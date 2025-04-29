https://ria.ru/20250429/retsept-2013968340.html
Прутья и бутылка: озвучен рецепт взращивания любви к украинской культуре
Прутья и бутылка: озвучен рецепт взращивания любви к украинской культуре - РИА Новости, 29.04.2025
Прутья и бутылка: озвучен рецепт взращивания любви к украинской культуре
Светило украинской культуры Богдан Бенюк в нецензурной форме призвал сечь розгами детей, если они используют русские слова. "Воюй с ними, дерись с ними, прутом... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:00:00+03:00
2025-04-29T08:00:00+03:00
2025-04-29T16:05:00+03:00
украина
киев
россия
виктор янукович
дональд трамп
андрей тарковский
евросоюз
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013982593_0:64:1592:960_1920x0_80_0_0_3bfdebacb614560799e39ea55f7763a5.jpg
Светило украинской культуры Богдан Бенюк в нецензурной форме призвал сечь розгами детей, если они используют русские слова. "Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", — развивал он тему, подчеркивая, что подобным образом в детях воспитается любовь к украинской культуре. Иначе ее, видимо, воспитать не получается.Яка культура, такие и светила. Однако изувер высказался вовремя.Именно сейчас обсуждается "план (ака сделка) Дональда Трампа по урегулированию на Украине", который в Киеве, по сути, уже отвергли и вместе с ЕС предложили собственную редакцию. Помимо прочих хотелок, которые есть смысл озвучивать только при условии военной победы над Россией, она содержит требования вернуть Украине всех детей, которые были вывезены из детских домов в зоне конфликта, то есть спасены из-под обстрелов.Речь идет о преимущественно русскоязычных детях, находившихся на гособеспечении русскоязычных регионов, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации. Если те дети до сих пор не достигли совершеннолетия, их мнение не учитывается: вот просто возьми и отдай их Киеву, чтобы Бенюк и Ко розгой вбили в них мову и любовь ко всему украинскому.Украинцы хотят русских детей для их физического истязания. Даже с учетом идущих военных действий такая идея выглядела как недостоверный "кровавый навет", как избыточность даже для Украины. Но любая русофобская гнусь может стать там былью, любая задача поставлена с нацистской прямотой: выбить слезинку из русского ребенка. Кошмар, макабр, ублюдище — и в то же время голос национальной культуры.Бенюк не просто понаехал из галицийского села в исторически русскоязычный Киев со своей хуторской наукой порки прутьями. Это действительно видный деятель украинской интеллигенции с фамилией-брендом, ворохом орденов и регалиями: народный артист, профессор университета, художественный руководитель знакового столичного театра на Подоле. Появившись незадолго до развала СССР, этот театр поднялся, отстроил здание и накопил жирка благодаря гастролям в нефтеносных регионах России. А Бенюк был поставлен его худруком на время военного положения как надежное лицо, которое всю "москальщину" из репертуара вычистит.Это Карабас-Барабас на побегушках у Зеленского, а не просто актер, высказывания которого на тему политики нельзя накачивать значимостью. Заявляя, что умных актеров вообще не бывает, Андрей Тарковский — человек задиристый, сложный и едкий — явно перегибал палку. И все же, как ни крути, за актерской профессией, за славой и востребованностью в ней всегда стоит одно и то же — умение произнести чужой текст.С этим умением Бенюк был востребован и до поры до времени вполне уживался с русским языком. При СССР в мультике про "Капитошку" озвучивал волчонка, который хотел стать страшным серым волком, "чтобы все боялись, чтоб не насмехались". При Российской Федерации снимался в русских сериалах и даже имел профильную роль — Леонид Утесов зрелого возраста.Параллельно Бенюк вел политическую деятельность: состоял в рядах наиболее радикальной и русофобской партии Украины, которая там была до государственного переворота 2014 года (в нем актер активно участвовал, в том числе как депутат Верховной рады). Эта партия называется "Свобода", а работа в ней подразумевала отказ от совести и принципов. Нужно было участвовать в маршах в честь бойцов СС, в силовых акциях против русскоязычных СМИ, в драках в стенах парламента, в лютом кринже, но при этом получать деньги от администрации Виктора Януковича. "Свободу", прежде не вылезавшую из своего этнического ареала в Галиции, взращивали как спарринг-партнера тогдашней власти: у эдаких варваров она бы выборы точно выиграла.Политтехнология вышла боком: Янукович проиграл коалиции прозападных либералов и сельских нациков без всяких выборов. Став частью новой власти, первое, что сделала "Свобода", — организовала отмену закона, который позволял русскому языку иметь государственный статус в регионах востока и юга Украины. После этого все завертелось и в Крыму, и в Донбассе, и в Одессе, ставшей полигоном для бандеровских карателей.