https://ria.ru/20250602/onischenko-2020364923.html

Онищенко призвал не бояться переносящих лихорадку чикунгунья комаров

Онищенко призвал не бояться переносящих лихорадку чикунгунья комаров - РИА Новости, 02.06.2025

Онищенко призвал не бояться переносящих лихорадку чикунгунья комаров

Тигровые комары, переносящие лихорадку чикунгунья, расширяют свой ареал и могут появляться на юге России, но они не являются главным источником заражения,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T03:11:00+03:00

2025-06-02T03:11:00+03:00

2025-06-02T03:11:00+03:00

россия

шри-ланка

турция

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тигровые комары, переносящие лихорадку чикунгунья, расширяют свой ареал и могут появляться на юге России, но они не являются главным источником заражения, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По данным министерства здравоохранения Республики Шри-Ланка, на острове в настоящее время наблюдается наиболее активная вспышка лихорадки чикунгунья за последние 20 лет. Роспотребнадзор сообщал, что в РФ завозные случаи не зарегистрированы. Ведомство держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья. "Они (тигровые комары - ред.) могут, потому что идет потепление, это мы не только по тигровым комарам расширение ареала отмечаем, и по другим тоже. Потому что потепление, и они от экватора движутся наверх по глобусу. Есть всегда тигровые комары, они бывают, особенно на юге. Так вот, они расширяют ареал", - сказал Онищенко. Он добавил, что главный путь заражения лихорадкой чикунгунья - не через комаров. Насекомое может стать опасным только в том случае, если выпьет кровь больного человека и укусит здорового. "Вот поэтому не в тигровых комарах дело, а в грамотности проведения мероприятий, в своевременном выявлении больных... еще грамотная политика Минздрава по выявлению, купированию и так далее (играет роль - ред.)", - отметил специалист. Он рекомендовал россиянам не ездить в страны, где фиксируются массовые случаи заражения лихорадкой чикунгунья. По его словам, большинство людей, которые отправляются туда в деловые поездки, перед отъездом узнают, какая обстановка, так следует поступать и туристам. "Через пару дней стаи перелетных россиян ринутся в Турцию, где точно есть эти тигровые комары, потому что они все-таки на южном берегу Черного моря находятся, и что-нибудь нам привезут. Поэтому вот не в комарах дело, дело в нас. Перед тем, как лететь, покупать путевку, поинтересуетесь на сайте ВОЗа, на сайте Минздрава. Там эти должны быть все предупреждения", - добавил Онищенко.

https://ria.ru/20250530/koronavirus-2019885609.html

https://ria.ru/20250523/gripp-2018567934.html

https://ria.ru/20250514/onischenko-2016902357.html

россия

шри-ланка

турция

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россия, шри-ланка, турция, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)