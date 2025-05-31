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В МИД надеются на урегулирование напряженности между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 31.05.2025
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14:50 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/rossija-2020136293.html
В МИД надеются на урегулирование напряженности между Индией и Пакистаном
В МИД надеются на урегулирование напряженности между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 31.05.2025
В МИД надеются на урегулирование напряженности между Индией и Пакистаном
Россия рассчитывает, что напряженность между Индией и Пакистаном будет урегулирована политико-дипломатическим путем и не отразится на саммите Шанхайской... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:50:00+03:00
2025-05-31T14:50:00+03:00
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что напряженность между Индией и Пакистаном будет урегулирована политико-дипломатическим путем и не отразится на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Пока подготовка к саммиту ШОС находится в начальной стадии, и конкретные мероприятия, особенно с участием других стран, мы не обсуждаем. Мы надеемся, что нынешняя напряженность в двусторонних отношениях между Индией и Пакистаном будет урегулирована политико-дипломатическим путем, и это никоим образом не отразится на предстоящих заседаниях в рамках ШОС", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он добавил, что "в ШОС есть договоренность о том, что страны-члены не выносят на площадку этой организации свои двусторонние проблемы, и мы серьёзно рассчитываем, что этого не случится и в Тяньцзине". Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. Очередной саммит ШОС пройдет осенью 2025 года в китайском городе Тяньцзинь.
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в мире, россия, индия, пакистан, андрей руденко, шос
В мире, Россия, Индия, Пакистан, Андрей Руденко, ШОС
В МИД надеются на урегулирование напряженности между Индией и Пакистаном

Руденко: Россия надеется на мирное урегулирование противоречий Индии и Пакистана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что напряженность между Индией и Пакистаном будет урегулирована политико-дипломатическим путем и не отразится на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Пока подготовка к саммиту ШОС находится в начальной стадии, и конкретные мероприятия, особенно с участием других стран, мы не обсуждаем. Мы надеемся, что нынешняя напряженность в двусторонних отношениях между Индией и Пакистаном будет урегулирована политико-дипломатическим путем, и это никоим образом не отразится на предстоящих заседаниях в рамках ШОС", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
Он добавил, что "в ШОС есть договоренность о том, что страны-члены не выносят на площадку этой организации свои двусторонние проблемы, и мы серьёзно рассчитываем, что этого не случится и в Тяньцзине".
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
Очередной саммит ШОС пройдет осенью 2025 года в китайском городе Тяньцзинь.
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