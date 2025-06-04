https://ria.ru/20250604/saygak-2020958216.html

Власти Саратовской области сообщили о нашествии сайгаков

Власти Саратовской области сообщили о нашествии сайгаков - РИА Новости, 04.06.2025

Власти Саратовской области сообщили о нашествии сайгаков

Саратовская область на фоне критической ситуации с миграцией сайгаков из соседнего Казахстана предлагает исключить этот вид из Красной книги России, сообщил... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:39:00+03:00

2025-06-04T19:39:00+03:00

2025-06-04T20:17:00+03:00

саратовская область

казахстан

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сайгак

красная книга

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САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Саратовская область на фоне критической ситуации с миграцией сайгаков из соседнего Казахстана предлагает исключить этот вид из Красной книги России, сообщил министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов.Как сообщил Гаврилов, в 2021 году область посещали 20-35 тысяч особей, в 2024 году - порядка 80 тысяч, та в этом наблюдается "нашествие" почти миллиона особей. По его словам, сложилась критическая ситуация: в результате "взрывного роста" численности популяции сайгака страдают жители области, сельхозпроизводители, наносится урон сельскохозяйственным ресурсам региона."Выходом в сложившейся ситуации видим рассмотрение вопроса о статусе сайгака Волго-Уральской популяции, исключении сайгака из Красной книги Российской Федерации с рассмотрением возможности дальнейшего использования данного вида", - приводятся слова Гаврилова в Telegram-канале комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.Министр отметил, что комитет ежегодно ведет мониторинг миграционной активности сайгака, который заходит на территорию области."Трансграничные переходы с территории Республики Казахстан в Саратовскую область в сезон миграции совершает самая большая волго-уральская популяция сайгака, которая, по последним имеющимся данным 2024 года, насчитывает 1,6 миллиона особей... Нынешняя ситуация спровоцирована теплой зимой, доступной кормовой базой - что всегда способствует росту популяции. В дикой природе существуют внутренние механизмы регуляции численности популяций, бесконечно увеличение продолжаться не может", - подчеркнул он.Комитет уточняет, что Гаврилов поднимал вопрос беспрецедентной миграции сайгака с территории Казахстана в южные районы Саратовской области накануне на оперативном выездном совещании в Питерском районе области, где также было подключение в формате видеоконференции к заседанию Минприроды России.Отмечается, что сайгак как вид неоднократно оказывался на грани исчезновения в XX веке, в связи с чем получил охраняемый статус и был внесен в Красную книгу РФ.Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что власти области оценят ущерб местным фермерам от миграции сайгаков и проработают алгоритм поддержки аграриев.Сайгак - парнокопытное млекопитающее. В 2002 году вид отнесли к категории "находящийся в критическом состоянии". Изначально сайгаки заселяли большую территорию в Евразии, сейчас обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, заходят в Туркмению, Россию и западную Монголию. Численность этого краснокнижного вида в РФ составляет несколько тысяч особей при том, что в середине прошлого века популяция сайгака Северо-Западного Прикаспия насчитывала около 800 тысяч особей. Минсельхоз Казахстана в сентябре 2023 года заявлял, что численность сайгаков в стране превысила 1,9 миллиона особей, при этом одно взрослое животное потребляет в сутки до семи килограммов корма и около пяти литров воды. В ведомстве отмечали, что рост популяции сайгаков в Казахстане привел тогда к повреждению посевов на большой площади, причинив ущерб свыше 25,6 миллиона долларов.

https://ria.ru/20250427/rossija-2013644538.html

https://ria.ru/20250122/kontrabandist-1994944044.html

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"Нашествие" сайгаков в Саратовской области "Нашествие" сайгаков наблюдается в Саратовской области, в этом году из Казахстана в регион "мигрировали" около 1 млн особей. На фоне происходящего власти области предложили исключить сайгака из Красной книги России. 2025-06-04T19:39 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратовская область, казахстан, россия, в мире, дикие животные, животные, сайгак, красная книга