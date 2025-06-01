https://ria.ru/20250601/ataki-2020299320.html

В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ

В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025

В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ

Ответ на все атаки ВСУ по территории России в воскресенье должен быть и будет, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:12:00+03:00

2025-06-01T16:12:00+03:00

2025-06-01T16:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

политика

иркутская область

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андрей клишас

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андрей чибис

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ответ на все атаки ВСУ по территории России в воскресенье должен быть и будет, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Ответ на все сегодняшние атаки должен быть, и он будет. Уверен", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что дроны атаковали военную часть в Иркутской области. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, также сообщал о налете беспилотников на возглавляемый им регион.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

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