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В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/ataki-2020299320.html
В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ
В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ
Ответ на все атаки ВСУ по территории России в воскресенье должен быть и будет, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:12:00+03:00
2025-06-01T16:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
иркутская область
россия
мурманская область
андрей клишас
игорь кобзев
андрей чибис
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ответ на все атаки ВСУ по территории России в воскресенье должен быть и будет, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Ответ на все сегодняшние атаки должен быть, и он будет. Уверен", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что дроны атаковали военную часть в Иркутской области. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, также сообщал о налете беспилотников на возглавляемый им регион.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, иркутская область, россия, мурманская область, андрей клишас, игорь кобзев, андрей чибис, вооруженные силы украины, совет федерации рф, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области
Специальная военная операция на Украине, Политика, Иркутская область, Россия, Мурманская область, Андрей Клишас, Игорь Кобзев, Андрей Чибис, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ

Сенатор Клишас: ответ на все атаки ВСУ, совершенные 1 июня, должен быть и будет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ответ на все атаки ВСУ по территории России в воскресенье должен быть и будет, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«
"Ответ на все сегодняшние атаки должен быть, и он будет. Уверен", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что дроны атаковали военную часть в Иркутской области. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, также сообщал о налете беспилотников на возглавляемый им регион.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Никто ничего не понимал". Что известно о крушении поездов
Вчера, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаИркутская областьРоссияМурманская областьАндрей КлишасИгорь КобзевАндрей ЧибисВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФОбрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение железнодорожного моста в Курской области
 
 
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