Рейтинг@Mail.ru
Глава Дагестана оценил инициативу Путина о Дне языков народов России - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 05.06.2025 (обновлено: 17:49 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/dagestan-2021159741.html
Глава Дагестана оценил инициативу Путина о Дне языков народов России
Глава Дагестана оценил инициативу Путина о Дне языков народов России - РИА Новости, 05.06.2025
Глава Дагестана оценил инициативу Путина о Дне языков народов России
Инициатива президента России Владимира Путина ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения народного поэта Дагестана Расула... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:48:00+03:00
2025-06-05T17:49:00+03:00
общество
россия
республика дагестан
владимир путин
сергей меликов
языки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957150237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465641417a6c695047cedde56e167d4e.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, поможет не только сберечь уникальное языковое богатство страны, но и даст импульс для его развития на государственном уровне, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.В четверг в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября, в день рождения Расула Гамзатова. "Это решение отражает курс на сохранение и укрепление многонациональной культуры России, ярким воплощением которой является Дагестан. Не сомневаюсь, что такой шаг поможет не только сберечь уникальное языковое богатство нашей страны, но и дать импульс для его развития на государственном уровне", – написал Меликов.Для каждого дагестанца очень важно, что глава государства подчеркнул значимость наследия "поэта аула и планеты" – человека, чьи стихи звучат более чем на 80 языках мира, заявил Меликов. Он поблагодарил президента "за созидательную инициативу в память о великом Расуле Гамзатове", с которым Путин был знаком лично.
https://ria.ru/20250605/yazyk-2021125048.html
https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957150237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b51f92aedafa3ca6a84845471bf0245c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика дагестан, владимир путин, сергей меликов, языки
Общество, Россия, Республика Дагестан, Владимир Путин, Сергей Меликов, языки
Глава Дагестана оценил инициативу Путина о Дне языков народов России

Меликов: учреждение Дня языков народов России поможет сберечь языковое богатство

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, поможет не только сберечь уникальное языковое богатство страны, но и даст импульс для его развития на государственном уровне, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.
В четверг в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября, в день рождения Расула Гамзатова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Путин призвал использовать кириллицу вместо "каши из латиницы"
Вчера, 16:17
"Это решение отражает курс на сохранение и укрепление многонациональной культуры России, ярким воплощением которой является Дагестан. Не сомневаюсь, что такой шаг поможет не только сберечь уникальное языковое богатство нашей страны, но и дать импульс для его развития на государственном уровне", – написал Меликов.
Для каждого дагестанца очень важно, что глава государства подчеркнул значимость наследия "поэта аула и планеты" – человека, чьи стихи звучат более чем на 80 языках мира, заявил Меликов. Он поблагодарил президента "за созидательную инициативу в память о великом Расуле Гамзатове", с которым Путин был знаком лично.
Вариант обложки школьного букваря - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Путину представили обложку нового букваря
Вчера, 16:06
 
ОбществоРоссияРеспублика ДагестанВладимир ПутинСергей Меликовязыки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала