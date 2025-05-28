https://ria.ru/20250528/melikov-2019510941.html

Меликов назвал причину ЧП на туристических локациях в Дагестане

Меликов назвал причину ЧП на туристических локациях в Дагестане - РИА Новости, 28.05.2025

Меликов назвал причину ЧП на туристических локациях в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил об алчности и безответственности отдельных предпринимателей, комментируя в интервью РИА Новости происшествия на... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:13:00+03:00

2025-05-28T11:13:00+03:00

2025-05-28T11:14:00+03:00

сергей меликов

республика дагестан

ярославская область

туризм

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МАХАЧКАЛА, 28 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил об алчности и безответственности отдельных предпринимателей, комментируя в интервью РИА Новости происшествия на туристических локациях региона. В мае в Сулакском каньоне в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой. Погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек были доставлены в больницу. Под следствием находятся 19-летний водитель катера и предприниматель, организовавший водную прогулку. "К сожалению, туристический сезон начался с трагедии, которая произошла на Сулакском каньоне… Больная для нас тема – это алчность и безответственность. Любыми путями пытаться получить какую-то дополнительную копейку и пренебрегать мерами безопасности, особенно в отношении людей, которые к нам приезжают для того, чтобы восхищаться и любоваться Дагестаном – этого делать нельзя", – заявил Меликов в ответ на вопрос о том, имеются ли системные проблемы в части обеспечения безопасности туризма в регионе. Он отметил, что вопрос безопасности актуален не только при использовании технических средств, но и при организации питания, трансфера и экскурсий. "Поэтому здесь нужен комплексный подход – и государственный, и административный, и, безусловно, повышение ответственности тех людей, которые предоставляют туристические услуги", – заключил глава республики.

https://ria.ru/20250524/rossiya-2018920016.html

https://ria.ru/20250519/otdykh-1868561647.html

республика дагестан

ярославская область

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сергей меликов, республика дагестан, ярославская область