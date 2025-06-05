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Приговор криминальному авторитету Чачибаю вступил в силу - РИА Новости, 05.06.2025
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05:48 05.06.2025 (обновлено: 11:35 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/prigovor-2021004716.html
Приговор криминальному авторитету Чачибаю вступил в силу
Приговор криминальному авторитету Чачибаю вступил в силу - РИА Новости, 05.06.2025
Приговор криминальному авторитету Чачибаю вступил в силу
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор криминальному авторитету Давиду Чачибаю, получившему 15 лет колонии за занятие высшего... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:48:00+03:00
2025-06-05T11:35:00+03:00
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор криминальному авторитету Давиду Чачибаю, получившему 15 лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор вступил в силу", - сказали в суде. Ранее Мосгорсуд признал Чачибая (до 12.09.2013 – Давид Герлиани) виновным по статьям 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и 163 (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ и назначил 15 лет колонии строгого режима. По данным суда, Чачибай организовал преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали 15 миллионов рублей. Также установлено, что за Чачибаем закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях. Как ранее сообщала прокуратура, там он назначал из числа лиц, содержащихся под стражей, которые находились под его полным покровительством и, действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания. Как добавляет прокуратура Москвы, криминальный статус Чачибай получил в 2014 году, находясь в Турции. В марте 2022 года находившийся в международном розыске фигурант был задержан в Египте и по запросу Генпрокуратуры и вскоре экстрадирован в Россию. В столичном СИЗО Чачибай сообщил инспектору дежурной службы изолятора о своём криминальном статусе, подтвердив занятие им высшего положения в преступной иерархии, отметили в прокуратуре. Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
https://ria.ru/20240916/sud-1972996797.html
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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Приговор криминальному авторитету Чачибаю вступил в силу

Суд признал законным приговор криминальному авторитету Давиду Чачибаю

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramДавид Чачибай в зале суда
Давид Чачибай в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Давид Чачибай в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор криминальному авторитету Давиду Чачибаю, получившему 15 лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор вступил в силу", - сказали в суде.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Суд в Москве приговорил криминального авторитета к 15 годам колонии
16 сентября 2024, 15:50
Ранее Мосгорсуд признал Чачибая (до 12.09.2013 – Давид Герлиани) виновным по статьям 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) и 163 (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ и назначил 15 лет колонии строгого режима.
По данным суда, Чачибай организовал преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали 15 миллионов рублей.
Также установлено, что за Чачибаем закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях. Как ранее сообщала прокуратура, там он назначал из числа лиц, содержащихся под стражей, которые находились под его полным покровительством и, действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания.
Как добавляет прокуратура Москвы, криминальный статус Чачибай получил в 2014 году, находясь в Турции. В марте 2022 года находившийся в международном розыске фигурант был задержан в Египте и по запросу Генпрокуратуры и вскоре экстрадирован в Россию. В столичном СИЗО Чачибай сообщил инспектору дежурной службы изолятора о своём криминальном статусе, подтвердив занятие им высшего положения в преступной иерархии, отметили в прокуратуре.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" введена в Уголовный кодекс России в апреле 2019 года в рамках борьбы с организованной преступностью. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Мосгорсуд вынес приговор организатору убийства Япончика
15 января, 16:37
 
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