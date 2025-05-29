https://ria.ru/20250529/dagestan-2019700611.html

Меликов рассказал о морально-волевых качествах бойцов СВО из Дагестана

Меликов рассказал о морально-волевых качествах бойцов СВО из Дагестана - РИА Новости, 29.05.2025

Меликов рассказал о морально-волевых качествах бойцов СВО из Дагестана

Морально-волевые качества участников специальной военной операции из Дагестана заложены традициями дагестанских народов, представители которых издавна были... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:26:00+03:00

2025-05-29T07:26:00+03:00

2025-05-29T07:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

республика дагестан

россия

харьковская область

сергей меликов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914589345_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b5f6ff9457e5e291fc6bc80404a9027d.jpg

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 мая - РИА Новости. Морально-волевые качества участников специальной военной операции из Дагестана заложены традициями дагестанских народов, представители которых издавна были воинами и защитниками, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума. Меликов 19 мая рассказал об очередном примере стойкости и героизма участника спецоперации из Дагестана - старший сержант Рамазан Закарьяев почти месяц, будучи раненым, без еды, воды и медицинской помощи выживал под подбитым танком в Харьковской области, в 200 метрах от противника. Сейчас боец проходит лечение в госпитале, угрозы жизни нет, но для полной реабилитации нужно время, отметил тогда глава региона. "Их качества - и морально-волевые, и профессиональные - заложены традициями дагестанского народа, всех дагестанских народов, потому что в истории своей дагестанцы - это защитники, это воины, это люди, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Если эта помощь нужна стране, они эту помощь осуществляют на сегодняшний день с оружием в руках в зоне специальной военной операции", - сказал Меликов. Он рассказал, что знаком со многими командирами, в том числе с выходцами из Дагестана, и все они подчеркивают, что дух дагестанских бойцов "находится на самом высоком уровне". "Многие из наших земляков стали командирами, не имея при этом военного образования… Еще раз повторюсь, что корни в традициях нашего народа, в том, что в семьях, в которых они воспитывались, свято эти традиции чтят. И поэтому наша особенная задача поддерживать тех людей, которые сегодня, благодаря этим традициям, защищают нашу страну", - отметил Меликов. На сегодняшний день 13 выходцев из Дагестана удостоены звания Героя России за подвиги в зоне спецоперации. Второй Кавказский инвестиционный форум прошел с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема - "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250529/dagestan-2019691423.html

https://ria.ru/20250129/svo-1996184861.html

республика дагестан

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика дагестан, россия, харьковская область, сергей меликов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)