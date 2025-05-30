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В финал конкурса "Родники.Дети" в Казани вышли дети из 22 регионов России - РИА Новости, 30.05.2025
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Республика Татарстан
 
10:42 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/deti-2019916535.html
В финал конкурса "Родники.Дети" в Казани вышли дети из 22 регионов России
В финал конкурса "Родники.Дети" в Казани вышли дети из 22 регионов России - РИА Новости, 30.05.2025
В финал конкурса "Родники.Дети" в Казани вышли дети из 22 регионов России
Дети из 22 регионов России приехали в Казань на финал национального проекта патриотической песни "Родники.Дети", победителя определят в День защиты детей 1... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:42:00+03:00
2025-05-30T10:42:00+03:00
республика татарстан
казань
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
дети
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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Дети из 22 регионов России приехали в Казань на финал национального проекта патриотической песни "Родники.Дети", победителя определят в День защиты детей 1 июня, сообщают организаторы. Проект "Родники.Дети" продолжает развивать культурные традиции страны и предоставляет молодым талантам уникальную возможность продемонстрировать свои способности на большой сцене. Конкурс, реализуемый на базе национального проекта народного артиста России Олега Газманова, привлекает большое количество участников, их число уже превысило 100 тысяч. "Первого июня в театре имени Галиаскара Камала в Казани 29 финалистов конкурса "Родники.Дети" из 22 регионов России, включая участника из Луганска, поборются за призовые места. Их выступления будут оценены жюри, а зрители смогут проголосовать за любимых артистов онлайн", - говорится в сообщении. В этом году из 2 тысяч заявок, присланных детьми на конкурс, жюри под руководством Газманова отобрало 29 песен. Их прислали ребята из Москвы, Томска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Луганска, Донецка и других российских городов. Победителей ждут денежные призы и памятные подарки. В состав жюри вошли заслуженные артисты РФ Зара и Сергей Войтенко, автор детских песен, актриса озвучивания мультфильмов Марина Лебедева, заслуженный артист Татарстана Элвин Грей. Гостем конкурса станет глава Татарстана Рустам Минниханов. Финалистам предстоит не просто покорить жюри, одновременно с концертом начнется уже ставшее традиционным для проекта народное голосование. Все желающие смогут поддержать молодых исполнителей, пройдя по ссылке на сайте родники.дети, а зрители в зале театра – наведя камеры телефонов на куар-код в программке концерта.
https://ria.ru/20250516/tatarstan-2017381816.html
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казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), дети
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Дети
В финал конкурса "Родники.Дети" в Казани вышли дети из 22 регионов России

В финал конкурса "Родники.Дети" 1 июня в Казани вышли дети из 22 регионов России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПешеходная улица Баумана в Казани
Пешеходная улица Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пешеходная улица Баумана в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Дети из 22 регионов России приехали в Казань на финал национального проекта патриотической песни "Родники.Дети", победителя определят в День защиты детей 1 июня, сообщают организаторы.
Проект "Родники.Дети" продолжает развивать культурные традиции страны и предоставляет молодым талантам уникальную возможность продемонстрировать свои способности на большой сцене. Конкурс, реализуемый на базе национального проекта народного артиста России Олега Газманова, привлекает большое количество участников, их число уже превысило 100 тысяч.
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16 мая, 15:03
"Первого июня в театре имени Галиаскара Камала в Казани 29 финалистов конкурса "Родники.Дети" из 22 регионов России, включая участника из Луганска, поборются за призовые места. Их выступления будут оценены жюри, а зрители смогут проголосовать за любимых артистов онлайн", - говорится в сообщении.
В этом году из 2 тысяч заявок, присланных детьми на конкурс, жюри под руководством Газманова отобрало 29 песен. Их прислали ребята из Москвы, Томска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Луганска, Донецка и других российских городов.
Победителей ждут денежные призы и памятные подарки. В состав жюри вошли заслуженные артисты РФ Зара и Сергей Войтенко, автор детских песен, актриса озвучивания мультфильмов Марина Лебедева, заслуженный артист Татарстана Элвин Грей. Гостем конкурса станет глава Татарстана Рустам Минниханов.
Финалистам предстоит не просто покорить жюри, одновременно с концертом начнется уже ставшее традиционным для проекта народное голосование. Все желающие смогут поддержать молодых исполнителей, пройдя по ссылке на сайте родники.дети, а зрители в зале театра – наведя камеры телефонов на куар-код в программке концерта.
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