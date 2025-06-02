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Онищенко призвал не бояться переносящих лихорадку чикунгунья комаров - РИА Новости, 02.06.2025
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03:11 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/onischenko-2020364923.html
Онищенко призвал не бояться переносящих лихорадку чикунгунья комаров
Онищенко призвал не бояться переносящих лихорадку чикунгунья комаров - РИА Новости, 02.06.2025
Онищенко призвал не бояться переносящих лихорадку чикунгунья комаров
Тигровые комары, переносящие лихорадку чикунгунья, расширяют свой ареал и могут появляться на юге России, но они не являются главным источником заражения,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T03:11:00+03:00
2025-06-02T03:11:00+03:00
россия
шри-ланка
турция
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тигровые комары, переносящие лихорадку чикунгунья, расширяют свой ареал и могут появляться на юге России, но они не являются главным источником заражения, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По данным министерства здравоохранения Республики Шри-Ланка, на острове в настоящее время наблюдается наиболее активная вспышка лихорадки чикунгунья за последние 20 лет. Роспотребнадзор сообщал, что в РФ завозные случаи не зарегистрированы. Ведомство держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья. "Они (тигровые комары - ред.) могут, потому что идет потепление, это мы не только по тигровым комарам расширение ареала отмечаем, и по другим тоже. Потому что потепление, и они от экватора движутся наверх по глобусу. Есть всегда тигровые комары, они бывают, особенно на юге. Так вот, они расширяют ареал", - сказал Онищенко. Он добавил, что главный путь заражения лихорадкой чикунгунья - не через комаров. Насекомое может стать опасным только в том случае, если выпьет кровь больного человека и укусит здорового. "Вот поэтому не в тигровых комарах дело, а в грамотности проведения мероприятий, в своевременном выявлении больных... еще грамотная политика Минздрава по выявлению, купированию и так далее (играет роль - ред.)", - отметил специалист. Он рекомендовал россиянам не ездить в страны, где фиксируются массовые случаи заражения лихорадкой чикунгунья. По его словам, большинство людей, которые отправляются туда в деловые поездки, перед отъездом узнают, какая обстановка, так следует поступать и туристам. "Через пару дней стаи перелетных россиян ринутся в Турцию, где точно есть эти тигровые комары, потому что они все-таки на южном берегу Черного моря находятся, и что-нибудь нам привезут. Поэтому вот не в комарах дело, дело в нас. Перед тем, как лететь, покупать путевку, поинтересуетесь на сайте ВОЗа, на сайте Минздрава. Там эти должны быть все предупреждения", - добавил Онищенко.
https://ria.ru/20250530/koronavirus-2019885609.html
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россия, шри-ланка, турция, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Шри-Ланка, Турция, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Онищенко призвал не бояться переносящих лихорадку чикунгунья комаров

Онищенко: комары не являются главным источником заражения лихорадкой чикунгунья

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тигровые комары, переносящие лихорадку чикунгунья, расширяют свой ареал и могут появляться на юге России, но они не являются главным источником заражения, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По данным министерства здравоохранения Республики Шри-Ланка, на острове в настоящее время наблюдается наиболее активная вспышка лихорадки чикунгунья за последние 20 лет. Роспотребнадзор сообщал, что в РФ завозные случаи не зарегистрированы. Ведомство держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья.
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"Они (тигровые комары - ред.) могут, потому что идет потепление, это мы не только по тигровым комарам расширение ареала отмечаем, и по другим тоже. Потому что потепление, и они от экватора движутся наверх по глобусу. Есть всегда тигровые комары, они бывают, особенно на юге. Так вот, они расширяют ареал", - сказал Онищенко.
Он добавил, что главный путь заражения лихорадкой чикунгунья - не через комаров. Насекомое может стать опасным только в том случае, если выпьет кровь больного человека и укусит здорового.
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"Вот поэтому не в тигровых комарах дело, а в грамотности проведения мероприятий, в своевременном выявлении больных... еще грамотная политика Минздрава по выявлению, купированию и так далее (играет роль - ред.)", - отметил специалист.
Он рекомендовал россиянам не ездить в страны, где фиксируются массовые случаи заражения лихорадкой чикунгунья. По его словам, большинство людей, которые отправляются туда в деловые поездки, перед отъездом узнают, какая обстановка, так следует поступать и туристам.
"Через пару дней стаи перелетных россиян ринутся в Турцию, где точно есть эти тигровые комары, потому что они все-таки на южном берегу Черного моря находятся, и что-нибудь нам привезут. Поэтому вот не в комарах дело, дело в нас. Перед тем, как лететь, покупать путевку, поинтересуетесь на сайте ВОЗа, на сайте Минздрава. Там эти должны быть все предупреждения", - добавил Онищенко.
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РоссияШри-ЛанкаТурцияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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