За четыре года до этих событий Бенюк сыграл бортинженера на рейсе российского блокбастера "Кандагар", где капитаном был Александр Балуев, а вторым пилотом — Александр Машков. Свидомый украинец мог жить двойную жизнь, поскольку, в отличие от своих однопартийцев, следил за языком — не поносил русских с евреями и не требовал их крови. Притворялся приличным человеком, которого каким-то образом занесло в партию отпетых негодяев.Потому что гонорары в России выше. За деньги Бенюк лелеял в себе то, что из чужих детей велит вышибать розгами.Теперь о прежней осторожности и речи идти не может: российские гонорары закончились навсегда, а кто в Киеве наиболее русофобскую гнусь выскажет, тому уважение и государственный почет. И чем дольше будет длиться конфликт, ставший реакцией на украинский неонацизм, тем дольше Бенюк пробудет на Подоле спущенным сверху худруком.В Евросоюзе с его ювенальной юстицией столь заметному деятелю достаточно однажды высказаться в пользу порки малолетних, чтобы получить "черную метку" и нарваться на "культуру отмены". Но русские дети отличаются для ЕС от прочих детей на официальном уровне: оценивая состояние прав меньшинств на Украине, еврокомиссары не учитывают права русскоязычных — и это не домыслы, а позиция Брюсселя. Почему бы избиению детей тоже не попасть под европейские исключения, ведь это русскоязычные дети, а не чернокожие трансгендеры. В прошлом году Бенюк получил на испанском кинофестивале награду за роль в фильме грузинского режиссера "Мой карпатский дедушка". Триумф наци на празднике интернационализма.Но не нужно обобщать, будто все за поребриком, "в свободном мире", в антироссийском альянсе — это одна коллективная Урсула фон дер Ляйен. Люди с совестью и принципами пока остались и в Европе, и даже на Украине: они не посмотрят, что ребенок русскоговорящий, а врежут прутом самому Бенюку.Если до Испании как-нибудь дойдет информация о том, каких взглядов на воспитание детей придерживается лауреат, тоже может быть польза: в этой европейской стране есть не только фашисты, но и старые антифашистские традиции, поэтому зигующие футбольные легионеры с Украины чувствовали там себя неуютно.Если такие люди с совестью, принципами и антифашистскими традициями вдруг спросят, почему Россия не принимает условий перемирия "по Зеленскому", то вот им ответ: мы должны защитить русских детей от физических истязаний.Это не просто наш патриотический пафос. Это реальные глубины украинского безумия.
https://ria.ru/20250428/zakharova-2013939290.html
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013785177.html
https://ria.ru/20250426/kiev-2013622638.html
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012619082.html
https://rsport.ria.ru/20250419/kommentator-2012239308.html
https://ria.ru/20250418/krym-2012041751.html
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011340395.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
украина, киев, россия, виктор янукович, дональд трамп, андрей тарковский, евросоюз, верховная рада украины, аналитика
Украина, Киев, Россия, Виктор Янукович, Дональд Трамп, Андрей Тарковский, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Аналитика
Светило украинской культуры Богдан Бенюк в нецензурной форме призвал сечь розгами детей, если они используют русские слова. "Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", — развивал он тему, подчеркивая, что подобным образом в детях воспитается любовь к украинской культуре. Иначе ее, видимо, воспитать не получается.
Яка культура, такие и светила. Однако изувер высказался вовремя.
Именно сейчас обсуждается "план (ака сделка) Дональда Трампа
по урегулированию на Украине", который в Киеве
, по сути, уже отвергли и вместе с ЕС
предложили собственную редакцию. Помимо прочих хотелок, которые есть смысл озвучивать только при условии военной победы над Россией
, она содержит требования вернуть Украине
всех детей, которые были вывезены из детских домов в зоне конфликта, то есть спасены из-под обстрелов.
Речь идет о преимущественно русскоязычных детях, находившихся на гособеспечении русскоязычных регионов, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации. Если те дети до сих пор не достигли совершеннолетия, их мнение не учитывается: вот просто возьми и отдай их Киеву, чтобы Бенюк и Ко розгой вбили в них мову и любовь ко всему украинскому.
Украинцы хотят русских детей для их физического истязания. Даже с учетом идущих военных действий такая идея выглядела как недостоверный "кровавый навет", как избыточность даже для Украины. Но любая русофобская гнусь может стать там былью, любая задача поставлена с нацистской прямотой: выбить слезинку из русского ребенка. Кошмар, макабр, ублюдище — и в то же время голос национальной культуры.
