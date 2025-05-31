Названы регионы России с наименьшей распространенностью курения
Чечня и Ингушетия являются регионами с наименьшей распространенностью курения
Мужчина курит сигарету. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Регионами РФ с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года стали Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария, сообщили в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава России.
"Регионы с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года: Чеченская Республика - 0,2%, Республика Ингушетия - 6,17%, Кабардино-Балкарская Республика - 10,31%, Карачаево-Черкесская Республика - 11,18%, Ямало-Ненецкий автономный округ - 11,58%", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Там уточнили, что регионами с наибольшей распространенностью курения в марте стали Еврейская автономная и Амурская области, Республики Бурятия, Тыва и Алтай.
"Наименьшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения нарастающим итогом в январе–феврале 2025 года отмечаются в следующих регионах: Чеченская Республика - 0 тысяч штук, Республика Ингушетия - 0 тысяч штук, Республика Дагестан - 0,02 тысячи штук, Кабардино-Балкарская Республика - 0,05 тысячи штук, Республика Северная Осетия-Алания - 0,06 тысячи штук", - сообщили в ЦНИИОИЗе.
Там добавили, что наибольшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения в январе–феврале 2025 года наблюдаются в следующих регионах: Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Мурманская область.
"Значение показателя "Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более" в Российской Федерации, по оперативным расчетам ЦНИИОИЗ Минздрава России, повысилось с 18,48% в марте 2024 года до 18,50% в марте 2025 года, что соответствует росту значения показателя на 0,1%", - рассказали в пресс-службе.
Также значение показателя распространенности курения снизилось с 18,68% в феврале 2025 года до 18,50% в марте 2025 года что соответствует снижению на 1%, уточнили там.
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