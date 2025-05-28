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В Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 утра - РИА Новости, 28.05.2025
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16:19 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/alkogol-2019586181.html
В Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 утра
В Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 утра - РИА Новости, 28.05.2025
В Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 утра
Депутаты Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя в регионе с 11 утра, а не с 9 утра, как было ранее, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:19:00+03:00
2025-05-28T16:19:00+03:00
общество
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Депутаты Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя в регионе с 11 утра, а не с 9 утра, как было ранее, сообщила пресс-служба областного законодательного собрания. "Сегодня депутаты парламента Ленобласти приняли изменения в статью 5 областного закона "Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области", - сообщила пресс-служба. Как отмечается, вводится ограничение времени по розничной продаже алкоголя в общепите (кроме ресторанов) и магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, до 11 часов утра, как предусмотрено в Санкт-Петербурге. Пока в Ленобласти алкоголь продается, начиная с 9 часов утра. По мнению инициаторов законопроекта, в Ленобласти, как и во многих субъектах РФ, актуальной является проблема, связанная с работой так называемых "наливаек", занимающих небольшие площади на первых этажах многоквартирных домов, а также в объектах, расположенных в шаговой доступности от жилых домов.
https://ria.ru/20250528/peterburg-2019548144.html
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общество, ленинградская область, санкт-петербург, россия
Общество, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия
В Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 утра

В Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя с 11:00 вместо 9:00

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Депутаты Ленинградской области приняли закон о продаже алкоголя в регионе с 11 утра, а не с 9 утра, как было ранее, сообщила пресс-служба областного законодательного собрания.
"Сегодня депутаты парламента Ленобласти приняли изменения в статью 5 областного закона "Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области", - сообщила пресс-служба.
Как отмечается, вводится ограничение времени по розничной продаже алкоголя в общепите (кроме ресторанов) и магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, до 11 часов утра, как предусмотрено в Санкт-Петербурге. Пока в Ленобласти алкоголь продается, начиная с 9 часов утра.
По мнению инициаторов законопроекта, в Ленобласти, как и во многих субъектах РФ, актуальной является проблема, связанная с работой так называемых "наливаек", занимающих небольшие площади на первых этажах многоквартирных домов, а также в объектах, расположенных в шаговой доступности от жилых домов.
Алкогольные напитки и сиропы на полках бара - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Петербурге ограничили деятельность "наливаек" в жилых домах
Вчера, 13:57
 
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