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Меликов рассказал о морально-волевых качествах бойцов СВО из Дагестана - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:26 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/dagestan-2019700611.html
Меликов рассказал о морально-волевых качествах бойцов СВО из Дагестана
Меликов рассказал о морально-волевых качествах бойцов СВО из Дагестана - РИА Новости, 29.05.2025
Меликов рассказал о морально-волевых качествах бойцов СВО из Дагестана
Морально-волевые качества участников специальной военной операции из Дагестана заложены традициями дагестанских народов, представители которых издавна были... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:26:00+03:00
2025-05-29T07:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
республика дагестан
россия
харьковская область
сергей меликов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 мая - РИА Новости. Морально-волевые качества участников специальной военной операции из Дагестана заложены традициями дагестанских народов, представители которых издавна были воинами и защитниками, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума. Меликов 19 мая рассказал об очередном примере стойкости и героизма участника спецоперации из Дагестана - старший сержант Рамазан Закарьяев почти месяц, будучи раненым, без еды, воды и медицинской помощи выживал под подбитым танком в Харьковской области, в 200 метрах от противника. Сейчас боец проходит лечение в госпитале, угрозы жизни нет, но для полной реабилитации нужно время, отметил тогда глава региона. "Их качества - и морально-волевые, и профессиональные - заложены традициями дагестанского народа, всех дагестанских народов, потому что в истории своей дагестанцы - это защитники, это воины, это люди, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Если эта помощь нужна стране, они эту помощь осуществляют на сегодняшний день с оружием в руках в зоне специальной военной операции", - сказал Меликов. Он рассказал, что знаком со многими командирами, в том числе с выходцами из Дагестана, и все они подчеркивают, что дух дагестанских бойцов "находится на самом высоком уровне". "Многие из наших земляков стали командирами, не имея при этом военного образования… Еще раз повторюсь, что корни в традициях нашего народа, в том, что в семьях, в которых они воспитывались, свято эти традиции чтят. И поэтому наша особенная задача поддерживать тех людей, которые сегодня, благодаря этим традициям, защищают нашу страну", - отметил Меликов. На сегодняшний день 13 выходцев из Дагестана удостоены звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации. Второй Кавказский инвестиционный форум прошел с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема - "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250529/dagestan-2019691423.html
https://ria.ru/20250129/svo-1996184861.html
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общество, республика дагестан, россия, харьковская область, сергей меликов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Республика Дагестан, Россия, Харьковская область, Сергей Меликов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Меликов рассказал о морально-волевых качествах бойцов СВО из Дагестана

Меликов: морально-волевые качества участников спецоперации заложены традициями

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 мая - РИА Новости. Морально-волевые качества участников специальной военной операции из Дагестана заложены традициями дагестанских народов, представители которых издавна были воинами и защитниками, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума.
Меликов 19 мая рассказал об очередном примере стойкости и героизма участника спецоперации из Дагестана - старший сержант Рамазан Закарьяев почти месяц, будучи раненым, без еды, воды и медицинской помощи выживал под подбитым танком в Харьковской области, в 200 метрах от противника. Сейчас боец проходит лечение в госпитале, угрозы жизни нет, но для полной реабилитации нужно время, отметил тогда глава региона.
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"Их качества - и морально-волевые, и профессиональные - заложены традициями дагестанского народа, всех дагестанских народов, потому что в истории своей дагестанцы - это защитники, это воины, это люди, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Если эта помощь нужна стране, они эту помощь осуществляют на сегодняшний день с оружием в руках в зоне специальной военной операции", - сказал Меликов.
Он рассказал, что знаком со многими командирами, в том числе с выходцами из Дагестана, и все они подчеркивают, что дух дагестанских бойцов "находится на самом высоком уровне".
"Многие из наших земляков стали командирами, не имея при этом военного образования… Еще раз повторюсь, что корни в традициях нашего народа, в том, что в семьях, в которых они воспитывались, свято эти традиции чтят. И поэтому наша особенная задача поддерживать тех людей, которые сегодня, благодаря этим традициям, защищают нашу страну", - отметил Меликов.
На сегодняшний день 13 выходцев из Дагестана удостоены звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации.
Второй Кавказский инвестиционный форум прошел с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема - "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРеспублика ДагестанРоссияХарьковская областьСергей МеликовМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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