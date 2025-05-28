https://ria.ru/20250528/biblioteka-2019505144.html

Российская национальная библиотека отметила 230-летний юбилей

Российская национальная библиотека отметила 230-летний юбилей - РИА Новости, 28.05.2025

Российская национальная библиотека отметила 230-летний юбилей

Крупнейшее информационное учреждение России, Российская национальная библиотека (РНБ, г. Санкт-Петербург) 27 мая отметила 230 лет со дня основания. На... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:58:00+03:00

2025-05-28T10:58:00+03:00

2025-05-28T10:59:00+03:00

общество

россия

санкт-петербург

европа

екатерина ii

михаил мишустин

ольга любимова

российская национальная библиотека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151823/67/1518236722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1c5eb6598f8f8ad0e3a5e242bbb23c8.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Крупнейшее информационное учреждение России, Российская национальная библиотека (РНБ, г. Санкт-Петербург) 27 мая отметила 230 лет со дня основания. На сегодняшний день она остается крупнейшим в мире хранилищем российских книг и рукописей, ее фонды насчитывают свыше 40 миллионов единиц хранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе РНБ.С момента своего создания в Санкт-Петербурге в 1795 году по повелению императрицы Екатерины II, Императорская Публичная библиотека олицетворяла приверженность идеям века Просвещения. Уже в 1852 году библиотека стала одной из ведущих в Европе по ценности и полноте представляемых фондов.Поздравительные телеграммы в адрес РНБ направили известные деятели государства, науки и культуры.В богатых фондах библиотеки находятся миллионы книг и документов на разных языках народов России, а также иностранные издания, отметил в своей поздравительной телеграмме председатель правительства России Михаил Мишустин."Искренних слов признания заслуживает высокопрофессиональный коллектив РНБ, который приумножает традиции своих предшественников, ведет большую научную и реставрационную работу, многое делает для оцифровки коллекций. Своим поистине подвижническим трудом вы помогаете людям получать обширные знания, изучать российскую и зарубежную историю, культуру, литературу. И, конечно, вносите неоценимый вклад в продвижение гуманитарных ценностей", – говорится в сообщении.За более чем двухвековую историю Российская национальная библиотека прошла славный путь, была свидетелем многих исторических событий, собирателем и хранителем документальной памяти страны, подчеркнула в поздравительной телеграмме министр культуры России Ольга Любимова."С годами менялись название и статус библиотеки, неизменной оставалась ее главная цель – служение читателям и неустанный поиск новых возможностей в обеспечении доступа к информации", – отметила она.Русский книжный фонд РНБ является универсальным фондом постоянного хранения печатных изданий по всем отраслям знаний. В его состав входят около 11 миллионов книг и брошюр, опубликованных с 1725 года по настоящее время. Уникальная коллекция "Ленинград в Великой Отечественной войне" объединяет книги, плакаты, и другие издания, выходившие в блокадном городе.Отдел рукописей РНБ входит в число десяти крупнейших рукописных хранилищ мира, это около 500 тысяч документов на более чем 100 языках мира – от древних египетских папирусов до автографов наших современников. Среди сокровищ – памятники культурного наследия, древнейшая восточнославянская рукописная книга "Остромирово евангелие" (1056-1057 гг.) и древнейшая дошедшая до наших дней датированная русская летопись "Лаврентьевская летопись" (1377 г.).В Отделе редкой книги размещена крупнейшая в России коллекция западноевропейских первопечатных книг. РНБ хранит библиотеку знаменитого французского философа Вольтера, купленную Екатериной II после его смерти в 1778 году. Коллекция насчитывает 6814 томов. Отдел картографии содержит свыше 200 тысяч отечественных и зарубежных карт и атласов. Отдел эстампов и фотографий обладает одним из самых значительных собраний отечественной и зарубежной печатной графики с XV века по настоящее время.В 1992 году указом президента России библиотеке был присвоен статус особо ценного объекта национального наследия. К началу XXI века из книгохранилища Российская национальная библиотека стала общедоступным информационным центром. Она проводит выставки и конференции, ее богатейшие фонды и интеллектуальный потенциал доступны широкому кругу читателей.

россия

санкт-петербург

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, санкт-петербург, европа, екатерина ii, михаил мишустин, ольга любимова, российская национальная библиотека, социальный навигатор, сн_образование, культура