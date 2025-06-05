Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по аэродромам, заявил посол
Посол Келин: Москва ждет реакции Лондона на удары Киева по российским аэродромам
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости. Россия ждет реакции Лондона на удары Киева по российским аэродромам, так как подобные операции невозможны без поддержки Великобритании или Вашингтона, а президент США Дональд Трамп уже заявил о непричастности Штатов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты не были заранее проинформированы о планах Киева нанести удары по российским аэродромам.
"Президент РФ Владимир Путин вчера говорил с президентом Трампом, и они обсудили это (атаку Киева - ред.). И мы надеемся, что также получим реакцию из Лондона. Потому что такого рода атаки, конечно же, предполагают использование высоких технологий, так называемых геокосмических данных, которые есть только у Лондона и Вашингтона", - сказал Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Посол подчеркнул, что в то время как Трамп заявил о непричастности США к атаке, Лондон этого не сделал.
"Мы прекрасно знаем, насколько сильно Лондон вовлечен (в украинский конфликт - ред.), насколько глубоко британские силы вовлечены в работу с Украиной по наведению атак на Крымский мост, а также по другим вопросам... Именно поэтому мы, конечно, ожидаем определенной реакции от Лондона", - добавил Келин.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.