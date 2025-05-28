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Министры обороны стран ОДКБ одобрили план военного сотрудничества

Министры обороны стран ОДКБ одобрили план военного сотрудничества - РИА Новости, 28.05.2025

Министры обороны стран ОДКБ одобрили план военного сотрудничества

Министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Совета глав оборонных ведомств объединения в Бишкеке одобрили план... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:52:00+03:00

2025-05-28T10:52:00+03:00

2025-05-28T10:52:00+03:00

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БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Совета глав оборонных ведомств объединения в Бишкеке одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе минобороны Киргизии. "В ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ… рассмотрен и одобрен "План развития военного сотрудничества государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении. Отмечается, что также на заседании министры обороны обсудили деятельность коллективных сил Организации, которые должны успешно противостоять современным вызовам и угрозам военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, совершенствование боевой подготовки и выучки войск объединения. "Результаты нашего очередного заседания еще раз показали единство наших взглядов и принципиальных подходов в вопросах укрепления коллективной безопасности организации, дальнейшего совершенствования и развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ, совершенствования систем управления, совместной подготовки органов сил и средств коллективной безопасности", - приводит пресс-служба слова министра обороны Киргизии Руслана Мукамбетова. В работе СМО ОДКБ, которое прошло под председательством главы киргизского минобороны, приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, министр обороны России Андрей Белоусов, руководители и представители оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, а также представители секретариата и Объединенного штаба организации. В пресс-службе уточнили, что по завершению работы заседания планируется встреча руководителей оборонных ведомств СМО ОДКБ с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

https://ria.ru/20250528/odkb-2019491916.html

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Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, бишкек, россия, имангали тасмагамбетов, андрей белоусов, садыр жапаров, одкб