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США требуют ареста худшего из союзников России

США требуют ареста худшего из союзников России - РИА Новости, 28.05.2025

США требуют ареста худшего из союзников России

"В войне я буду союзником России. И я буду поставлять оружие России. Потому что Россия находится в состоянии войны с империализмом", — пообещал лидер... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:00:00+03:00

2025-05-28T08:00:00+03:00

2025-05-28T08:01:00+03:00

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"В войне я буду союзником России. И я буду поставлять оружие России. Потому что Россия находится в состоянии войны с империализмом", — пообещал лидер южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" (БЭС) Джулиус Малема в 2023 году.Это был для нас сложный год. Страны Запада объединились тогда вокруг идеи военного разгрома России руками украинцев. Не лучшее время, чтобы разбрасываться союзниками, — и слова Малемы в российских СМИ цитировали без дополнительных пояснений. У Москвы в Африке друзей много — пускай и такой тоже будет.Два года спустя президент США Дональд Трамп, показывая в Белом доме видеозаписи с Малемой, спрашивал у коллеги из ЮАР Сирила Рамафосы: "Вот этот человек, который спел "Убейте белого", а потом станцевал, — почему вы не арестовали его?" — "О… Мы полностью против этого". И было не до конца понятно, против чего именно.С формальной точки зрения ситуация проста. Президент США требует от правительства дружественного России государства арестовать пророссийского политика. Африканцы торгуются: вскоре после визита Рамафосы в Вашингтон поступило широкое инвестиционное предложение. Претория хочет денег, но Малему пока не трогает.Но если вдруг тронет, то расстраиваться не следует: Россия о таком союзнике точно не просила. Еще в тревожном 2023-м специалисты по Африке вздыхали, когда видели фамилию Малемы в новом качестве: с такими друзьями и враги не нужны. По крайней мере, в ЮАР.Малема много кому самопровозглашенный союзник — от ХАМАС до секс-меньшинств*, так что объединение по принципу "враг моего врага — мой друг" в его случае точно не сработает. Идеологически он находится где-то между BLM и Мао Цзэдуном, но про себя говорит, что марксист-ленинец. В Южной Африке это почетно.После падения апартеида там бессменно правит партия "Африканский национальный конгресс" (АНК), чья элита имеет личные связи с Москвой. Например, Табо Мбеки — преемник Нельсона Манделы — учился в СССР на диверсанта. А в декларируемых их партией принципах интернационализма видна рука международного отдела ЦК КПСС.К "старым большевикам", которые обмениваются русскими словами как тайным шифром (kak dela, tovarishch?), принадлежит и 72-летний президент Рамафоса. А 44-летний Малема прежде возглавлял при АНК комсомол. Его поколение апартеида не помнит, поэтому межнационального согласия не ценит.Малема стал влиятелен и популярен, когда президентом ЮАР избрался Джейкоб Зума — тоже ветеран партии и борьбы с апартеидом, но с уклоном, как сказали бы в СССР, в мелкобуржуазный шовинизм. Если точнее, в зулусский национализм: с королевским дворцом, шкурой леопарда на плечах, обозом жен, шаманизмом в медицине, танцами с копьем и исполнением той самой песни, которую Трамп назвал "Убей белого" (на самом деле — "Убей бура"). Так эти двое спелись, и Малема обещал, что весь комсомол АНК умрет за Зуму как один человек.Примерно год спустя они стали непримиримыми врагами, а потом партия изгнала обоих — сперва Малему, следом Зуму. Оба создали собственные политические движения и сидят теперь в парламенте, а могли бы и в тюрьме, но бывшего президента, приговоренного по делу о коррупции, отбила зулусская улица, а к Малеме полиции даже подходить страшно: у него собственная армия в одинаковых красных беретах. Формально они однопартийцы, фактически — головорезы.Суть борьбы за экономическую свободу, провозглашенную в названии партии, проста: отнять и поделить. Прежде всего это касается земли белых фермеров. Малема так и говорил своим архаровцам: если видите у белого прекрасную землю — забирайте, она ваша.Именно Малема стал автором скандального закона 2018 года об изъятии у белых фермеров земли без выплаты компенсаций. Закон приняли, но исполнять не стали. Правящей партии ЮАР есть чего бояться: у нее перед глазами поучительный пример Зимбабве, которая была житницей Юга Африки, а превратилась в черную дыру.Там земли "белых колонизаторов" раздали приближенным президента, а также офицерам армии и спецслужб. Владеть землей у местных почетно, а вот возделывать ее — не особенно. Чаще всего бывшие наделы белых использовали для выпаса коз, а всеядные козы выедают растительность с корнями, превращая в пустыню любой цветущий край.