Бенюк не просто понаехал из галицийского села в исторически русскоязычный Киев со своей хуторской наукой порки прутьями. Это действительно видный деятель украинской интеллигенции с фамилией-брендом, ворохом орденов и регалиями: народный артист, профессор университета, художественный руководитель знакового столичного театра на Подоле. Появившись незадолго до развала СССР
, этот театр поднялся, отстроил здание и накопил жирка благодаря гастролям в нефтеносных регионах России. А Бенюк был поставлен его худруком на время военного положения как надежное лицо, которое всю "москальщину" из репертуара вычистит.
Это Карабас-Барабас на побегушках у Зеленского, а не просто актер, высказывания которого на тему политики нельзя накачивать значимостью. Заявляя, что умных актеров вообще не бывает, Андрей Тарковский
— человек задиристый, сложный и едкий — явно перегибал палку. И все же, как ни крути, за актерской профессией, за славой и востребованностью в ней всегда стоит одно и то же — умение произнести чужой текст.
С этим умением Бенюк был востребован и до поры до времени вполне уживался с русским языком. При СССР в мультике про "Капитошку" озвучивал волчонка, который хотел стать страшным серым волком, "чтобы все боялись, чтоб не насмехались". При Российской Федерации снимался в русских сериалах и даже имел профильную роль — Леонид Утесов зрелого возраста.
Параллельно Бенюк вел политическую деятельность: состоял в рядах наиболее радикальной и русофобской партии Украины, которая там была до государственного переворота 2014 года (в нем актер активно участвовал, в том числе как депутат Верховной рады
). Эта партия называется "Свобода", а работа в ней подразумевала отказ от совести и принципов. Нужно было участвовать в маршах в честь бойцов СС, в силовых акциях против русскоязычных СМИ, в драках в стенах парламента, в лютом кринже, но при этом получать деньги от администрации Виктора Януковича
. "Свободу", прежде не вылезавшую из своего этнического ареала в Галиции, взращивали как спарринг-партнера тогдашней власти: у эдаких варваров она бы выборы точно выиграла.
Политтехнология вышла боком: Янукович проиграл коалиции прозападных либералов и сельских нациков без всяких выборов. Став частью новой власти, первое, что сделала "Свобода", — организовала отмену закона, который позволял русскому языку иметь государственный статус в регионах востока и юга Украины. После этого все завертелось и в Крыму, и в Донбассе
, и в Одессе
, ставшей полигоном для бандеровских карателей.
За четыре года до этих событий Бенюк сыграл бортинженера на рейсе российского блокбастера "Кандагар", где капитаном был Александр Балуев
, а вторым пилотом — Александр Машков. Свидомый украинец мог жить двойную жизнь, поскольку, в отличие от своих однопартийцев, следил за языком — не поносил русских с евреями и не требовал их крови. Притворялся приличным человеком, которого каким-то образом занесло в партию отпетых негодяев.
Потому что гонорары в России выше. За деньги Бенюк лелеял в себе то, что из чужих детей велит вышибать розгами.
Теперь о прежней осторожности и речи идти не может: российские гонорары закончились навсегда, а кто в Киеве наиболее русофобскую гнусь выскажет, тому уважение и государственный почет. И чем дольше будет длиться конфликт, ставший реакцией на украинский неонацизм, тем дольше Бенюк пробудет на Подоле спущенным сверху худруком.
В Евросоюзе с его ювенальной юстицией столь заметному деятелю достаточно однажды высказаться в пользу порки малолетних, чтобы получить "черную метку" и нарваться на "культуру отмены". Но русские дети отличаются для ЕС от прочих детей на официальном уровне: оценивая состояние прав меньшинств на Украине, еврокомиссары не учитывают права русскоязычных — и это не домыслы, а позиция Брюсселя
. Почему бы избиению детей тоже не попасть под европейские исключения, ведь это русскоязычные дети, а не чернокожие трансгендеры.
В прошлом году Бенюк получил на испанском кинофестивале награду за роль в фильме грузинского режиссера "Мой карпатский дедушка". Триумф наци на празднике интернационализма.
Но не нужно обобщать, будто все за поребриком, "в свободном мире", в антироссийском альянсе — это одна коллективная Урсула фон дер Ляйен
. Люди с совестью и принципами пока остались и в Европе
, и даже на Украине: они не посмотрят, что ребенок русскоговорящий, а врежут прутом самому Бенюку.
Если до Испании
как-нибудь дойдет информация о том, каких взглядов на воспитание детей придерживается лауреат, тоже может быть польза: в этой европейской стране есть не только фашисты, но и старые антифашистские традиции, поэтому зигующие футбольные легионеры с Украины чувствовали там себя неуютно.
Если такие люди с совестью, принципами и антифашистскими традициями вдруг спросят, почему Россия не принимает условий перемирия "по Зеленскому", то вот им ответ: мы должны защитить русских детей от физических истязаний.
Это не просто наш патриотический пафос. Это реальные глубины украинского безумия.