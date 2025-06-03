Григоренко рассказал о росте числа бюджетных мест по IT-специальностям
Григоренко: число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям выросло в 2,5 раза
Вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям выросло в 2,5 раза за последние пять лет, а более 230 тысяч студентов получили квалификацию по IT-профилю, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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"За последние 5 лет нам уже удалось увеличить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям в 2,5 разa. Более 230 тысяч студентов получили квалификацию по IT-профилю. В обучении кадров активно участвуют и крупнейшие компании", - сказал он в рамках награждения финалистов IT-олимпиады.
Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Экономика данных" правительство запускает новые программы подготовки специалистов по микроэлектронике, робототехнике, искусственному интеллекту и беспилотным системам.
В Нижнем Новгороде подвели итоги Международной IT-олимпиады, в которой приняли участие более 10 тысяч школьников из 51 страны. В финальном этапе соревнований встретились 17 команд из России, Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркмении и Шри-Ланки. В рамках него участники решали практические задачи в области искусственного интеллекта и информационной безопасности. Победители были награждены в рамках ЦИПР.