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В Киеве заявили о достижении соглашения об экспорте продукции в ЕС

В Киеве заявили о достижении соглашения об экспорте продукции в ЕС - РИА Новости, 30.05.2025

В Киеве заявили о достижении соглашения об экспорте продукции в ЕС

Киев достиг промежуточных договоренностей с Евросоюзом об экспорте украинской аграрной продукции, заявила в пятницу вице-премьер Украины по вопросам европейской РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:19:00+03:00

2025-05-30T18:19:00+03:00

2025-05-30T18:19:00+03:00

украина

венгрия

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ольга стефанишина

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

украинское зерно

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Киев достиг промежуточных договоренностей с Евросоюзом об экспорте украинской аграрной продукции, заявила в пятницу вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил на митинге в Брюсселе, что ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС после 5 июня и изучает другие возможности поддержки. "Украина и Европейская комиссия достигли принципиальных договоренностей относительно промежуточного решения в сфере торговли, которое вступит в силу после 5 июня и имеет целью обеспечить непрерывность экспорта украинской продукции в ЕС. Обе стороны согласились до конца июля этого года определиться с устойчивым форматом торгового сотрудничества. Следующие недели будут решающими для достижения взаимовыгодного и долгосрочного решения", – приводит слова Стефанишиной министерство аграрной политики. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. В прошлом году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017474003.html

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018994383.html

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украина, венгрия, киев, ольга стефанишина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, украинское зерно, в мире