https://ria.ru/20250605/sk-2021168249.html

В Петербурге возбудили дело о взятке в особо крупном размере

В Петербурге возбудили дело о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 05.06.2025

В Петербурге возбудили дело о взятке в особо крупном размере

Следствие завело дело дело о взятке в особо крупном размере в рамках выполнения гособоронзаказа в отношении начальника филиала строительного управления и... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:07:00+03:00

2025-06-05T18:07:00+03:00

2025-06-05T18:07:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следствие завело дело дело о взятке в особо крупном размере в рамках выполнения гособоронзаказа в отношении начальника филиала строительного управления и директора, сообщает ГВСУ Следственного комитета России. В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа установлены новые обстоятельства "Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала строительного управления Юрия Серги, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и генерального директора ООО "Торговый Дом Кипаларм" Григория Попова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 5 ст. 291 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в 2022-2023 годах между ООО "Торговый Дом Кипаларм" и строительным управлением в интересах Минобороны России заключены многомиллионные контракты по капитальному ремонту объектов в Ленинградской области и городе Санкт-Петербурге. При выполнении работ Серга получил от Попова взятку в особо крупном размере за оказание содействия в заключении контрактов, а также общее покровительство при их реализации. В ходе расследования уголовного дела выявлены новые обстоятельства преступной деятельности Серги. По данным следствия, в апреле 2023 года в ходе выполнения государственного оборонного заказа он получил от коммерческого директора ООО "СТК Горячий цех" Дмитрия Солошенко взятку в особо крупном размере за способствование в заключении в интересах Минобороны России многомиллионных контрактов и общее покровительство при осуществлении строительных работ на объектах в Псковской области. В результате преступных действий фигурантов уголовного дела строительные работы выполнялись с нарушениями, что повлекло неисполнение условий контрактов и причинение значительного ущерба государству.

https://ria.ru/20250530/prigovor-2020071030.html

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происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)