Рейтинг@Mail.ru
Власти Саратовской области сообщили о нашествии сайгаков - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 04.06.2025 (обновлено: 20:17 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/saygak-2020958216.html
Власти Саратовской области сообщили о нашествии сайгаков
Власти Саратовской области сообщили о нашествии сайгаков - РИА Новости, 04.06.2025
Власти Саратовской области сообщили о нашествии сайгаков
Саратовская область на фоне критической ситуации с миграцией сайгаков из соседнего Казахстана предлагает исключить этот вид из Красной книги России, сообщил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:39:00+03:00
2025-06-04T20:17:00+03:00
саратовская область
казахстан
россия
в мире
дикие животные
животные
сайгак
красная книга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020960975_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_461655b9eedfe632d109d46b7391aa1c.jpg
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Саратовская область на фоне критической ситуации с миграцией сайгаков из соседнего Казахстана предлагает исключить этот вид из Красной книги России, сообщил министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов.Как сообщил Гаврилов, в 2021 году область посещали 20-35 тысяч особей, в 2024 году - порядка 80 тысяч, та в этом наблюдается "нашествие" почти миллиона особей. По его словам, сложилась критическая ситуация: в результате "взрывного роста" численности популяции сайгака страдают жители области, сельхозпроизводители, наносится урон сельскохозяйственным ресурсам региона."Выходом в сложившейся ситуации видим рассмотрение вопроса о статусе сайгака Волго-Уральской популяции, исключении сайгака из Красной книги Российской Федерации с рассмотрением возможности дальнейшего использования данного вида", - приводятся слова Гаврилова в Telegram-канале комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.Министр отметил, что комитет ежегодно ведет мониторинг миграционной активности сайгака, который заходит на территорию области."Трансграничные переходы с территории Республики Казахстан в Саратовскую область в сезон миграции совершает самая большая волго-уральская популяция сайгака, которая, по последним имеющимся данным 2024 года, насчитывает 1,6 миллиона особей... Нынешняя ситуация спровоцирована теплой зимой, доступной кормовой базой - что всегда способствует росту популяции. В дикой природе существуют внутренние механизмы регуляции численности популяций, бесконечно увеличение продолжаться не может", - подчеркнул он.Комитет уточняет, что Гаврилов поднимал вопрос беспрецедентной миграции сайгака с территории Казахстана в южные районы Саратовской области накануне на оперативном выездном совещании в Питерском районе области, где также было подключение в формате видеоконференции к заседанию Минприроды России.Отмечается, что сайгак как вид неоднократно оказывался на грани исчезновения в XX веке, в связи с чем получил охраняемый статус и был внесен в Красную книгу РФ.Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что власти области оценят ущерб местным фермерам от миграции сайгаков и проработают алгоритм поддержки аграриев.Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию. Численность этого краснокнижного вида в РФ составляет несколько тысяч особей при том, что в середине прошлого века популяция сайгака Северо-Западного Прикаспия насчитывала около 800 тысяч особей. Минсельхоз Казахстана в сентябре 2023 года заявлял, что численность сайгаков в стране превысила 1,9 миллиона особей, при этом одно взрослое животное потребляет в сутки до семи килограммов корма и около пяти литров воды. В ведомстве отмечали, что рост популяции сайгаков в Казахстане привел тогда к повреждению посевов на большой площади, причинив ущерб свыше 25,6 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250427/rossija-2013644538.html
https://ria.ru/20250122/kontrabandist-1994944044.html
саратовская область
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Нашествие" сайгаков в Саратовской области
"Нашествие" сайгаков наблюдается в Саратовской области, в этом году из Казахстана в регион "мигрировали" около 1 млн особей. На фоне происходящего власти области предложили исключить сайгака из Красной книги России.
2025-06-04T19:39
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020960975_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3555b9c1357a3e9f1b18e8b54644e7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область, казахстан, россия, в мире, дикие животные, животные, сайгак, красная книга
Саратовская область, Казахстан, Россия, В мире, Дикие животные, Животные, сайгак, Красная книга
Власти Саратовской области сообщили о нашествии сайгаков

Саратовская область хочет исключить сайгаков из Красной книги из-за их миграции

Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Саратовская область на фоне критической ситуации с миграцией сайгаков из соседнего Казахстана предлагает исключить этот вид из Красной книги России, сообщил министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов.
Как сообщил Гаврилов, в 2021 году область посещали 20-35 тысяч особей, в 2024 году - порядка 80 тысяч, та в этом наблюдается "нашествие" почти миллиона особей. По его словам, сложилась критическая ситуация: в результате "взрывного роста" численности популяции сайгака страдают жители области, сельхозпроизводители, наносится урон сельскохозяйственным ресурсам региона.
«
"Выходом в сложившейся ситуации видим рассмотрение вопроса о статусе сайгака Волго-Уральской популяции, исключении сайгака из Красной книги Российской Федерации с рассмотрением возможности дальнейшего использования данного вида", - приводятся слова Гаврилова в Telegram-канале комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.
Министр отметил, что комитет ежегодно ведет мониторинг миграционной активности сайгака, который заходит на территорию области.
Самка комара - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Биолог предупредил о возможном нашествии комаров в Центральной России
27 апреля, 02:52
"Трансграничные переходы с территории Республики Казахстан в Саратовскую область в сезон миграции совершает самая большая волго-уральская популяция сайгака, которая, по последним имеющимся данным 2024 года, насчитывает 1,6 миллиона особей... Нынешняя ситуация спровоцирована теплой зимой, доступной кормовой базой - что всегда способствует росту популяции. В дикой природе существуют внутренние механизмы регуляции численности популяций, бесконечно увеличение продолжаться не может", - подчеркнул он.
Комитет уточняет, что Гаврилов поднимал вопрос беспрецедентной миграции сайгака с территории Казахстана в южные районы Саратовской области накануне на оперативном выездном совещании в Питерском районе области, где также было подключение в формате видеоконференции к заседанию Минприроды России.
Отмечается, что сайгак как вид неоднократно оказывался на грани исчезновения в XX веке, в связи с чем получил охраняемый статус и был внесен в Красную книгу РФ.
Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что власти области оценят ущерб местным фермерам от миграции сайгаков и проработают алгоритм поддержки аграриев.
Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию. Численность этого краснокнижного вида в РФ составляет несколько тысяч особей при том, что в середине прошлого века популяция сайгака Северо-Западного Прикаспия насчитывала около 800 тысяч особей. Минсельхоз Казахстана в сентябре 2023 года заявлял, что численность сайгаков в стране превысила 1,9 миллиона особей, при этом одно взрослое животное потребляет в сутки до семи килограммов корма и около пяти литров воды. В ведомстве отмечали, что рост популяции сайгаков в Казахстане привел тогда к повреждению посевов на большой площади, причинив ущерб свыше 25,6 миллиона долларов.
Контрабанду рогов сайгака на 7 млн рублей пресекли хабаровские таможенники - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Хабаровском крае контрабандист попытался вывезти в Китай рога сайгака
22 января, 11:45
 
Саратовская областьКазахстанРоссияВ миреДикие животныеЖивотныесайгакКрасная книга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала