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Биография Ли Чжэ Мена

Биография Ли Чжэ Мена - РИА Новости, 03.06.2025

Биография Ли Чжэ Мена

Кандидат от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён победил на внеочередных выборах президента в Южной Корее, набрав 48,34% после подсчета 85,66%... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T20:28:00+03:00

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2025-06-03T20:29:00+03:00

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Кандидат от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён победил на внеочередных выборах президента в Южной Корее, набрав 48,34% после подсчета 85,66% голосов.Ниже приводится биографическая справка.Южнокорейский политик Ли Чжэ Мён родился 22 декабря 1964 года (согласно официальному реестру, фактическая дата – 23 октября 1963 года) в городе Андон (провинция Северный Кёнсан, Республика Корея) в бедной многодетной семье.Его отец разорился из-за пристрастия к азартным играм, мать занималась фермерством.С детства отец заставлял Ли много работать, чтобы содержать семью, и препятствовал его учебе.После окончания начальной школы Ли переехал с семьей в южный пригород Сеула город Соннам (провинция Кёнгидо). Здесь он начал работать на фабрике, где получил травму левой руки, став инвалидом.Травма освободила его от обязательной военной службы.Ли занимался самообразованием, совмещая учебу с работой на заводах и фабриках.В 1980 году он сдал экзамен GED (General Educational Development), подтверждающий уровень навыков средней школы. В 1986 году окончил юридический колледж Университета Чунг-Анг (Сеул). В том же году сдал государственный экзамен на адвоката.После завершения учебы начал работать в отделении Молодежного Христианского Общества (YMCA) в Соннаме в качестве волонтера, оказывая юридические консультации населению. Тогда же был стажером в Институте юридических исследований и обучения.В 1989 году начал юридическую практику, открыв офис в Соннаме. Работал адвокатом по правам человека, защищая трудовые права рабочих и профсоюзных активистов. В 1995 году он стал одним из членов-учредителей Ассоциации граждан Соннама, занялся вопросами гражданского, а затем муниципального права.В 2005 году Ли Чжэ Мён стал заниматься политикой, вступив в либеральную партию "Уридан" (liberal Uri Party).В 2006 году безуспешно баллотировался на пост мэра города Соннам.В 2008 году на всеобщих выборах баллотировался в парламент от региона Bundang A (Соннам), но снова проиграл.С 2010 по 2018 годы занимал пост мэра Соннама в течение двух сроков.В 2017 году был кандидатом от Объединенной демократической партии на президентских выборах, но проиграл внутрипартийные выборы кандидату Мун Чжэ Ину, который стал президентом страны.С 2018 по 2021 годы Ли Чжэ Мён был губернатором провинции Кёнгидо.В марте 2022 году он баллотировался в президенты страны от Объединенной Демократической партии, но проиграл Юн Сок Ёлю с разницей в 0,8% голосов избирателей.В июне 2022 года на дополнительных выборах прошел в парламент страны от округа Gyeyang-B (город Инчхон). В 2024 году на всеобщих выборах был переизбран.28 августа 2022 года был избран председателем Демократической партии "Тобуро" (Объединенная демократическая партия). В августе 2024 года переизбран на этот пост с 85,4% голосами, получив самый высокий уровень поддержки за всю историю партии. 9 апреля 2025 года покинул пост лидера партии.3 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые за 45 лет объявил в стране военное положение, чтобы защитить "свободный конституционный порядок". Однако парламент отменил это решение. Спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний 4 апреля 2025 года Конституционный суд Южной Кореи единогласно вынес решение об импичменте Юн Сок Ёлю, расценив его указ о военном положении как противоречащий конституции. 8 апреля 2025 года правительство страны назначило досрочные выборы президента на 3 июня.27 апреля 2025 года главная оппозиционная партия страны – Демократическая партия Кореи выдвинула Ли Чжэ Мёна своим кандидатом на внеочередных президентских выборах.26 мая 2025 года Ли обнародовал свою программу в сфере внешней политики, обороны и безопасности. Основным ее вектором остается альянс с США. Политик намерен восстановить доверие и углубить союз, превратив его в "будущую комплексную стратегическую коалицию". Китай назван "важным торговым партнером и влиятельным игроком на Корейском полуострове". Отношения с Токио описываются как "важное направление сотрудничества", особенно в рамках трехстороннего формата с США.Платформа Ли – манифест осторожного прагматизма, она также предполагает создание координирующего органа по вопросам экономической безопасности; развитие дипломатии в сферах высоких технологий; реформу дипломатического аппарата и межпартийную координацию внешней политики; усиление связей с глобальным Югом, странами БРИКС, АСЕАН, Южной Азией и Центральной Азией.Политик также пообещал продвигать восстановление каналов связи с КНДР: "Больше нельзя оставаться бездействующими. Для реального прогресса в деле мира и решения ядерной проблемы на Корейском полуострове мы будем тесно сотрудничать с союзником США и добиваться многоуровневого взаимодействия с международным сообщество". Особое внимание Ли предлагает уделить гуманитарной помощи и институциональным мерам для разделенных семей, похищенных лиц, пленных, перебежчиков.Ли также заявил: "Мы будем вести отношения с Россией, исходя из приоритета национальных интересов, внесем вклад в восстановление Украины и будем проводить прагматичную дипломатию в интересах безопасности полуострова и корейских компаний".15 ноября 2024 года суд Центрального округа Сеула признал Ли Чжэ Мёна виновным в лжесвидетельстве и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Он был признан виновным в лжесвидетельстве в ходе предвыборной кампании 2021 года касательно своих связей с лицами, причастными к коррупционным скандалам в Соннаме, мэром которого он тогда являлся. Однако 26 марта 2025 года Апелляционный суд признал Ли Чжэ Мёна невиновным. В частности, был отменен приговор суда первой инстанции за нарушение Закона об избрании публичных должностных лиц. Он также признан невиновным в причастности к махинациям с земельными участками в районе Пэкхён-дон Соннама. С него сняты обвинения в даче ложных показаний в суде первой инстанции при рассмотрении этого дела. Это судебное решение устранило юридическое препятствие для реализации его права избираться.1 мая 2025 года Верховный суд страны отменил оправдательный вердикт по делу Ли Чжэ Мёна о нарушении избирательного законодательства, направив его на новое рассмотрение. При этом против политика продолжаются и другие судебные разбирательства – по подозрениям в коррупции, лжесвидетельстве и даже незаконных денежных переводах в КНДР. 7 мая 2025 года Сеульский Высокий суд отложил первое заседание по повторному рассмотрению дела Ли Чжэ Мёна до 18 июня. Суд обосновал решение необходимостью "обеспечить справедливую возможность участия в выборах" для обвиняемого, являющегося кандидатом в президенты, и избежать споров по поводу беспристрастности судебного процесса. В 2017 году выпустил свою книгу "Кривая рука Ли Джэ Мёна".Политик женат. В семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, в мире, южная корея, ли чжэ мен, президентские выборы в южной корее