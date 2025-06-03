https://ria.ru/20250603/koreya-2020754846.html

Эксперт объяснил значение смены власти в Южной Корее для России

Эксперт объяснил значение смены власти в Южной Корее для России - РИА Новости, 03.06.2025

Эксперт объяснил значение смены власти в Южной Корее для России

Новое правительство демократов в Южной Корее может изменить политику в отношениях с Россией, попытавшись восстановить их, такое мнение высказал РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:45:00+03:00

2025-06-03T22:45:00+03:00

2025-06-03T22:45:00+03:00

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СЕУЛ, 3 июн – РИА Новости. Новое правительство демократов в Южной Корее может изменить политику в отношениях с Россией, попытавшись восстановить их, такое мнение высказал РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун. "Новое правительство, вероятно, предпримет попытку изменить внешнюю политику по отношению к России и восстановить российско-южнокорейские отношения", - прогнозирует эксперт. Профессор отметил, что демократы традиционно "высоко ценят" союз с США, но считают, что интересы Сеула и Вашингтона "не всегда совпадают". "Поэтому демократическая партия (обычно – ред) проводила более независимую и сбалансированную политику в отношении КНДР, Китая и России", - пояснил он. Однако, по его словам, есть и препятствия для изменения политики. Во-первых, ими являются сохраняющиеся экономические санкции против России из-за российско-украинского конфликта и "задержки" нормализации отношений между США и Россией. Во-вторых, считает эксперт, восстановлению отношений могут помешать "антироссийские настроения", возникшие в стране с 2022 года, которые вызывают "критическое общественное мнение по отношению к любым позитивным изменениям политики в отношении России и Китая". В Южной Корее 3 июня прошли внеочередные выборы президента после объявления 4 апреля окончательного импичмента предыдущему президенту Юн Сок Ёлю в связи с введением им военного положения в стране 3-4 декабря 2024 года. Окончательная явка составила рекордные за последние 28 лет 79,4%. По результатам подсчета 99,21% голосов кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён получает 49,33%, а его основной соперник, кандидат от правящей консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су - 41,28%. Еще один кандидат Ли Чжун Сок от Партии реформ набрал 8,30%. Уже после подсчета 94% голосов СМИ Южной Кореи официально присудили победу Ли Чжэ Мёну. Ким Мун Су же еще раньше официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой.

https://ria.ru/20250603/koreya-2020742566.html

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