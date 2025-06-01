https://ria.ru/20250601/putin-2020256583.html

Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым

Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым - РИА Новости, 01.06.2025

Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T11:52:00+03:00

2025-06-01T11:52:00+03:00

2025-06-01T11:53:00+03:00

брянская область

ржд

владимир путин

александр богомаз

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым", - сказал он."Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге", - добавил Песков.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/peskov-2020254332.html

брянская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, ржд, владимир путин, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия