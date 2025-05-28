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Меликов назвал причину ЧП на туристических локациях в Дагестане - РИА Новости, 28.05.2025
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Туризм
 
11:13 28.05.2025 (обновлено: 11:14 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/melikov-2019510941.html
Меликов назвал причину ЧП на туристических локациях в Дагестане
Меликов назвал причину ЧП на туристических локациях в Дагестане - РИА Новости, 28.05.2025
Меликов назвал причину ЧП на туристических локациях в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил об алчности и безответственности отдельных предпринимателей, комментируя в интервью РИА Новости происшествия на... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:13:00+03:00
2025-05-28T11:14:00+03:00
сергей меликов
республика дагестан
ярославская область
туризм
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МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил об алчности и безответственности отдельных предпринимателей, комментируя в интервью РИА Новости происшествия на туристических локациях региона. В мае в Сулакском каньоне в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. Погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек были доставлены в больницу. Под следствием находятся 19-летний водитель катера и предприниматель, организовавший водную прогулку. "К сожалению, туристический сезон начался с трагедии, которая произошла на Сулакском каньоне… Больная для нас тема – это алчность и безответственность. Любыми путями пытаться получить какую-то дополнительную копейку и пренебрегать мерами безопасности, особенно в отношении людей, которые к нам приезжают для того, чтобы восхищаться и любоваться Дагестаном – этого делать нельзя", – заявил Меликов в ответ на вопрос о том, имеются ли системные проблемы в части обеспечения безопасности туризма в регионе. Он отметил, что вопрос безопасности актуален не только при использовании технических средств, но и при организации питания, трансфера и экскурсий. "Поэтому здесь нужен комплексный подход – и государственный, и административный, и, безусловно, повышение ответственности тех людей, которые предоставляют туристические услуги", – заключил глава республики.
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018920016.html
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республика дагестан
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сергей меликов, республика дагестан, ярославская область
Сергей Меликов, Республика Дагестан, Ярославская область, Туризм
Меликов назвал причину ЧП на туристических локациях в Дагестане

Меликов: алчность бизнеса приводит к ЧП на туристических локациях в Дагестане

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Меликов
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил об алчности и безответственности отдельных предпринимателей, комментируя в интервью РИА Новости происшествия на туристических локациях региона.
В мае в Сулакском каньоне в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. Погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек были доставлены в больницу. Под следствием находятся 19-летний водитель катера и предприниматель, организовавший водную прогулку.
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"К сожалению, туристический сезон начался с трагедии, которая произошла на Сулакском каньоне… Больная для нас тема – это алчность и безответственность. Любыми путями пытаться получить какую-то дополнительную копейку и пренебрегать мерами безопасности, особенно в отношении людей, которые к нам приезжают для того, чтобы восхищаться и любоваться Дагестаном – этого делать нельзя", – заявил Меликов в ответ на вопрос о том, имеются ли системные проблемы в части обеспечения безопасности туризма в регионе.
Он отметил, что вопрос безопасности актуален не только при использовании технических средств, но и при организации питания, трансфера и экскурсий.
"Поэтому здесь нужен комплексный подход – и государственный, и административный, и, безусловно, повышение ответственности тех людей, которые предоставляют туристические услуги", – заключил глава республики.
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ТуризмСергей МеликовРеспублика ДагестанЯрославская область
 
 
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