Рейтинг@Mail.ru
Григоренко рассказал о росте числа бюджетных мест по IT-специальностям - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/it-2020699288.html
Григоренко рассказал о росте числа бюджетных мест по IT-специальностям
Григоренко рассказал о росте числа бюджетных мест по IT-специальностям - РИА Новости, 03.06.2025
Григоренко рассказал о росте числа бюджетных мест по IT-специальностям
Число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям выросло в 2,5 раза за последние пять лет, а более 230 тысяч студентов получили квалификацию по IT-профилю,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:45:00+03:00
2025-06-03T16:45:00+03:00
россия
нижний новгород
куба
дмитрий григоренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971040498_0:27:3071:1754_1920x0_80_0_0_b566b6405f2a39f6d6299b1133928fea.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям выросло в 2,5 раза за последние пять лет, а более 230 тысяч студентов получили квалификацию по IT-профилю, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "За последние 5 лет нам уже удалось увеличить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям в 2,5 разa. Более 230 тысяч студентов получили квалификацию по IT-профилю. В обучении кадров активно участвуют и крупнейшие компании", - сказал он в рамках награждения финалистов IT-олимпиады. Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Экономика данных" правительство запускает новые программы подготовки специалистов по микроэлектронике, робототехнике, искусственному интеллекту и беспилотным системам. В Нижнем Новгороде подвели итоги Международной IT-олимпиады, в которой приняли участие более 10 тысяч школьников из 51 страны. В финальном этапе соревнований встретились 17 команд из России, Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркмении и Шри-Ланки. В рамках него участники решали практические задачи в области искусственного интеллекта и информационной безопасности. Победители были награждены в рамках ЦИПР.
https://ria.ru/20250124/ii-1995252172.html
россия
нижний новгород
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971040498_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bbe4b0f88dab62eb58b8223dc9224f88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижний новгород, куба, дмитрий григоренко
Россия, Нижний Новгород, Куба, Дмитрий Григоренко
Григоренко рассказал о росте числа бюджетных мест по IT-специальностям

Григоренко: число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям выросло в 2,5 раза

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВице-премьер России Дмитрий Григоренко
Вице-премьер России Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям выросло в 2,5 раза за последние пять лет, а более 230 тысяч студентов получили квалификацию по IT-профилю, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
«
"За последние 5 лет нам уже удалось увеличить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям в 2,5 разa. Более 230 тысяч студентов получили квалификацию по IT-профилю. В обучении кадров активно участвуют и крупнейшие компании", - сказал он в рамках награждения финалистов IT-олимпиады.
Он напомнил, что в рамках нацпроекта "Экономика данных" правительство запускает новые программы подготовки специалистов по микроэлектронике, робототехнике, искусственному интеллекту и беспилотным системам.
В Нижнем Новгороде подвели итоги Международной IT-олимпиады, в которой приняли участие более 10 тысяч школьников из 51 страны. В финальном этапе соревнований встретились 17 команд из России, Кубы, Таиланда, Индии, Китая, Вьетнама, Мозамбика, Таджикистана, Туркмении и Шри-Ланки. В рамках него участники решали практические задачи в области искусственного интеллекта и информационной безопасности. Победители были награждены в рамках ЦИПР.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Россиянам рассказали, какие IT-профессии будут востребованны в 2025 году
24 января, 07:54
 
РоссияНижний НовгородКубаДмитрий Григоренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала