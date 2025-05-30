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Экс-премьера Украины Азарова избрали академиком РАН - РИА Новости, 30.05.2025
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Наука
 
18:15 30.05.2025 (обновлено: 18:22 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/azarov-2020042707.html
Экс-премьера Украины Азарова избрали академиком РАН
Экс-премьера Украины Азарова избрали академиком РАН - РИА Новости, 30.05.2025
Экс-премьера Украины Азарова избрали академиком РАН
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров избран академиком Российской академии наук, результаты голосования были объявлены в пятницу на общем собрании РАН. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:15:00+03:00
2025-05-30T18:22:00+03:00
наука
украина
земля
дубна
николай азаров (политик)
петр чумаков
юлия дьякова
российская академия наук
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров избран академиком Российской академии наук, результаты голосования были объявлены в пятницу на общем собрании РАН. Азаров избран академиком по отделению наук о Земле РАН и по специальности "горные науки". Согласно информации отделения наук о Земле, Азаров внес существенный вклад в развитие теории рационального техногенного преобразования недр Земли при освоении месторождений твердых полезных ископаемых, создание высокоэффективных и безопасных геотехнологий разработки месторождений руд, алмазов и углегазовых месторождений, разработку геоинформационных систем, изучение закономерностей протекания газодинамических и геодинамических процессов в техногенно преобразуемом массиве горных пород. Он автор более чем 110 научных работ, имеет степень доктора геолого-минералогических наук, профессор. Азаров занимал пост премьер-министра Украины в 2010-2014 годах. В числе других избранных академиков РАН - разработчик так называемых онколитических вирусов, уничтожающих раковые опухоли, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков, один из участников создания российских квантовых вычислителей, директор Физического института имени Лебедева РАН Николай Колачевский, вице-директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область) Владимир Кекелидзе. Среди избранных членов-корреспондентов РАН - крупные ученые "Росатома": научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области) Вячеслав Соловьев и научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) Александр Андрияш. Также членами-корреспондентами стали директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Юлия Дьякова, Герой России, генеральный директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, вице-директор ОИЯИ Сергей Дмитриев.
https://ria.ru/20250520/kiev-2018134215.html
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украина, земля, дубна, николай азаров (политик), петр чумаков, юлия дьякова, российская академия наук, объединенный институт ядерных исследований, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Наука, Украина, Земля, Дубна, Николай Азаров (политик), Петр Чумаков, Юлия Дьякова, Российская академия наук, Объединенный институт ядерных исследований, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Экс-премьера Украины Азарова избрали академиком РАН

Экс-премьера Украины Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров избран академиком Российской академии наук, результаты голосования были объявлены в пятницу на общем собрании РАН.
Азаров избран академиком по отделению наук о Земле РАН и по специальности "горные науки".
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20 мая, 21:23
Согласно информации отделения наук о Земле, Азаров внес существенный вклад в развитие теории рационального техногенного преобразования недр Земли при освоении месторождений твердых полезных ископаемых, создание высокоэффективных и безопасных геотехнологий разработки месторождений руд, алмазов и углегазовых месторождений, разработку геоинформационных систем, изучение закономерностей протекания газодинамических и геодинамических процессов в техногенно преобразуемом массиве горных пород. Он автор более чем 110 научных работ, имеет степень доктора геолого-минералогических наук, профессор.
Азаров занимал пост премьер-министра Украины в 2010-2014 годах.
В числе других избранных академиков РАН - разработчик так называемых онколитических вирусов, уничтожающих раковые опухоли, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков, один из участников создания российских квантовых вычислителей, директор Физического института имени Лебедева РАН Николай Колачевский, вице-директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область) Владимир Кекелидзе.
Среди избранных членов-корреспондентов РАН - крупные ученые "Росатома": научный руководитель Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров Нижегородской области) Вячеслав Соловьев и научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва) Александр Андрияш. Также членами-корреспондентами стали директор Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Юлия Дьякова, Герой России, генеральный директор АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, вице-директор ОИЯИ Сергей Дмитриев.
Никита Василенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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27 декабря 2024, 20:33
 
НаукаУкраинаЗемляДубнаНиколай Азаров (политик)Петр ЧумаковЮлия ДьяковаРоссийская академия наукОбъединенный институт ядерных исследованийГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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