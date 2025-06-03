На конференции ЦИПР наградили финалистов IT-олимпиады для школьников
Григоренко, Никитин и Греф наградили победителей международной IT-олимпиады
© Фото : пресс-служба СбераДмитрий Григоренко, Глеб Никитин и Герман Греф вручили награды победителям международной ИТ-олимпиады для школьников по ИИ и кибербезопасности на конференции "Цифровая индустрия промышленной России"
© Фото : пресс-служба Сбера
Дмитрий Григоренко, Глеб Никитин и Герман Греф вручили награды победителям международной ИТ-олимпиады для школьников по ИИ и кибербезопасности на конференции "Цифровая индустрия промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Сбербанка Герман Греф вручили награды победителям международной ИТ-олимпиады для школьников по искусственному интеллекту и кибербезопасности на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Награждение финалистов ИТ-олимпиады неслучайно сегодня проходит на "ЦИПРе". На выставке мы увидели передовые цифровые решения. Но за всеми этими разработками стоят люди. Чтобы ИТ-отрасль в России развивалась, необходимы в первую очередь высококвалифицированные кадры… За последние пять лет нам уже удалось увеличить число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям в 2,5 раза. Более 230 тысяч студентов получили квалификацию по ИТ-профилю. В рамках нацпроекта "Экономика данных" мы запускаем новые программы подготовки специалистов по микроэлектронике, робототехнике и искусственному интеллекту, беспилотным системам", – заявил Григоренко.
Всего в международной ИТ-олимпиаде приняли участие школьники из 51 страны и из регионов России. В финал вышли команды из Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркмении и Шри-Ланки. Компанию зарубежным школьникам составили участники из Москвы, Нижегородской, Иркутской, Свердловской, Оренбургской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Мордовии и Краснодарского края.
В очном финале олимпиады 17 сильнейших команд решали актуальные задачи в формате CTF (Capture The Flag) по направлениям информационной безопасности и искусственного интеллекта. Первое место по итогам олимпиады заняла команда "0xY1", в которую вошли три участника – из Нижегородской и Московской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место досталось команде "КапибарыCTF", в составе которой пять человек – из Москвы, Московской и Ярославской областей, а также из Башкирии. Третье место заняла команда ZipBomb, представленная тремя участниками из Москвы.
"На юбилейном "ЦИПРе" международной повестке, в том числе взаимодействию стран в части ИТ-образования, уделено особое внимание. Нижегородское правительство совместно с Республикой Куба выступило организатором международной ИТ-олимпиады. Радует, что среди победителей есть и нижегородцы. Для нижегородского правительства развитие ИТ-сферы имеет огромное значение, как и системная работа с молодежью", – сказал Никитин.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. Помимо этого, на полях "ЦИПР" состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.