Но ЮАР держится, и там принципиально другой режим, нежели в Зимбабве: если ждешь инвестиций — уважай право собственности. А белые фермеры-африканеры — самые законные из законных собственников, поскольку в период заселения и освоения этих краев голландскими переселенцами там никто не жил и ничего не возделывал.Уже поэтому африканеры считают себя коренным народом ЮАР. Они были вооружены всегда — и отдавать свои земли добровольно не станут. Правительству АНК война не нужна, тем не менее она идет, просто вялотекущая: белых фермеров убивают. Чаще из грабительских побуждений, чем из революционных, но иногда все сразу: грань тонка, а в партии Малемы неразличима. "Убей бура!", и точка.Сами себя фермеры-африканеры никогда не называют бурами, это для них оскорбительный этнофолизм, но в России его используют без задней мысли. На заре кинематографа огромным интересом у русской публики пользовалась кинохроника англо-бурской войны: жители городов горячо болели за буров — и против Великобритании.В советское время, наоборот, Москва поддерживала борцов с режимом апартеида, этнополитическую базу которого составляли африканеры. А сейчас выступает за то, чтобы все в Южной Африке были здоровы: чем меньше конфликтов, тем лучше, ведь ЮАР нам давний и благодарный партнер. Те, кто считал, будто это партнерство само собой выросло, а не из посаженного в советское время семени, разумеется, заблуждались.Красный фюрер Малема — другое дело и дурное семя, но посадить его, как того хочет Трамп, только за песню "Убей бура" не получится. Это, скорее, даже танец, — слов в той песне мало (и половину вы уже знаете), а недавно суд ЮАР признал ее политическим наследием черных партизан. То есть это не призыв к насилию, а что-то вроде "вихри враждебные веют над нами".Такое решение стало итогом многолетней битвы Малемы с прокурорами. Прежде его признавали виновным по делу о разжигании ненависти, выраженном в исполнении этой песни. Теперь другие времена — петь можно. Малема поет, стадионы подпевают и выражают готовность исполнить любой приказ. "Я не призываю вас убивать белых. Пока", — акцентирует вождь в красном берете.Может показаться, что он неуправляем, но есть и другая версия: очень даже управляем, а иначе бы его давно нашли с перерезанным горлом в кустах замиокулькаса.Жертвами провокаций и силовых интервенций БЭС становились не только буры, но и другие народы ЮАР, а также многочисленные мигранты. То там, то сям Малема хочет что-нибудь поделить и "восстановить историческую справедливость". Когда на волне борьбы с нелегалами начались погромы портов, срочно навести порядок потребовали главные инвесторы — китайцы. В другой раз под горячую руку едва не попал народ венда, а самый известный его представитель — это президент Рамафоса.Когда порядок удавалось восстановить, Малема становился еще более толстым и красивым. Это на словах он коммунист и борец с привилегиями, а жизнь свою живет по лучшим канонам проклинаемых США — если считать, что лучшие каноны устанавливают афроамериканцы Лос-Анджелеса: золотые цепи, хромированные тачки, силиконовые женщины, трости с набалдашниками из слоновой кости и много, очень много оружия.Рамафоса по старой советской привычке убеждал окружение, будто за Малемой стоит Ми-6, но таких денег нет даже у британской разведки. Гангста-коммунист самой богатой страны Африки отщипывает сразу от многих, разжигая и улаживая конфликты по тарифу.Правящей партией он пользуется не меньше, чем партия пользуется им самим. На последних президентских выборах Малема выступил единственным конкурентом Рамафосы, чем очень ему помог: выгодно оттенял, как пугало. АНК в тот год потерпел неудачу на выборах и впервые в истории контролировала менее 50 процентов кресел в парламенте, но возникновение альтернативы в лице Малемы заставило объединиться вокруг Рамафосы и прозападных либералов, и зулусских националистов Зумы.Это напоминает историю, когда-то произошедшую на Украине. Администрация президента Виктора Януковича накачивала деньгами радикальную партию "Свобода" как спарринг-партнера, у которого можно будет выиграть любые выборы. А потом случился государственный переворот, в котором "Свобода" приняла самое активное участие.Малема с его фюрерскими замашками, популистской риторикой, песнями ненависти и нездоровой популярностью среди молодежи будто рожден для того, чтоб рано или поздно стать звездой южноафриканского Майдана.Как знать, вдруг прав Трамп, и Малему нужно нейтрализовать, пока не поздно. В силу обстоятельств Сирил Рамафоса уже знаком с Владимиром Зеленским. Не хотелось бы, чтобы он познакомился еще и с Виктором Януковичем.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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в мире, юар, россия, сша, сирил рамафоса, дональд трамп, украина, аналитика