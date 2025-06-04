Песков переадресовал вопрос о причастности Тимофеева к атаке на аэродромы
Песков переадресовал вопрос о причастности Тимофеева к атаке БПЛА на аэродромы
© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramФура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам РФ вопрос о причастности Артема Тимофеева к атаке на российские военные аэродромы.
Ранее в Telegram-канале администрации города Усть-Кут сообщалось, что в Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения Артем Тимофеев.
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев
"Вы знаете, это скорее вопрос для наших специальных служб, которые ведут расследование произошедшего. Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с поимкой Тимофеева.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.