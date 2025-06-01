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Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым - РИА Новости, 01.06.2025
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11:52 01.06.2025 (обновлено: 11:53 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/putin-2020256583.html
Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым
Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым - РИА Новости, 01.06.2025
Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым
Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:52:00+03:00
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брянская область
ржд
владимир путин
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым", - сказал он."Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге", - добавил Песков.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/peskov-2020254332.html
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брянская область, ржд, владимир путин, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Брянская область, РЖД, Владимир Путин, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым

Путин по телефону выслушал доклады Богомаза и Белозерова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым", - сказал он.
"Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге", - добавил Песков.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях
11:39
 
Брянская областьРЖДВладимир ПутинАлександр БогомазОбрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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