

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда из-за сильного ветра, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
По данным МЧС, в четверг днем в Волгоградской области наблюдается по региону усиление ветра порывами до 20-25 м/с.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в расписании аэропорта Волгограда возможны изменения", - сообщает аэропорт в своем Telegram-канале.
Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживает семь рейсов – два в Москву и один в Санкт-Петербург, а также два рейса из Москвы и по одному из Самары и Санкт-Петербурга.
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ВолгоградМоскваСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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