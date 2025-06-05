https://ria.ru/20250605/volgograd-2021135015.html

В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра

В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра - РИА Новости, 05.06.2025

В аэропорту Волгограда задержали несколько рейсов из-за сильного ветра

Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда из-за сильного ветра, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:47:00+03:00

2025-06-05T16:47:00+03:00

2025-06-05T16:47:00+03:00

волгоград

москва

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Семь рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту Волгограда из-за сильного ветра, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. По данным МЧС, в четверг днем в Волгоградской области наблюдается по региону усиление ветра порывами до 20-25 м/с. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в расписании аэропорта Волгограда возможны изменения", - сообщает аэропорт в своем Telegram-канале. Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживает семь рейсов – два в Москву и один в Санкт-Петербург, а также два рейса из Москвы и по одному из Самары и Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20250528/rosaviatsija-2019499243.html

волгоград

москва

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоград, москва, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)