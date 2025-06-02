https://ria.ru/20250602/solntse-2020458205.html

Магнитные бури в июне: прогноз на месяц

Магнитные бури в июне 2025: расписание на месяц по дням и часам

Магнитные бури в июне: прогноз на месяц

Активность на солнце регулярно (и для некоторых категорий граждан — весьма заметно) отражается и на текущей геомагнитной обстановке. Многие россияне... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:56:00+03:00

2025-06-02T14:56:00+03:00

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москва

санкт-петербург

вспышки на солнце

владивосток

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Активность на солнце регулярно (и для некоторых категорий граждан — весьма заметно) отражается и на текущей геомагнитной обстановке. Многие россияне предпочитают отмечать в календаре возможные даты магнитных бурь для подготовки к сложному периоду. Расписание магнитных бурь в июне 2025 года, график по дням и по часам — в материале РИА Новости.Магнитные бури в июнеМагнитными бурями принято обозначать существенные изменения в состоянии магнитного поля нашей планеты. Большую часть времени земная магнитосфера стабильна, однако под воздействием потока заряженных частиц, исходящих от Солнца (их еще называют “солнечный ветер”), она меняется. Это может отражаться как на работе различных приборов и оборудования (прежде всего — связанных в навигацией и спутниковой связью), так и на состоянии организма человека (хотя часть ученых и считает это влияние незначительным).Многие граждане в период повышенной солнечной активности отмечают у себя заметное ухудшение самочувствия. Среди самых частых жалоб — снижение работоспособности, головная боль, перепады настроения. Также в этот период в зоне риска нередко оказываются люди, имеющие те или иные патологии сердечно-сосудистой системы.Расписание магнитных бурь на июнь по дням и часамдо 3 — магнитосфера спокойная4 — магнитосфера возбужденная5 — слабая магнитная буряПродолжительность вызванных солнечной активностью магнитных бурь может быть разной — варьироваться от пары часов до нескольких дней. Однако невозможно точно предсказать, когда именно произойдет ближайшая магнитная буря, а потому исследователи регулярно составляют предварительные прогнозы, которые в дальнейшем могут корректироваться.Отмечается, что за первые четыре месяца текущего года на Солнце произошло меньше вспышек, нежели за аналогичный период предыдущего года. Однако магнитных бурь, наоборот, зафиксировано значительно больше. А в середине мая на Солнце произошла самая мощная вспышка 2025 года, сила которой в баллах оценивается как x2.7.Большую часть июня жителям Москвы, по текущим прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, не стоит ждать магнитных бурь. Магнитосфера большую часть месяца будет находиться в спокойном состоянии, однако начало месяца отмечено возбуждением магнитного поля, а также ожидается несколько бурь.График магнитных бурь на июнь по городамПо словам экспертов, текущий прогноз магнитных бурь актуален не только для столицы, но и для других городов страны. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Архангельске.

https://ria.ru/20250518/vrach-2017640370.html

https://ria.ru/20250517/burya-2017529117.html

https://ria.ru/20250601/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

москва

санкт-петербург

владивосток

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москва, санкт-петербург, вспышки на солнце , владивосток