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Названы регионы России с наименьшей распространенностью курения - РИА Новости, 31.05.2025
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00:18 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/kurenie-2020086115.html
Названы регионы России с наименьшей распространенностью курения
Названы регионы России с наименьшей распространенностью курения - РИА Новости, 31.05.2025
Названы регионы России с наименьшей распространенностью курения
Регионами РФ с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года стали Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария, сообщили в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T00:18:00+03:00
2025-05-31T00:18:00+03:00
общество
россия
республика ингушетия
амурская область
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Регионами РФ с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года стали Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария, сообщили в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава России. "Регионы с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года: Чеченская Республика - 0,2%, Республика Ингушетия - 6,17%, Кабардино-Балкарская Республика - 10,31%, Карачаево-Черкесская Республика - 11,18%, Ямало-Ненецкий автономный округ - 11,58%", - рассказали журналистам в пресс-службе. Там уточнили, что регионами с наибольшей распространенностью курения в марте стали Еврейская автономная и Амурская области, Республики Бурятия, Тыва и Алтай. "Наименьшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения нарастающим итогом в январе–феврале 2025 года отмечаются в следующих регионах: Чеченская Республика - 0 тысяч штук, Республика Ингушетия - 0 тысяч штук, Республика Дагестан - 0,02 тысячи штук, Кабардино-Балкарская Республика - 0,05 тысячи штук, Республика Северная Осетия-Алания - 0,06 тысячи штук", - сообщили в ЦНИИОИЗе. Там добавили, что наибольшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения в январе–феврале 2025 года наблюдаются в следующих регионах: Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Мурманская область. "Значение показателя "Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более" в Российской Федерации, по оперативным расчетам ЦНИИОИЗ Минздрава России, повысилось с 18,48% в марте 2024 года до 18,50% в марте 2025 года, что соответствует росту значения показателя на 0,1%", - рассказали в пресс-службе. Также значение показателя распространенности курения снизилось с 18,68% в феврале 2025 года до 18,50% в марте 2025 года что соответствует снижению на 1%, уточнили там.
https://ria.ru/20250114/zavisimost-1993741779.html
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россия
республика ингушетия
амурская область
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общество, россия, республика ингушетия, амурская область
Общество, Россия, Республика Ингушетия, Амурская область
Названы регионы России с наименьшей распространенностью курения

Чечня и Ингушетия являются регионами с наименьшей распространенностью курения

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМужчина курит сигарету
Мужчина курит сигарету - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Мужчина курит сигарету. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Регионами РФ с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года стали Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария, сообщили в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава России.
"Регионы с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года: Чеченская Республика - 0,2%, Республика Ингушетия - 6,17%, Кабардино-Балкарская Республика - 10,31%, Карачаево-Черкесская Республика - 11,18%, Ямало-Ненецкий автономный округ - 11,58%", - рассказали журналистам в пресс-службе.
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Там уточнили, что регионами с наибольшей распространенностью курения в марте стали Еврейская автономная и Амурская области, Республики Бурятия, Тыва и Алтай.
"Наименьшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения нарастающим итогом в январе–феврале 2025 года отмечаются в следующих регионах: Чеченская Республика - 0 тысяч штук, Республика Ингушетия - 0 тысяч штук, Республика Дагестан - 0,02 тысячи штук, Кабардино-Балкарская Республика - 0,05 тысячи штук, Республика Северная Осетия-Алания - 0,06 тысячи штук", - сообщили в ЦНИИОИЗе.
Там добавили, что наибольшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения в январе–феврале 2025 года наблюдаются в следующих регионах: Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Мурманская область.
"Значение показателя "Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более" в Российской Федерации, по оперативным расчетам ЦНИИОИЗ Минздрава России, повысилось с 18,48% в марте 2024 года до 18,50% в марте 2025 года, что соответствует росту значения показателя на 0,1%", - рассказали в пресс-службе.
Также значение показателя распространенности курения снизилось с 18,68% в феврале 2025 года до 18,50% в марте 2025 года что соответствует снижению на 1%, уточнили там.
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ОбществоРоссияРеспублика ИнгушетияАмурская область
 
 
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