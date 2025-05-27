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В Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо - РИА Новости, 27.05.2025
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09:09 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/zaderzhanie-2019259793.html
В Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо
В Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо - РИА Новости, 27.05.2025
В Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо
Транспортная полиция задержала 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, причастного к поджогу вагонного депо по указаниям "куратора", возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:09:00+03:00
2025-05-27T09:09:00+03:00
россия
санкт-петербург
сзфо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Транспортная полиция задержала 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, причастного к поджогу вагонного депо по указаниям "куратора", возбуждено уголовное дело о теракте, фигурант заключен под стражу, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. "В ходе проведения комплексных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска СПб ЛУ МВД России на транспорте и УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 17-летний местный житель, причастный к поджогу коммутационного щита эксплуатационного вагонного депо на территории "Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как установили правоохранители, юноша действовал по указаниям неустановленного куратора, которые он получил через мессенджер. Выполняя эти указания, он поджег коммуникационный щит вагонного депо с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Следователем Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт), фигурант заключен под стражу. "Уголовное дело будет передано в следственные органы СК России для дальнейшего расследования", - добавили в транспортной полиции.
https://ria.ru/20250526/zaderzhanie-2019121397.html
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россия, санкт-петербург, сзфо, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Санкт-Петербург, СЗФО, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо

МВД: в Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Транспортная полиция задержала 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, причастного к поджогу вагонного депо по указаниям "куратора", возбуждено уголовное дело о теракте, фигурант заключен под стражу, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.
"В ходе проведения комплексных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска СПб ЛУ МВД России на транспорте и УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 17-летний местный житель, причастный к поджогу коммутационного щита эксплуатационного вагонного депо на территории "Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Как установили правоохранители, юноша действовал по указаниям неустановленного куратора, которые он получил через мессенджер. Выполняя эти указания, он поджег коммуникационный щит вагонного депо с помощью легковоспламеняющейся жидкости.
Следователем Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт), фигурант заключен под стражу.
"Уголовное дело будет передано в следственные органы СК России для дальнейшего расследования", - добавили в транспортной полиции.
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