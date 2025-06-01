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Богомаз доложил Путину о мерах, принятых после ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
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13:26 01.06.2025 (обновлено: 13:35 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020274513.html
Богомаз доложил Путину о мерах, принятых после ЧП в Брянской области
Богомаз доложил Путину о мерах, принятых после ЧП в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Богомаз доложил Путину о мерах, принятых после ЧП в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помощь, которая оказывается... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:26:00+03:00
2025-06-01T13:35:00+03:00
брянская область
александр богомаз
владимир путин
происшествия
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помощь, которая оказывается пострадавшим на железной дороге федеральными клиниками.Ранее Путин переговорил по телефону с Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге."Доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину о принимаемых мерах в связи с произошедшей трагедией. Благодарен за поддержку и помощь, которая оперативно оказывается пострадавшим в федеральных клиниках", - написал Богомаз.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/gospitalizatsiya-2020275210.html
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брянская область, александр богомаз, владимир путин, происшествия, обрушение моста на поезд в брянской области
Брянская область, Александр Богомаз, Владимир Путин, Происшествия, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Богомаз доложил Путину о мерах, принятых после ЧП в Брянской области

Богомаз доложил Путину о мерах, принятых после подрыва моста в Брянской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помощь, которая оказывается пострадавшим на железной дороге федеральными клиниками.
Ранее Путин переговорил по телефону с Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал доклады о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге.
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"Доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину о принимаемых мерах в связи с произошедшей трагедией. Благодарен за поддержку и помощь, которая оперативно оказывается пострадавшим в федеральных клиниках", - написал Богомаз.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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Брянская областьАлександр БогомазВладимир ПутинПроисшествияОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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