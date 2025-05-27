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Трамп отдал Эрдогану роль модератора по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 27.05.2025
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19:02 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019427007.html
Трамп отдал Эрдогану роль модератора по Украине, считает эксперт
Трамп отдал Эрдогану роль модератора по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 27.05.2025
Трамп отдал Эрдогану роль модератора по Украине, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп передал роль модератора в украинском мирном процессе своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, так как он не верит в успех... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T19:02:00+03:00
2025-05-27T19:02:00+03:00
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп передал роль модератора в украинском мирном процессе своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, так как он не верит в успех переговоров, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Турецкая газета Hürriyet ранее сообщала, что Трамп в телефонном разговоре с Эрдоганом попросил его о посредничестве по Украине, Анкара благосклонно отнеслась к предложению. "Лимит терпения сходит на нет, об этом уже говорили (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио и (вице-президент США Джей Ди - ред.) Вэнс. Именно по этой причине Трамп уже сделал модератором переговорного процесса Эрдогана. Если бы Трамп чувствовал, что победа близка, он бы эту привилегию на Эрдогана бы не перевесил", - сказал Блохин. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Турцию предпочтительным местом для второго раунда переговоров между Россией и Украиной. Турецкий министр иностранных дел, в свою очередь, заявил, что его страна всегда готова принять у себя переговоры по Украине. Лавров также объяснил риторику президента США Дональда Трампа по Украине его недовольством из-за того, что группа европейских представителей саботируют его усилия по урегулированию конфликта. Министр добавил, что главное - не обращать внимание на риторику, а добиться, чтобы Европа прекратила саботировать движение к миру, которое поддерживают и США, и Турция, и которому полностью привержена РФ. Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://ria.ru/20250527/mo-2019298408.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, российская академия наук
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Российская академия наук
Трамп отдал Эрдогану роль модератора по Украине, считает эксперт

Сотрудник РАН Блохин: Трамп не верит в успех переговоров по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп передал роль модератора в украинском мирном процессе своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, так как он не верит в успех переговоров, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Турецкая газета Hürriyet ранее сообщала, что Трамп в телефонном разговоре с Эрдоганом попросил его о посредничестве по Украине, Анкара благосклонно отнеслась к предложению.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры по урегулированию
Вчера, 12:01
"Лимит терпения сходит на нет, об этом уже говорили (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио и (вице-президент США Джей Ди - ред.) Вэнс. Именно по этой причине Трамп уже сделал модератором переговорного процесса Эрдогана. Если бы Трамп чувствовал, что победа близка, он бы эту привилегию на Эрдогана бы не перевесил", - сказал Блохин.
Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Турцию предпочтительным местом для второго раунда переговоров между Россией и Украиной. Турецкий министр иностранных дел, в свою очередь, заявил, что его страна всегда готова принять у себя переговоры по Украине.
Лавров также объяснил риторику президента США Дональда Трампа по Украине его недовольством из-за того, что группа европейских представителей саботируют его усилия по урегулированию конфликта. Министр добавил, что главное - не обращать внимание на риторику, а добиться, чтобы Европа прекратила саботировать движение к миру, которое поддерживают и США, и Турция, и которому полностью привержена РФ.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле
24 мая, 23:45
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровРоссийская академия наук
 
 
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