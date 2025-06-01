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Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым
Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым - РИА Новости, 01.06.2025
Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым
Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:52:00+03:00
2025-06-01T11:52:00+03:00
2025-06-01T11:53:00+03:00
брянская область
ржд
владимир путин
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым", - сказал он."Глава государства выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге", - добавил Песков.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/peskov-2020254332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, ржд, владимир путин, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Брянская область, РЖД, Владимир Путин, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Путин поговорил по телефону с Богомазом и Белозеровым
Путин по телефону выслушал доклады Богомаза и Белозерова