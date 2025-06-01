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Богомаз доложил Путину о мерах, принятых после ЧП в Брянской области
Богомаз доложил Путину о мерах, принятых после ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Богомаз доложил Путину о мерах, принятых после ЧП в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помощь, которая оказывается... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:26:00+03:00
2025-06-01T13:26:00+03:00
2025-06-01T13:35:00+03:00
брянская область
александр богомаз
владимир путин
происшествия
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помощь, которая оказывается пострадавшим на железной дороге федеральными клиниками.Ранее Путин переговорил по телефону с Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге."Доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину о принимаемых мерах в связи с произошедшей трагедией. Благодарен за поддержку и помощь, которая оперативно оказывается пострадавшим в федеральных клиниках", - написал Богомаз.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/gospitalizatsiya-2020275210.html
https://ria.ru/20250601/zaharova-2020272409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, владимир путин, происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области
Брянская область, Александр Богомаз, Владимир Путин, Происшествия, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Богомаз доложил Путину о мерах, принятых после ЧП в Брянской области
Богомаз доложил Путину о мерах, принятых после подрыва моста в Брянской области