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Названы игроки "Матча Победы" из России и Молдавии

Названы игроки "Матча Победы" из России и Молдавии - РИА Новости, 02.06.2025

Названы игроки "Матча Победы" из России и Молдавии

Легендарные игроки российских и молдавских футбольных сборных и знаменитых клубов проведут 8 июня "Матч Победы", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:17:00+03:00

2025-06-02T18:17:00+03:00

2025-06-02T19:03:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Легендарные игроки российских и молдавских футбольных сборных и знаменитых клубов проведут 8 июня "Матч Победы", сообщил корреспондент РИА Новости. Спортивный праздник в рамках международного патриотического проекта "Победа 9/45", организованный Культурно-образовательным центром Молдовы в России, состоится в подмосковных Мытищах на стадионе имени Дмитрия Аленичева. На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" организаторы рассказали о подготовке спортивного праздника, а также сообщили о том, что ждет зрителей. Вице-спикер Государственной Думы РФ, лидер международного патриотического движения "Победа 9/45" Борис Чернышов объявил, что с российской стороны примут участие такие звезды футбола, как заслуженный мастер спорта, бывший игрок московского "Спартака", клубов "Порту" и "Рома" Дмитрий Аленичев, легендарный вратарь шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России в составе "Спартака" Александр Филимонов, полузащитник, тренер, рекордсмен "Спартака" в чемпионатах России по сыгранным матчам Егор Титов, полузащитник, чемпион России в составе "Спартака", участник Чемпионата мира 2014 года и Чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов Денис Глушаков и другие. С молдавской стороны подтвердили участие бывший игрок молодежной сборной Молдовы, тренер Академии футбола Дмитрия Аленичева Сергей Чуйко, тренер, воспитанник молдавского клуба "Зимбру", бывший игрок тираспольских клубов "Шериф" и "Тирасполь" Вадим Борец, экс-игрок национальной сборной Молдовы Юрий Приганюк и другие. "Этот матч станет символичным объединением двух народов, иллюстрацией того, что спорт вне политики. На футбольном поле не будут проводить дебаты. Там не будут скандировать политические лозунги, ходить с плакатами. Красивый футбол нас объединит", – отметил Чернышов. В настоящее время, по словам парламентария, в работе международного патриотического движения "Победа 9/45" принимают участие представители 17 стран. "Конечно, мы планируем расширять подобные программы. Думаю, что футболом мы не ограничимся, скоро и хоккей будет", – сообщил Чернышов, добавив, что в работе проекта "Победа 9/45" принимают участие и представители Канады. Помимо гала-матча с участием легендарных футболистов двух стран состоятся полуфинал и финал регионального чемпионата Культурно-образовательного центра Молдовы, где встретятся четыре команды региональных представительств. "От Калининграда до Сургута тысячи молдаван поддержали патриотическое движение "Победа 9/45" и поучаствовали в возложении цветов к памятникам героям. "Матч Победы" – это еще один значимый проект, который мы реализуем совместно с "Победой 9/45", – сообщил руководитель молодежного направления Культурно-образовательного центра Молдовы в России Даниил Станков. Спикер рассказал, что недавно были проведены отборочные матчи среди команд представительств Культурно-образовательного центра Молдовы. "Были отобраны четыре команды из Подольска, Санкт-Петербурга, Мегиона и Краснодара, которые также 8 июня проведут полуфинальные и финальные игры перед гала-матчем", – рассказал Станков. Спортивный праздник будет посвящен не только футболу. Предусмотрена и концертная программа, а также ярмарка молдавских производителей. "Возьмите с собой обязательно карту гражданина Молдовы, по ней вы сможете получить подарки, призы. Культурно-образовательный центр выпускает лимитированную дизайнерскую серию футболок, которые будут разыграны", – рассказала певица, общественный деятель, амбассадор карты гражданина Молдовы в России Ольга Варвус. Певица сообщила, что обязательно споет вместе со стадионом "День Победы". "Несколько песен пока держу в секрете, но я думаю, они будут связаны с футболом. У меня сейчас возникло желание написать гимн футбола, может быть, даже этого матча. У меня есть опыт, но о футболе я еще не писала. Я попробую", – пообещала Варвус. Посещение спортивного праздника бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, россия, молдавия, мытищи, борис чернышов (депутат), дмитрий аленичев, александр филимонов, спартак москва, порту, рома