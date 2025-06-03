Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге откроется выставка "Так говорил Жириновский" - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/zhirinovskiy-2020745023.html
В Петербурге откроется выставка "Так говорил Жириновский"
В Петербурге откроется выставка "Так говорил Жириновский" - РИА Новости, 03.06.2025
В Петербурге откроется выставка "Так говорил Жириновский"
Выставка "Так говорил Жириновский", посвящённая политику Владимиру Жириновскому, открывается в Государственном Музее политической истории России в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T20:43:00+03:00
2025-06-03T20:43:00+03:00
санкт-петербург
россия
владимир жириновский
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782062229_0:194:3200:1994_1920x0_80_0_0_e38a4a013d6505015655bd228011bf69.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Выставка "Так говорил Жириновский", посвящённая политику Владимиру Жириновскому, открывается в Государственном Музее политической истории России в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. "Выставка рассказывает о политике, который так же уникален для современной политической истории России, как для Петербурга уникален музей политической истории (где она представлена - ред.)... Сегодня нам важно не забывать Владимира Вольфовича, и мы не то что не забываем - мы свято чтим его память", - сказал на церемонии торжественного открытия лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, организаторы выставки постарались собрать не только самые интересные экспонаты, но и самые интересные высказывания Жириновского, которые представлены на стендах наравне с личными вещами политика. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что открытие выставки, посвящённой Жириновскому, в Санкт-Петербурге объясняется тем, что в городе по-прежнему традиционно чтят память "героев своего Отечества", к которым можно отнести и Жириновского. Он назвал Жириновского "политиком, который любил Россию". На выставке в числе личных вещей Жириновского представлены, в частности, его галстук, феска и картуз, а также академическая мантия Жириновского как основателя Университета мировых цивилизаций. Выставка "Так говорил Жириновский" станет доступна посетителям со среды и будет работать весь июнь. Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20250514/volodin-2016833546.html
https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1772333088.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782062229_492:111:3075:2048_1920x0_80_0_0_315eb0077008533c43edb9b1d4906eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, владимир жириновский, лдпр
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Жириновский, ЛДПР
В Петербурге откроется выставка "Так говорил Жириновский"

В Петербурге в среду откроется выставка "Так говорил Жириновский"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОснователь ЛДПР Владимир Жириновский
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Выставка "Так говорил Жириновский", посвящённая политику Владимиру Жириновскому, открывается в Государственном Музее политической истории России в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
"Выставка рассказывает о политике, который так же уникален для современной политической истории России, как для Петербурга уникален музей политической истории (где она представлена - ред.)... Сегодня нам важно не забывать Владимира Вольфовича, и мы не то что не забываем - мы свято чтим его память", - сказал на церемонии торжественного открытия лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Володин призвал сохранить память о Жириновском
14 мая, 11:11
По его словам, организаторы выставки постарались собрать не только самые интересные экспонаты, но и самые интересные высказывания Жириновского, которые представлены на стендах наравне с личными вещами политика.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что открытие выставки, посвящённой Жириновскому, в Санкт-Петербурге объясняется тем, что в городе по-прежнему традиционно чтят память "героев своего Отечества", к которым можно отнести и Жириновского. Он назвал Жириновского "политиком, который любил Россию".
На выставке в числе личных вещей Жириновского представлены, в частности, его галстук, феска и картуз, а также академическая мантия Жириновского как основателя Университета мировых цивилизаций.
Выставка "Так говорил Жириновский" станет доступна посетителям со среды и будет работать весь июнь.
Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Биография Владимира Жириновского
6 апреля 2022, 13:08
 
Санкт-ПетербургРоссияВладимир ЖириновскийЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала