https://ria.ru/20250605/dagestan-2021159741.html

Глава Дагестана оценил инициативу Путина о Дне языков народов России

Глава Дагестана оценил инициативу Путина о Дне языков народов России - РИА Новости, 05.06.2025

Глава Дагестана оценил инициативу Путина о Дне языков народов России

Инициатива президента России Владимира Путина ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения народного поэта Дагестана Расула... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:48:00+03:00

2025-06-05T17:48:00+03:00

2025-06-05T17:49:00+03:00

общество

россия

республика дагестан

владимир путин

сергей меликов

языки

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МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, поможет не только сберечь уникальное языковое богатство страны, но и даст импульс для его развития на государственном уровне, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.В четверг в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября, в день рождения Расула Гамзатова. "Это решение отражает курс на сохранение и укрепление многонациональной культуры России, ярким воплощением которой является Дагестан. Не сомневаюсь, что такой шаг поможет не только сберечь уникальное языковое богатство нашей страны, но и дать импульс для его развития на государственном уровне", – написал Меликов.Для каждого дагестанца очень важно, что глава государства подчеркнул значимость наследия "поэта аула и планеты" – человека, чьи стихи звучат более чем на 80 языках мира, заявил Меликов. Он поблагодарил президента "за созидательную инициативу в память о великом Расуле Гамзатове", с которым Путин был знаком лично.

https://ria.ru/20250605/yazyk-2021125048.html

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общество, россия, республика дагестан, владимир путин, сергей меликов, языки