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В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ
В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ - РИА Новости, 01.06.2025
В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ
Ответ на все атаки ВСУ по территории России в воскресенье должен быть и будет, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:12:00+03:00
2025-06-01T16:12:00+03:00
2025-06-01T16:12:00+03:00
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андрей клишас
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ответ на все атаки ВСУ по территории России в воскресенье должен быть и будет, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Ответ на все сегодняшние атаки должен быть, и он будет. Уверен", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что дроны атаковали военную часть в Иркутской области. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, также сообщал о налете беспилотников на возглавляемый им регион.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Совфеде заявили, что Россия ответит на все атаки ВСУ
Сенатор Клишас: ответ на все атаки ВСУ, совершенные 1 июня, должен быть и будет