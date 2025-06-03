В Петербурге откроется выставка "Так говорил Жириновский"
В Петербурге в среду откроется выставка "Так говорил Жириновский"
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Выставка "Так говорил Жириновский", посвящённая политику Владимиру Жириновскому, открывается в Государственном Музее политической истории России в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
"Выставка рассказывает о политике, который так же уникален для современной политической истории России, как для Петербурга уникален музей политической истории (где она представлена - ред.)... Сегодня нам важно не забывать Владимира Вольфовича, и мы не то что не забываем - мы свято чтим его память", - сказал на церемонии торжественного открытия лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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По его словам, организаторы выставки постарались собрать не только самые интересные экспонаты, но и самые интересные высказывания Жириновского, которые представлены на стендах наравне с личными вещами политика.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что открытие выставки, посвящённой Жириновскому, в Санкт-Петербурге объясняется тем, что в городе по-прежнему традиционно чтят память "героев своего Отечества", к которым можно отнести и Жириновского. Он назвал Жириновского "политиком, который любил Россию".
На выставке в числе личных вещей Жириновского представлены, в частности, его галстук, феска и картуз, а также академическая мантия Жириновского как основателя Университета мировых цивилизаций.
Выставка "Так говорил Жириновский" станет доступна посетителям со среды и будет работать весь июнь.
Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
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