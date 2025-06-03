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Муфтий рассказал о ценах на жертвенных животных в Курбан-байрам - РИА Новости, 03.06.2025
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Религия
 
18:19 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/zhivotnye-2020725378.html
Муфтий рассказал о ценах на жертвенных животных в Курбан-байрам
Муфтий рассказал о ценах на жертвенных животных в Курбан-байрам - РИА Новости, 03.06.2025
Муфтий рассказал о ценах на жертвенных животных в Курбан-байрам
Цены на жертвенных животных в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе к празднику Курбан-байрам достигают 20 тысяч рублей, рассказали муфтии во время видеомоста... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:19:00+03:00
2025-06-03T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Цены на жертвенных животных в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе к празднику Курбан-байрам достигают 20 тысяч рублей, рассказали муфтии во время видеомоста Мекка — Москва — Санкт-Петербург — Симферополь в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". "По последним данным, цены от 15-20 тысяч рублей. Цены, конечно, на Курбан-Байрам возрастают", – сказал на видеомосте заместитель муфтия Москвы, руководитель религиозной организации "Милость" Марат Алимов. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области муфтий Рушан Аббясов в свою очередь сообщил по видеомосту, что в Мекке цены составляют 100-150 долларов (около 12 тысяч рублей). Представитель ДУМ РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Хусаинов на видеомосте добавил, что в регионе забой жертвенного животного обойдется в 18-20 тысяч рублей со всеми услугами, а заместитель муфтия мусульман Крыма и города Севастополь Раим Гафаров – что на полуострове это будет стоить около 18 тысяч рублей. Хадж (паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии) – один из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет 4-9 июня, а Курбан-байрам будет отмечаться 6 июня. В этом году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В рамках благотворительной акции "Хадж Керим", проходящей по инициативе главы ДУМ РФ, муфтия Равиля Гайнутдина и поддержке сенатора Сулеймана Керимова, в паломничество к священным местам ислама направляются участники СВО и члены их семей. Власти Саудовской Аравии ежегодно определяют максимальное количество паломников из разных стран, которых она может принять на совершение хаджа. Квота на хадж для паломников из России составила 25 тыс. участников в 2025 году.
https://ria.ru/20250603/ploschadki-2020724278.html
https://ria.ru/20250603/zhivotnye-2020715123.html
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москва, санкт-петербург, мекка, религия
Религия, Москва, Санкт-Петербург, Мекка, Религия
Муфтий рассказал о ценах на жертвенных животных в Курбан-байрам

Цены на жертвенных животных к празднику Курбан-байрам достигают 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Цены на жертвенных животных в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе к празднику Курбан-байрам достигают 20 тысяч рублей, рассказали муфтии во время видеомоста Мекка — Москва — Санкт-Петербург — Симферополь в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"По последним данным, цены от 15-20 тысяч рублей. Цены, конечно, на Курбан-Байрам возрастают", – сказал на видеомосте заместитель муфтия Москвы, руководитель религиозной организации "Милость" Марат Алимов.
Верующие в мечети Аль-Марджани перед праздничной молитвой в праздник Курбан-Байрам в Казани - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Подмосковье подготовили 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам
Вчера, 18:13
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области муфтий Рушан Аббясов в свою очередь сообщил по видеомосту, что в Мекке цены составляют 100-150 долларов (около 12 тысяч рублей). Представитель ДУМ РФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Хусаинов на видеомосте добавил, что в регионе забой жертвенного животного обойдется в 18-20 тысяч рублей со всеми услугами, а заместитель муфтия мусульман Крыма и города Севастополь Раим Гафаров – что на полуострове это будет стоить около 18 тысяч рублей.
Хадж (паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии) – один из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет 4-9 июня, а Курбан-байрам будет отмечаться 6 июня.
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Муфтии призвали забивать животных на Курбан-байрам в специальных местах
Вчера, 17:33
В этом году российские мусульмане приурочили паломничество к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В рамках благотворительной акции "Хадж Керим", проходящей по инициативе главы ДУМ РФ, муфтия Равиля Гайнутдина и поддержке сенатора Сулеймана Керимова, в паломничество к священным местам ислама направляются участники СВО и члены их семей.
Власти Саудовской Аравии ежегодно определяют максимальное количество паломников из разных стран, которых она может принять на совершение хаджа. Квота на хадж для паломников из России составила 25 тыс. участников в 2025 году.
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Курбан-Байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
Вчера, 10:38
 
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