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В Киеве заявили о достижении соглашения об экспорте продукции в ЕС - РИА Новости, 30.05.2025
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18:19 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020043797.html
В Киеве заявили о достижении соглашения об экспорте продукции в ЕС
В Киеве заявили о достижении соглашения об экспорте продукции в ЕС - РИА Новости, 30.05.2025
В Киеве заявили о достижении соглашения об экспорте продукции в ЕС
Киев достиг промежуточных договоренностей с Евросоюзом об экспорте украинской аграрной продукции, заявила в пятницу вице-премьер Украины по вопросам европейской РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:19:00+03:00
2025-05-30T18:19:00+03:00
украина
венгрия
киев
ольга стефанишина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
украинское зерно
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Киев достиг промежуточных договоренностей с Евросоюзом об экспорте украинской аграрной продукции, заявила в пятницу вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня и изучает другие возможности поддержки. "Украина и Европейская комиссия достигли принципиальных договоренностей относительно промежуточного решения в сфере торговли, которое вступит в силу после 5 июня и имеет целью обеспечить непрерывность экспорта украинской продукции в ЕС. Обе стороны согласились до конца июля этого года определиться с устойчивым форматом торгового сотрудничества. Следующие недели будут решающими для достижения взаимовыгодного и долгосрочного решения", – приводит слова Стефанишиной министерство аграрной политики. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. В прошлом году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
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украина, венгрия, киев, ольга стефанишина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, украинское зерно, в мире
Украина, Венгрия, Киев, Ольга Стефанишина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, украинское зерно, В мире
В Киеве заявили о достижении соглашения об экспорте продукции в ЕС

Стефанишина: Украина достигла промежуточного соглашения об экспорте товаров в ЕС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Киев достиг промежуточных договоренностей с Евросоюзом об экспорте украинской аграрной продукции, заявила в пятницу вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня и изучает другие возможности поддержки.
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"Украина и Европейская комиссия достигли принципиальных договоренностей относительно промежуточного решения в сфере торговли, которое вступит в силу после 5 июня и имеет целью обеспечить непрерывность экспорта украинской продукции в ЕС. Обе стороны согласились до конца июля этого года определиться с устойчивым форматом торгового сотрудничества. Следующие недели будут решающими для достижения взаимовыгодного и долгосрочного решения", – приводит слова Стефанишиной министерство аграрной политики.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
В прошлом году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
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УкраинаВенгрияКиевОльга СтефанишинаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияукраинское зерноВ мире
 
 
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