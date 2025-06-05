https://ria.ru/20250605/rossija-2021189584.html

Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по аэродромам, заявил посол

Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по аэродромам, заявил посол - РИА Новости, 05.06.2025

Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по аэродромам, заявил посол

Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по российским аэродромам, так как подобные операции невозможны без поддержки Великобритании или Вашингтона, а... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T20:55:00+03:00

2025-06-05T20:55:00+03:00

2025-06-05T20:55:00+03:00

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ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости. Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по российским аэродромам, так как подобные операции невозможны без поддержки Великобритании или Вашингтона, а президент США Дональд Трамп уже заявил о непричастности Штатов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам. "Президент РФ Владимир Путин вчера говорил с президентом Трампом, и они обсудили это (атаку Киева - ред.). И мы надеемся, что также получим реакцию из Лондона. Потому что такого рода атаки, конечно же, предполагают использование высоких технологий, так называемых геокосмических данных, которые есть только у Лондона и Вашингтона", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News. Посол подчеркнул, что в то время как Трамп заявил о непричастности США к атаке, Лондон этого не сделал. "Мы прекрасно знаем, насколько сильно Лондон вовлечен (в украинский конфликт - ред.), насколько глубоко британские силы вовлечены в работу с Украиной по наведению атак на Крымский мост, а также по другим вопросам... Именно поэтому мы, конечно, ожидаем определенной реакции от Лондона", - добавил Келин. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021091034.html

https://ria.ru/20250605/kreml-2021070259.html

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в мире, россия, лондон, киев, дональд трамп, андрей келин, владимир путин