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На конференции ЦИПР наградили финалистов IT-олимпиады для школьников - РИА Новости, 03.06.2025
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16:31 03.06.2025 (обновлено: 16:34 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/olimpiada-2020695705.html
На конференции ЦИПР наградили финалистов IT-олимпиады для школьников
На конференции ЦИПР наградили финалистов IT-олимпиады для школьников - РИА Новости, 03.06.2025
На конференции ЦИПР наградили финалистов IT-олимпиады для школьников
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Сбербанка Герман Греф вручили награды победителям международной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:31:00+03:00
2025-06-03T16:34:00+03:00
технологии
россия
москва
московская область (подмосковье)
дмитрий григоренко
глеб никитин
герман греф
сбербанк россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Сбербанка Герман Греф вручили награды победителям международной ИТ-олимпиады для школьников по искусственному интеллекту и кибербезопасности на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Награждение финалистов ИТ-олимпиады неслучайно сегодня проходит на "ЦИПРе". На выставке мы увидели передовые цифровые решения. Но за всеми этими разработками стоят люди. Чтобы ИТ-отрасль в России развивалась, необходимы в первую очередь высококвалифицированные кадры… За последние пять лет нам уже удалось увеличить число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям в 2,5 раза. Более 230 тысяч студентов получили квалификацию по ИТ-профилю. В рамках нацпроекта "Экономика данных" мы запускаем новые программы подготовки специалистов по микроэлектронике, робототехнике и искусственному интеллекту, беспилотным системам", – заявил Григоренко. Всего в международной ИТ-олимпиаде приняли участие школьники из 51 страны и из регионов России. В финал вышли команды из Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркмении и Шри-Ланки. Компанию зарубежным школьникам составили участники из Москвы, Нижегородской, Иркутской, Свердловской, Оренбургской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Мордовии и Краснодарского края. В очном финале олимпиады 17 сильнейших команд решали актуальные задачи в формате CTF (Capture The Flag) по направлениям информационной безопасности и искусственного интеллекта. Первое место по итогам олимпиады заняла команда "0xY1", в которую вошли три участника – из Нижегородской и Московской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место досталось команде "КапибарыCTF", в составе которой пять человек – из Москвы, Московской и Ярославской областей, а также из Башкирии. Третье место заняла команда ZipBomb, представленная тремя участниками из Москвы. "На юбилейном "ЦИПРе" международной повестке, в том числе взаимодействию стран в части ИТ-образования, уделено особое внимание. Нижегородское правительство совместно с Республикой Куба выступило организатором международной ИТ-олимпиады. Радует, что среди победителей есть и нижегородцы. Для нижегородского правительства развитие ИТ-сферы имеет огромное значение, как и системная работа с молодежью", – сказал Никитин. Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. Помимо этого, на полях "ЦИПР" состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.
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технологии, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий григоренко, глеб никитин, герман греф, сбербанк россии
Технологии, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Григоренко, Глеб Никитин, Герман Греф, Сбербанк России
На конференции ЦИПР наградили финалистов IT-олимпиады для школьников

Григоренко, Никитин и Греф наградили победителей международной IT-олимпиады

© Фото : пресс-служба СбераДмитрий Григоренко, Глеб Никитин и Герман Греф вручили награды победителям международной ИТ-олимпиады для школьников по ИИ и кибербезопасности на конференции "Цифровая индустрия промышленной России"
Дмитрий Григоренко, Глеб Никитин и Герман Греф вручили награды победителям международной ИТ-олимпиады для школьников по ИИ и кибербезопасности на конференции Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : пресс-служба Сбера
Дмитрий Григоренко, Глеб Никитин и Герман Греф вручили награды победителям международной ИТ-олимпиады для школьников по ИИ и кибербезопасности на конференции "Цифровая индустрия промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Сбербанка Герман Греф вручили награды победителям международной ИТ-олимпиады для школьников по искусственному интеллекту и кибербезопасности на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Награждение финалистов ИТ-олимпиады неслучайно сегодня проходит на "ЦИПРе". На выставке мы увидели передовые цифровые решения. Но за всеми этими разработками стоят люди. Чтобы ИТ-отрасль в России развивалась, необходимы в первую очередь высококвалифицированные кадры… За последние пять лет нам уже удалось увеличить число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям в 2,5 раза. Более 230 тысяч студентов получили квалификацию по ИТ-профилю. В рамках нацпроекта "Экономика данных" мы запускаем новые программы подготовки специалистов по микроэлектронике, робототехнике и искусственному интеллекту, беспилотным системам", – заявил Григоренко.
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Всего в международной ИТ-олимпиаде приняли участие школьники из 51 страны и из регионов России. В финал вышли команды из Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркмении и Шри-Ланки. Компанию зарубежным школьникам составили участники из Москвы, Нижегородской, Иркутской, Свердловской, Оренбургской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Мордовии и Краснодарского края.
В очном финале олимпиады 17 сильнейших команд решали актуальные задачи в формате CTF (Capture The Flag) по направлениям информационной безопасности и искусственного интеллекта. Первое место по итогам олимпиады заняла команда "0xY1", в которую вошли три участника – из Нижегородской и Московской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место досталось команде "КапибарыCTF", в составе которой пять человек – из Москвы, Московской и Ярославской областей, а также из Башкирии. Третье место заняла команда ZipBomb, представленная тремя участниками из Москвы.
"На юбилейном "ЦИПРе" международной повестке, в том числе взаимодействию стран в части ИТ-образования, уделено особое внимание. Нижегородское правительство совместно с Республикой Куба выступило организатором международной ИТ-олимпиады. Радует, что среди победителей есть и нижегородцы. Для нижегородского правительства развитие ИТ-сферы имеет огромное значение, как и системная работа с молодежью", – сказал Никитин.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. Помимо этого, на полях "ЦИПР" состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Вчера, 11:24
 
ТехнологииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ГригоренкоГлеб НикитинГерман ГрефСбербанк России
 
 
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