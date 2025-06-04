Власти Саратовской области сообщили о нашествии сайгаков
Саратовская область хочет исключить сайгаков из Красной книги из-за их миграции
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САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Саратовская область на фоне критической ситуации с миграцией сайгаков из соседнего Казахстана предлагает исключить этот вид из Красной книги России, сообщил министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов.
Как сообщил Гаврилов, в 2021 году область посещали 20-35 тысяч особей, в 2024 году - порядка 80 тысяч, та в этом наблюдается "нашествие" почти миллиона особей. По его словам, сложилась критическая ситуация: в результате "взрывного роста" численности популяции сайгака страдают жители области, сельхозпроизводители, наносится урон сельскохозяйственным ресурсам региона.
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"Выходом в сложившейся ситуации видим рассмотрение вопроса о статусе сайгака Волго-Уральской популяции, исключении сайгака из Красной книги Российской Федерации с рассмотрением возможности дальнейшего использования данного вида", - приводятся слова Гаврилова в Telegram-канале комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.
Министр отметил, что комитет ежегодно ведет мониторинг миграционной активности сайгака, который заходит на территорию области.
"Трансграничные переходы с территории Республики Казахстан в Саратовскую область в сезон миграции совершает самая большая волго-уральская популяция сайгака, которая, по последним имеющимся данным 2024 года, насчитывает 1,6 миллиона особей... Нынешняя ситуация спровоцирована теплой зимой, доступной кормовой базой - что всегда способствует росту популяции. В дикой природе существуют внутренние механизмы регуляции численности популяций, бесконечно увеличение продолжаться не может", - подчеркнул он.
Комитет уточняет, что Гаврилов поднимал вопрос беспрецедентной миграции сайгака с территории Казахстана в южные районы Саратовской области накануне на оперативном выездном совещании в Питерском районе области, где также было подключение в формате видеоконференции к заседанию Минприроды России.
Отмечается, что сайгак как вид неоднократно оказывался на грани исчезновения в XX веке, в связи с чем получил охраняемый статус и был внесен в Красную книгу РФ.
Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что власти области оценят ущерб местным фермерам от миграции сайгаков и проработают алгоритм поддержки аграриев.
Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию. Численность этого краснокнижного вида в РФ составляет несколько тысяч особей при том, что в середине прошлого века популяция сайгака Северо-Западного Прикаспия насчитывала около 800 тысяч особей. Минсельхоз Казахстана в сентябре 2023 года заявлял, что численность сайгаков в стране превысила 1,9 миллиона особей, при этом одно взрослое животное потребляет в сутки до семи килограммов корма и около пяти литров воды. В ведомстве отмечали, что рост популяции сайгаков в Казахстане привел тогда к повреждению посевов на большой площади, причинив ущерб свыше 25,6 миллиона долларов.