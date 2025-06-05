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Atlantic: атака на российские аэродромы вызвала обсуждения в Белом доме - РИА Новости, 06.06.2025
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23:02 05.06.2025 (обновлено: 01:56 06.06.2025)
https://ria.ru/20250605/kiev-2021197875.html
Atlantic: атака на российские аэродромы вызвала обсуждения в Белом доме
Atlantic: атака на российские аэродромы вызвала обсуждения в Белом доме - РИА Новости, 06.06.2025
Atlantic: атака на российские аэродромы вызвала обсуждения в Белом доме
Террористическая атака Украины на российские аэродромы вызвала в Белом доме обсуждения о необходимости для США отказаться от поддержки Киева, сообщает в четверг РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-05T23:02:00+03:00
2025-06-06T01:56:00+03:00
киев
россия
брянская область
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Террористическая атака Украины на российские аэродромы вызвала в Белом доме обсуждения о необходимости для США отказаться от поддержки Киева, сообщает в четверг журнал Atlantic со ссылкой на информированные источники. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет. По утверждению одного из внешних советников Белого дома, президент США Дональд Трамп считает, что Киеву следовало бы сосредоточиться на переговорах в Стамбуле. Источник также сказал, что атака вновь разожгла давнее недовольство Трампа в отношении Владимира Зеленского. По словам источника в американской администрации, на этой неделе Трамп заявил своим помощникам, что больше не верит в возможность скорого саммита с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным, хотя раньше рассчитывал, что такая встреча сможет положить конец конфликту. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях. Российский лидер отметил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/ataki-2020804623.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2021181533.html
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россия
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киев, россия, брянская область, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
Киев, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
Atlantic: атака на российские аэродромы вызвала обсуждения в Белом доме

Atlantic: в Белом доме обсуждают отказ от поддержки Киева после его атак

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Террористическая атака Украины на российские аэродромы вызвала в Белом доме обсуждения о необходимости для США отказаться от поддержки Киева, сообщает в четверг журнал Atlantic со ссылкой на информированные источники.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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По утверждению одного из внешних советников Белого дома, президент США Дональд Трамп считает, что Киеву следовало бы сосредоточиться на переговорах в Стамбуле. Источник также сказал, что атака вновь разожгла давнее недовольство Трампа в отношении Владимира Зеленского.
По словам источника в американской администрации, на этой неделе Трамп заявил своим помощникам, что больше не верит в возможность скорого саммита с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным, хотя раньше рассчитывал, что такая встреча сможет положить конец конфликту.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях. Российский лидер отметил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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КиевРоссияБрянская областьВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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