https://ria.ru/20250531/rospotrebnadzor-2020168589.html

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья - РИА Новости, 31.05.2025

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о лихорадке чикунгунья, в России проводится постоянный мониторинг численности комаров-переносчиков инфекционных... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:46:00+03:00

2025-05-31T18:46:00+03:00

2025-05-31T19:28:00+03:00

здоровье - общество

россия

африка

сахара

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о лихорадке чикунгунья, в России проводится постоянный мониторинг численности комаров-переносчиков инфекционных заболеваний, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Согласно сообщениям СМИ, российские туристы в некоторых странах выражают опасения в связи с риском заражения лихорадкой чикунгунья - вирусной инфекцией, передающейся через укусы определённых видов комаров. "Роспотребнадзор мониторирует информацию о лихорадке чикунгунья. На данный момент в России проводится постоянный мониторинг численности комаров-переносчиков инфекционных заболеваний. Количество видов Aedes albopictus и Aedes aegypti, переносчиков лихорадки, в настоящее время не представляет эпидемиологической опасности", - пояснили в пресс-службе. Там добавили, что в Российской Федерации случаи завоза лихорадки чикунгунья не зарегистрированы. В ведомстве уточнили, что в пунктах пропуска через государственную границу функционирует система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой."Чаще всего это заболевание протекает без серьёзных последствий. Однако в некоторых случаях возможны тяжёлые формы. Среди симптомов болезни: внезапная лихорадка, сильные суставные, мышечные и головные боли, а также тошнота, усталость и сыпь", - предупредили в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что эндемичными регионами для лихорадки чикунгунья являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточная Азия, Западно-Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. "По данным на 2025 год, к странам с высоким риском заражения можно отнести Шри-Ланку, Маврикий, остров Реюньон, Майотту, Сомали, Бразилию, Колумбию, Индию, Пакистан, Мексику, Нигерию, Филиппины и Таиланд", - пояснили в ведомстве. Роспотребнадзор рекомендовал туристам перед отправлением ознакомиться с информацией о местности, в которую собираются поехать. Также нужно узнать о случаях арбовирусных инфекций в регионе и следовать рекомендациям местных органов здравоохранения. "Используйте репелленты для защиты от укусов насекомых. Носите одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей", - отметили там. В ведомстве также рекомендовали установить москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах или других местах для ночлега. Еще следует избегать экскурсий в болотистые районы. "После возвращения из путешествия внимательно следите за своим самочувствием. Если вы почувствовали недомогание, такое как высокая температура, головная боль, сыпь или боли в суставах, немедленно обратитесь к врачу. Не забудьте сообщить ему о своих поездках", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250405/likhoradka-2009545716.html

https://ria.ru/20250526/posolstvo-2019217093.html

https://ria.ru/20250531/rst-2020143532.html

россия

африка

сахара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, африка, сахара, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)