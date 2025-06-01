https://ria.ru/20250601/nagrady-2020295156.html
Пострадавших при ЧП в Курской области сотрудников поездной бригады наградят
Пострадавших при ЧП в Курской области сотрудников поездной бригады наградят - РИА Новости, 01.06.2025
Пострадавших при ЧП в Курской области сотрудников поездной бригады наградят
Пострадавших в результате подрыва железнодорожных путей в курском Железногорском районе сотрудников поездной бригады представят к наградам, сообщил врио... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:50:00+03:00
2025-06-01T15:50:00+03:00
2025-06-01T15:50:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
олег белозеров
ржд
обрушение железнодорожного моста в курской области
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КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Пострадавших в результате подрыва железнодорожных путей в курском Железногорском районе сотрудников поездной бригады представят к наградам, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области удовлетворительное, все они ночью были доставлены в Железногорскую больницу. "Особые слова благодарности — поездной бригаде. После падения локомотива с моста, несмотря на травмы и шок, все люди действовали четко и слаженно. Двое помощников машиниста оказали помощь своему "командиру", пострадавшему сильнее других. Уже переговорил с главой РЖД Олегом Белозёровым: он заверил, что людей представят к наградам", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/poezda-2020277798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр хинштейн, олег белозеров, ржд, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Олег Белозеров, РЖД, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
Пострадавших при ЧП в Курской области сотрудников поездной бригады наградят
Хинштейн: пострадавших при ЧП в Курской области железнодорожников наградят