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Прутья и бутылка: озвучен рецепт взращивания любви к украинской культуре

Прутья и бутылка: озвучен рецепт взращивания любви к украинской культуре - РИА Новости, 29.04.2025

Прутья и бутылка: озвучен рецепт взращивания любви к украинской культуре

Светило украинской культуры Богдан Бенюк в нецензурной форме призвал сечь розгами детей, если они используют русские слова. "Воюй с ними, дерись с ними, прутом... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:00:00+03:00

2025-04-29T08:00:00+03:00

2025-04-29T16:05:00+03:00

украина

киев

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дональд трамп

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евросоюз

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Светило украинской культуры Богдан Бенюк в нецензурной форме призвал сечь розгами детей, если они используют русские слова. "Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", — развивал он тему, подчеркивая, что подобным образом в детях воспитается любовь к украинской культуре. Иначе ее, видимо, воспитать не получается.Яка культура, такие и светила. Однако изувер высказался вовремя.Именно сейчас обсуждается "план (ака сделка) Дональда Трампа по урегулированию на Украине", который в Киеве, по сути, уже отвергли и вместе с ЕС предложили собственную редакцию. Помимо прочих хотелок, которые есть смысл озвучивать только при условии военной победы над Россией, она содержит требования вернуть Украине всех детей, которые были вывезены из детских домов в зоне конфликта, то есть спасены из-под обстрелов.Речь идет о преимущественно русскоязычных детях, находившихся на гособеспечении русскоязычных регионов, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации. Если те дети до сих пор не достигли совершеннолетия, их мнение не учитывается: вот просто возьми и отдай их Киеву, чтобы Бенюк и Ко розгой вбили в них мову и любовь ко всему украинскому.Украинцы хотят русских детей для их физического истязания. Даже с учетом идущих военных действий такая идея выглядела как недостоверный "кровавый навет", как избыточность даже для Украины. Но любая русофобская гнусь может стать там былью, любая задача поставлена с нацистской прямотой: выбить слезинку из русского ребенка. Кошмар, макабр, ублюдище — и в то же время голос национальной культуры.Бенюк не просто понаехал из галицийского села в исторически русскоязычный Киев со своей хуторской наукой порки прутьями. Это действительно видный деятель украинской интеллигенции с фамилией-брендом, ворохом орденов и регалиями: народный артист, профессор университета, художественный руководитель знакового столичного театра на Подоле. Появившись незадолго до развала СССР, этот театр поднялся, отстроил здание и накопил жирка благодаря гастролям в нефтеносных регионах России. А Бенюк был поставлен его худруком на время военного положения как надежное лицо, которое всю "москальщину" из репертуара вычистит.Это Карабас-Барабас на побегушках у Зеленского, а не просто актер, высказывания которого на тему политики нельзя накачивать значимостью. Заявляя, что умных актеров вообще не бывает, Андрей Тарковский — человек задиристый, сложный и едкий — явно перегибал палку. И все же, как ни крути, за актерской профессией, за славой и востребованностью в ней всегда стоит одно и то же — умение произнести чужой текст.С этим умением Бенюк был востребован и до поры до времени вполне уживался с русским языком. При СССР в мультике про "Капитошку" озвучивал волчонка, который хотел стать страшным серым волком, "чтобы все боялись, чтоб не насмехались". При Российской Федерации снимался в русских сериалах и даже имел профильную роль — Леонид Утесов зрелого возраста.Параллельно Бенюк вел политическую деятельность: состоял в рядах наиболее радикальной и русофобской партии Украины, которая там была до государственного переворота 2014 года (в нем актер активно участвовал, в том числе как депутат Верховной рады). Эта партия называется "Свобода", а работа в ней подразумевала отказ от совести и принципов. Нужно было участвовать в маршах в честь бойцов СС, в силовых акциях против русскоязычных СМИ, в драках в стенах парламента, в лютом кринже, но при этом получать деньги от администрации Виктора Януковича. "Свободу", прежде не вылезавшую из своего этнического ареала в Галиции, взращивали как спарринг-партнера тогдашней власти: у эдаких варваров она бы выборы точно выиграла.Политтехнология вышла боком: Янукович проиграл коалиции прозападных либералов и сельских нациков без всяких выборов. Став частью новой власти, первое, что сделала "Свобода", — организовала отмену закона, который позволял русскому языку иметь государственный статус в регионах востока и юга Украины. После этого все завертелось и в Крыму, и в Донбассе, и в Одессе, ставшей полигоном для бандеровских карателей.За четыре года до этих событий Бенюк сыграл бортинженера на рейсе российского блокбастера "Кандагар", где капитаном был Александр Балуев, а вторым пилотом — Александр Машков. Свидомый украинец мог жить двойную жизнь, поскольку, в отличие от своих однопартийцев, следил за языком — не поносил русских с евреями и не требовал их крови. Притворялся приличным человеком, которого каким-то образом занесло в партию отпетых негодяев.Потому что гонорары в России выше. За деньги Бенюк лелеял в себе то, что из чужих детей велит вышибать розгами.Теперь о прежней осторожности и речи идти не может: российские гонорары закончились навсегда, а кто в Киеве наиболее русофобскую гнусь выскажет, тому уважение и государственный почет. И чем дольше будет длиться конфликт, ставший реакцией на украинский неонацизм, тем дольше Бенюк пробудет на Подоле спущенным сверху худруком.В Евросоюзе с его ювенальной юстицией столь заметному деятелю достаточно однажды высказаться в пользу порки малолетних, чтобы получить "черную метку" и нарваться на "культуру отмены". Но русские дети отличаются для ЕС от прочих детей на официальном уровне: оценивая состояние прав меньшинств на Украине, еврокомиссары не учитывают права русскоязычных — и это не домыслы, а позиция Брюсселя. Почему бы избиению детей тоже не попасть под европейские исключения, ведь это русскоязычные дети, а не чернокожие трансгендеры. В прошлом году Бенюк получил на испанском кинофестивале награду за роль в фильме грузинского режиссера "Мой карпатский дедушка". Триумф наци на празднике интернационализма.Но не нужно обобщать, будто все за поребриком, "в свободном мире", в антироссийском альянсе — это одна коллективная Урсула фон дер Ляйен. Люди с совестью и принципами пока остались и в Европе, и даже на Украине: они не посмотрят, что ребенок русскоговорящий, а врежут прутом самому Бенюку.Если до Испании как-нибудь дойдет информация о том, каких взглядов на воспитание детей придерживается лауреат, тоже может быть польза: в этой европейской стране есть не только фашисты, но и старые антифашистские традиции, поэтому зигующие футбольные легионеры с Украины чувствовали там себя неуютно.Если такие люди с совестью, принципами и антифашистскими традициями вдруг спросят, почему Россия не принимает условий перемирия "по Зеленскому", то вот им ответ: мы должны защитить русских детей от физических истязаний.Это не просто наш патриотический пафос. Это реальные глубины украинского безумия.

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украина, киев, россия, виктор янукович, дональд трамп, андрей тарковский, евросоюз, верховная рада украины, аналитика