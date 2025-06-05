Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по аэродромам, заявил посол - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/rossija-2021189584.html
Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по аэродромам, заявил посол
Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по аэродромам, заявил посол - РИА Новости, 05.06.2025
Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по аэродромам, заявил посол
Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по российским аэродромам, так как подобные операции невозможны без поддержки Великобритании или Вашингтона, а... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:55:00+03:00
2025-06-05T20:55:00+03:00
в мире
россия
лондон
киев
дональд трамп
андрей келин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости. Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по российским аэродромам, так как подобные операции невозможны без поддержки Великобритании или Вашингтона, а президент США Дональд Трамп уже заявил о непричастности Штатов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам. "Президент РФ Владимир Путин вчера говорил с президентом Трампом, и они обсудили это (атаку Киева - ред.). И мы надеемся, что также получим реакцию из Лондона. Потому что такого рода атаки, конечно же, предполагают использование высоких технологий, так называемых геокосмических данных, которые есть только у Лондона и Вашингтона", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News. Посол подчеркнул, что в то время как Трамп заявил о непричастности США к атаке, Лондон этого не сделал. "Мы прекрасно знаем, насколько сильно Лондон вовлечен (в украинский конфликт - ред.), насколько глубоко британские силы вовлечены в работу с Украиной по наведению атак на Крымский мост, а также по другим вопросам... Именно поэтому мы, конечно, ожидаем определенной реакции от Лондона", - добавил Келин. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021091034.html
https://ria.ru/20250605/kreml-2021070259.html
россия
лондон
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, киев, дональд трамп, андрей келин, владимир путин
В мире, Россия, Лондон, Киев, Дональд Трамп, Андрей Келин, Владимир Путин
Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по аэродромам, заявил посол

Посол Келин: Москва ждет реакции Лондона на удары Киева по российским аэродромам

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости. Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по российским аэродромам, так как подобные операции невозможны без поддержки Великобритании или Вашингтона, а президент США Дональд Трамп уже заявил о непричастности Штатов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
СМИ: Трамп обеспокоен последствиями атаки ВСУ на российские аэродромы
Вчера, 14:02
"Президент РФ Владимир Путин вчера говорил с президентом Трампом, и они обсудили это (атаку Киева - ред.). И мы надеемся, что также получим реакцию из Лондона. Потому что такого рода атаки, конечно же, предполагают использование высоких технологий, так называемых геокосмических данных, которые есть только у Лондона и Вашингтона", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Посол подчеркнул, что в то время как Трамп заявил о непричастности США к атаке, Лондон этого не сделал.
"Мы прекрасно знаем, насколько сильно Лондон вовлечен (в украинский конфликт - ред.), насколько глубоко британские силы вовлечены в работу с Украиной по наведению атак на Крымский мост, а также по другим вопросам... Именно поэтому мы, конечно, ожидаем определенной реакции от Лондона", - добавил Келин.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Песков: взрыв поезда в Брянской области — это терроризм на государственном уровне - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Кремле рассказали, каким будет ответ России на удары Киева по аэродромам
Вчера, 12:48
 
В миреРоссияЛондонКиевДональд ТрампАндрей КелинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала