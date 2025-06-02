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Названы игроки "Матча Победы" из России и Молдавии
Названы игроки "Матча Победы" из России и Молдавии - РИА Новости, 02.06.2025
Названы игроки "Матча Победы" из России и Молдавии
Легендарные игроки российских и молдавских футбольных сборных и знаменитых клубов проведут 8 июня "Матч Победы", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:17:00+03:00
2025-06-02T18:17:00+03:00
2025-06-02T19:03:00+03:00
спорт
россия
молдавия
мытищи
борис чернышов (депутат)
дмитрий аленичев
александр филимонов
спартак москва
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Легендарные игроки российских и молдавских футбольных сборных и знаменитых клубов проведут 8 июня "Матч Победы", сообщил корреспондент РИА Новости. Спортивный праздник в рамках международного патриотического проекта "Победа 9/45", организованный Культурно-образовательным центром Молдовы в России, состоится в подмосковных Мытищах на стадионе имени Дмитрия Аленичева. На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" организаторы рассказали о подготовке спортивного праздника, а также сообщили о том, что ждет зрителей. Вице-спикер Государственной Думы РФ, лидер международного патриотического движения "Победа 9/45" Борис Чернышов объявил, что с российской стороны примут участие такие звезды футбола, как заслуженный мастер спорта, бывший игрок московского "Спартака", клубов "Порту" и "Рома" Дмитрий Аленичев, легендарный вратарь шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России в составе "Спартака" Александр Филимонов, полузащитник, тренер, рекордсмен "Спартака" в чемпионатах России по сыгранным матчам Егор Титов, полузащитник, чемпион России в составе "Спартака", участник Чемпионата мира 2014 года и Чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов Денис Глушаков и другие. С молдавской стороны подтвердили участие бывший игрок молодежной сборной Молдовы, тренер Академии футбола Дмитрия Аленичева Сергей Чуйко, тренер, воспитанник молдавского клуба "Зимбру", бывший игрок тираспольских клубов "Шериф" и "Тирасполь" Вадим Борец, экс-игрок национальной сборной Молдовы Юрий Приганюк и другие. "Этот матч станет символичным объединением двух народов, иллюстрацией того, что спорт вне политики. На футбольном поле не будут проводить дебаты. Там не будут скандировать политические лозунги, ходить с плакатами. Красивый футбол нас объединит", – отметил Чернышов. В настоящее время, по словам парламентария, в работе международного патриотического движения "Победа 9/45" принимают участие представители 17 стран. "Конечно, мы планируем расширять подобные программы. Думаю, что футболом мы не ограничимся, скоро и хоккей будет", – сообщил Чернышов, добавив, что в работе проекта "Победа 9/45" принимают участие и представители Канады. Помимо гала-матча с участием легендарных футболистов двух стран состоятся полуфинал и финал регионального чемпионата Культурно-образовательного центра Молдовы, где встретятся четыре команды региональных представительств. "От Калининграда до Сургута тысячи молдаван поддержали патриотическое движение "Победа 9/45" и поучаствовали в возложении цветов к памятникам героям. "Матч Победы" – это еще один значимый проект, который мы реализуем совместно с "Победой 9/45", – сообщил руководитель молодежного направления Культурно-образовательного центра Молдовы в России Даниил Станков. Спикер рассказал, что недавно были проведены отборочные матчи среди команд представительств Культурно-образовательного центра Молдовы. "Были отобраны четыре команды из Подольска, Санкт-Петербурга, Мегиона и Краснодара, которые также 8 июня проведут полуфинальные и финальные игры перед гала-матчем", – рассказал Станков. Спортивный праздник будет посвящен не только футболу. Предусмотрена и концертная программа, а также ярмарка молдавских производителей. "Возьмите с собой обязательно карту гражданина Молдовы, по ней вы сможете получить подарки, призы. Культурно-образовательный центр выпускает лимитированную дизайнерскую серию футболок, которые будут разыграны", – рассказала певица, общественный деятель, амбассадор карты гражданина Молдовы в России Ольга Варвус. Певица сообщила, что обязательно споет вместе со стадионом "День Победы". "Несколько песен пока держу в секрете, но я думаю, они будут связаны с футболом. У меня сейчас возникло желание написать гимн футбола, может быть, даже этого матча. У меня есть опыт, но о футболе я еще не писала. Я попробую", – пообещала Варвус. Посещение спортивного праздника бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, молдавия, мытищи, борис чернышов (депутат), дмитрий аленичев, александр филимонов, спартак москва, порту, рома
Спорт, Россия, Молдавия, Мытищи, Борис Чернышов (депутат), Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Спартак Москва, Порту, Рома
Названы игроки "Матча Победы" из России и Молдавии
Стали известны игроки "Матча Победы" из России и Молдавии
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Легендарные игроки российских и молдавских футбольных сборных и знаменитых клубов проведут 8 июня "Матч Победы", сообщил корреспондент РИА Новости.
Спортивный праздник в рамках международного патриотического проекта "Победа 9/45", организованный Культурно-образовательным центром Молдовы
в России
, состоится в подмосковных Мытищах
на стадионе имени Дмитрия Аленичева
.
На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" организаторы рассказали о подготовке спортивного праздника, а также сообщили о том, что ждет зрителей.
Вице-спикер Государственной Думы РФ, лидер международного патриотического движения "Победа 9/45" Борис Чернышов
объявил, что с российской стороны примут участие такие звезды футбола, как заслуженный мастер спорта, бывший игрок московского "Спартака
", клубов "Порту
" и "Рома
" Дмитрий Аленичев, легендарный вратарь шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России в составе "Спартака" Александр Филимонов
, полузащитник, тренер, рекордсмен "Спартака" в чемпионатах России по сыгранным матчам Егор Титов
, полузащитник, чемпион России в составе "Спартака", участник Чемпионата мира 2014 года и Чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов Денис Глушаков
и другие.
С молдавской стороны подтвердили участие бывший игрок молодежной сборной Молдовы, тренер Академии футбола Дмитрия Аленичева Сергей Чуйко, тренер, воспитанник молдавского клуба "Зимбру
", бывший игрок тираспольских клубов "Шериф
" и "Тирасполь
" Вадим Борец, экс-игрок национальной сборной Молдовы Юрий Приганюк и другие.
"Этот матч станет символичным объединением двух народов, иллюстрацией того, что спорт вне политики. На футбольном поле не будут проводить дебаты. Там не будут скандировать политические лозунги, ходить с плакатами. Красивый футбол нас объединит", – отметил Чернышов.
В настоящее время, по словам парламентария, в работе международного патриотического движения "Победа 9/45" принимают участие представители 17 стран.
"Конечно, мы планируем расширять подобные программы. Думаю, что футболом мы не ограничимся, скоро и хоккей будет", – сообщил Чернышов, добавив, что в работе проекта "Победа 9/45" принимают участие и представители Канады
.
Помимо гала-матча с участием легендарных футболистов двух стран состоятся полуфинал и финал регионального чемпионата Культурно-образовательного центра Молдовы, где встретятся четыре команды региональных представительств.
"От Калининграда
до Сургута
тысячи молдаван поддержали патриотическое движение "Победа 9/45" и поучаствовали в возложении цветов к памятникам героям. "Матч Победы" – это еще один значимый проект, который мы реализуем совместно с "Победой 9/45", – сообщил руководитель молодежного направления Культурно-образовательного центра Молдовы в России Даниил Станков.
Спикер рассказал, что недавно были проведены отборочные матчи среди команд представительств Культурно-образовательного центра Молдовы.
"Были отобраны четыре команды из Подольска
, Санкт-Петербурга
, Мегиона
и Краснодара
, которые также 8 июня проведут полуфинальные и финальные игры перед гала-матчем", – рассказал Станков.
Спортивный праздник будет посвящен не только футболу. Предусмотрена и концертная программа, а также ярмарка молдавских производителей.
"Возьмите с собой обязательно карту гражданина Молдовы, по ней вы сможете получить подарки, призы. Культурно-образовательный центр выпускает лимитированную дизайнерскую серию футболок, которые будут разыграны", – рассказала певица, общественный деятель, амбассадор карты гражданина Молдовы в России Ольга Варвус.
Певица сообщила, что обязательно споет вместе со стадионом "День Победы".
"Несколько песен пока держу в секрете, но я думаю, они будут связаны с футболом. У меня сейчас возникло желание написать гимн футбола, может быть, даже этого матча. У меня есть опыт, но о футболе я еще не писала. Я попробую", – пообещала Варвус.
Посещение спортивного праздника бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.