https://ria.ru/20250527/zaderzhanie-2019259793.html

В Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо

В Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо - РИА Новости, 27.05.2025

В Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо

Транспортная полиция задержала 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, причастного к поджогу вагонного депо по указаниям "куратора", возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:09:00+03:00

2025-05-27T09:09:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Транспортная полиция задержала 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, причастного к поджогу вагонного депо по указаниям "куратора", возбуждено уголовное дело о теракте, фигурант заключен под стражу, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. "В ходе проведения комплексных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска СПб ЛУ МВД России на транспорте и УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 17-летний местный житель, причастный к поджогу коммутационного щита эксплуатационного вагонного депо на территории "Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как установили правоохранители, юноша действовал по указаниям неустановленного куратора, которые он получил через мессенджер. Выполняя эти указания, он поджег коммуникационный щит вагонного депо с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Следователем Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт), фигурант заключен под стражу. "Уголовное дело будет передано в следственные органы СК России для дальнейшего расследования", - добавили в транспортной полиции.

https://ria.ru/20250526/zaderzhanie-2019121397.html

https://ria.ru/20250524/peterburg-2018823968.html

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россия, санкт-петербург, сзфо, следственный комитет россии (ск рф), общество