https://ria.ru/20250603/olimpiada-2020695705.html

На конференции ЦИПР наградили финалистов IT-олимпиады для школьников

На конференции ЦИПР наградили финалистов IT-олимпиады для школьников - РИА Новости, 03.06.2025

На конференции ЦИПР наградили финалистов IT-олимпиады для школьников

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Сбербанка Герман Греф вручили награды победителям международной... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:31:00+03:00

2025-06-03T16:31:00+03:00

2025-06-03T16:34:00+03:00

технологии

россия

москва

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дмитрий григоренко

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герман греф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Сбербанка Герман Греф вручили награды победителям международной ИТ-олимпиады для школьников по искусственному интеллекту и кибербезопасности на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Награждение финалистов ИТ-олимпиады неслучайно сегодня проходит на "ЦИПРе". На выставке мы увидели передовые цифровые решения. Но за всеми этими разработками стоят люди. Чтобы ИТ-отрасль в России развивалась, необходимы в первую очередь высококвалифицированные кадры… За последние пять лет нам уже удалось увеличить число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям в 2,5 раза. Более 230 тысяч студентов получили квалификацию по ИТ-профилю. В рамках нацпроекта "Экономика данных" мы запускаем новые программы подготовки специалистов по микроэлектронике, робототехнике и искусственному интеллекту, беспилотным системам", – заявил Григоренко. Всего в международной ИТ-олимпиаде приняли участие школьники из 51 страны и из регионов России. В финал вышли команды из Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркмении и Шри-Ланки. Компанию зарубежным школьникам составили участники из Москвы, Нижегородской, Иркутской, Свердловской, Оренбургской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Мордовии и Краснодарского края. В очном финале олимпиады 17 сильнейших команд решали актуальные задачи в формате CTF (Capture The Flag) по направлениям информационной безопасности и искусственного интеллекта. Первое место по итогам олимпиады заняла команда "0xY1", в которую вошли три участника – из Нижегородской и Московской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место досталось команде "КапибарыCTF", в составе которой пять человек – из Москвы, Московской и Ярославской областей, а также из Башкирии. Третье место заняла команда ZipBomb, представленная тремя участниками из Москвы. "На юбилейном "ЦИПРе" международной повестке, в том числе взаимодействию стран в части ИТ-образования, уделено особое внимание. Нижегородское правительство совместно с Республикой Куба выступило организатором международной ИТ-олимпиады. Радует, что среди победителей есть и нижегородцы. Для нижегородского правительства развитие ИТ-сферы имеет огромное значение, как и системная работа с молодежью", – сказал Никитин. Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. Помимо этого, на полях "ЦИПР" состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.

https://ria.ru/20250603/rossiya-2020610326.html

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий григоренко, глеб никитин, герман греф, сбербанк россии