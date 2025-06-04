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Сомалийский сенатор поблагодарил Россию за списание внешнего долга страны - РИА Новости, 04.06.2025
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11:06 04.06.2025 (обновлено: 11:50 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/predsedatel-2020813755.html
Сомалийский сенатор поблагодарил Россию за списание внешнего долга страны
Сомалийский сенатор поблагодарил Россию за списание внешнего долга страны - РИА Новости, 04.06.2025
Сомалийский сенатор поблагодарил Россию за списание внешнего долга страны
Председатель сената парламента Сомали Абди Хаши Абдуллахи поблагодарил Москву за списание внешнего долга страны на 700 миллионов долларов, это исторический акт... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:06:00+03:00
2025-06-04T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель сената парламента Сомали Абди Хаши Абдуллахи поблагодарил Москву за списание внешнего долга страны на 700 миллионов долларов, это исторический акт щедрости. "Хотел бы выразить нашу глубочайшую признательность и искреннюю благодарность Российской Федерации за ее знаменательное решение списать значительную часть внешнего долга Сомали. Этот исторический акт щедрости, списание долга на сумму 700 миллионов долларов США представляет собой не только финансовое облегчение нашего бремени, но и является мощным жестом солидарности и дружбы", - сказал сомалийский парламентарий, выступая в Совете Федерации. Он добавил, что этот шаг со стороны Москвы подтверждает ее приверженность принципам взаимного партнерства и справедливого развития. Председатель сената также указал, что Сомали интересен опыт законодательных органов России на пути формирования федеративной структуры управления в стране. "Существует огромный потенциал для построения партнерства, которое будет служить интересам обоих наших государств. Прежде чем завершить свое сегодняшнее выступление, я хотел бы еще раз выразить сердечную признательность председателю Совета Федерации, госпоже Валентине Ивановне Матвиенко, и всем уважаемым членам Совета Федерации за предоставленную мне возможность выступить сегодня перед вами", - подчеркнул Абди Хаши Абдуллахи.
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в мире, сомали, москва, сша, совет федерации рф, россия
В мире, Сомали, Москва, США, Совет Федерации РФ, Россия
Сомалийский сенатор поблагодарил Россию за списание внешнего долга страны

Абди Хаши Абдуллахи поблагодарил Россию за списание внешнего долга страны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель сената парламента Сомали Абди Хаши Абдуллахи поблагодарил Москву за списание внешнего долга страны на 700 миллионов долларов, это исторический акт щедрости.
"Хотел бы выразить нашу глубочайшую признательность и искреннюю благодарность Российской Федерации за ее знаменательное решение списать значительную часть внешнего долга Сомали. Этот исторический акт щедрости, списание долга на сумму 700 миллионов долларов США представляет собой не только финансовое облегчение нашего бремени, но и является мощным жестом солидарности и дружбы", - сказал сомалийский парламентарий, выступая в Совете Федерации.
Он добавил, что этот шаг со стороны Москвы подтверждает ее приверженность принципам взаимного партнерства и справедливого развития. Председатель сената также указал, что Сомали интересен опыт законодательных органов России на пути формирования федеративной структуры управления в стране.
"Существует огромный потенциал для построения партнерства, которое будет служить интересам обоих наших государств. Прежде чем завершить свое сегодняшнее выступление, я хотел бы еще раз выразить сердечную признательность председателю Совета Федерации, госпоже Валентине Ивановне Матвиенко, и всем уважаемым членам Совета Федерации за предоставленную мне возможность выступить сегодня перед вами", - подчеркнул Абди Хаши Абдуллахи.
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