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Сомалийский сенатор поблагодарил Россию за списание внешнего долга страны

Сомалийский сенатор поблагодарил Россию за списание внешнего долга страны - РИА Новости, 04.06.2025

Сомалийский сенатор поблагодарил Россию за списание внешнего долга страны

Председатель сената парламента Сомали Абди Хаши Абдуллахи поблагодарил Москву за списание внешнего долга страны на 700 миллионов долларов, это исторический акт... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:06:00+03:00

2025-06-04T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель сената парламента Сомали Абди Хаши Абдуллахи поблагодарил Москву за списание внешнего долга страны на 700 миллионов долларов, это исторический акт щедрости. "Хотел бы выразить нашу глубочайшую признательность и искреннюю благодарность Российской Федерации за ее знаменательное решение списать значительную часть внешнего долга Сомали. Этот исторический акт щедрости, списание долга на сумму 700 миллионов долларов США представляет собой не только финансовое облегчение нашего бремени, но и является мощным жестом солидарности и дружбы", - сказал сомалийский парламентарий, выступая в Совете Федерации. Он добавил, что этот шаг со стороны Москвы подтверждает ее приверженность принципам взаимного партнерства и справедливого развития. Председатель сената также указал, что Сомали интересен опыт законодательных органов России на пути формирования федеративной структуры управления в стране. "Существует огромный потенциал для построения партнерства, которое будет служить интересам обоих наших государств. Прежде чем завершить свое сегодняшнее выступление, я хотел бы еще раз выразить сердечную признательность председателю Совета Федерации, госпоже Валентине Ивановне Матвиенко, и всем уважаемым членам Совета Федерации за предоставленную мне возможность выступить сегодня перед вами", - подчеркнул Абди Хаши Абдуллахи.

https://ria.ru/20250526/lavrov-2019139824.html

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