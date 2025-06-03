https://ria.ru/20250603/voditel-2020595349.html

В Петербурге завели дело на водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера

В Петербурге завели дело на водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера - РИА Новости, 03.06.2025

В Петербурге завели дело на водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:24:00+03:00

2025-06-03T09:24:00+03:00

2025-06-03T09:24:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, 31 мая на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе 37-летний водитель Rolls-Royce, выполняя разворот в нарушение ПДД, столкнулся с мотоциклом Harley, а затем наехал на 35-летнего байкера. Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. "По результатам медицинской экспертизы, согласно которой полученные байкером травмы были оценены как тяжкий вред, полицейским следствием в отношении водителя внедорожника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По данным ряда СМИ, за рулем Rolls-Royce находился бизнесмен, у которого много штрафов за нарушение ПДД. Сообщается, что водитель Rolls-Royce якобы дважды переехал байкера, а затем он пытался скрыть номера машины.

https://ria.ru/20250527/naezd-2019280748.html

https://ria.ru/20250504/dtp-2014902804.html

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rolls-royce motor cars, санкт-петербург, ленинградская область, россия, происшествия