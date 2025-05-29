https://ria.ru/20250529/nauka-2019606090.html

Ученые создали новый материал для очистки сточных вод и атмосферы светом

Ученые создали новый материал для очистки сточных вод и атмосферы светом - РИА Новости, 29.05.2025

Ученые создали новый материал для очистки сточных вод и атмосферы светом

Новый материал, способный превращать ядовитые для живых существ вещества в углекислый газ, азот и воду, предложили специалисты Института химии растворов РАН... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:01:00+03:00

2025-05-29T08:01:00+03:00

2025-05-29T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Новый материал, способный превращать ядовитые для живых существ вещества в углекислый газ, азот и воду, предложили специалисты Института химии растворов РАН. Его применение поможет в очистке промышленных сточных вод и атмосферного воздуха от загрязнителей органической природы разной структуры. В отличие от существующих способов очистки окружающей среды, предлагаемая концепция не требует трудозатрат, электроэнергии и регулярной замены фильтров, подчеркнули в пресс-службе Минобрнауки РФ.При производстве пластика, синтетических тканей, лекарств, а также переработки нефти и вторсырья в атмосферу и техническую воду на предприятиях попадают ядовитые вещества органической природы, например, формальдегид, бензол и его производные, спирты. Естественная переработка этих веществ в окружающей среде либо невозможна, либо протекает очень медленно, поэтому на фабриках применяются системы фильтрации.Такие системы требуют своевременной очистки и замены по мере механического износа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. Утилизация отработавших фильтров не только требует дополнительных ресурсов, но и несовершенна с технической точки зрения, поэтому часть ядовитых веществ все же попадает в окружающую среду.Специалисты Института химии растворов РАН предложили новый материал для разложения органических загрязнителей, который "привлекает" солнечный свет и "помогает" быстрее идти реакциям разложения ядовитых органических веществ, используя энергию неисчерпаемого ресурса. В основе этого композита соединения бария, титана и кислорода, а дополнительная эффективность химических реакций достигнута за счет добавления железной окалины (Fe3O4) с определенной пространственной структурой, сообщили в Минобрнауки.И основа, и добавленное соединение железа обладают чувствительностью к внешнему магнитному полю, поэтому новый фотокатализатор может быть дополнительно активирован. Однако для использования этой возможности необходима правильная методика получения катализатора, которая не дает частицам оксида железа слипнуться.Разработанный композитный катализатор может быть применен для создания систем очистки сточных вод и атмосферного воздуха при помощи видимого человеком света (например излучения Солнца), сообщили в пресс-службе министерства. Кроме того, новый материал может быть использован для изготовления датчиков магнитного поля (например в автомобильной промышленности) и запоминающих устройств для хранения информации.Такая методика, разработанная специалистами Института химии растворов РАН, а также результаты исследования представлены в Ceramics International. Работа выполнена в рамках государственного задания министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

https://ria.ru/20250422/nauka-2012568278.html

https://ria.ru/20241010/otkhody-1977467513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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