Трамп отдал Эрдогану роль модератора по Украине, считает эксперт
Сотрудник РАН Блохин: Трамп не верит в успех переговоров по Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп передал роль модератора в украинском мирном процессе своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, так как он не верит в успех переговоров, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"Лимит терпения сходит на нет, об этом уже говорили (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио и (вице-президент США Джей Ди - ред.) Вэнс. Именно по этой причине Трамп уже сделал модератором переговорного процесса Эрдогана. Если бы Трамп чувствовал, что победа близка, он бы эту привилегию на Эрдогана бы не перевесил", - сказал Блохин.
Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Турцию предпочтительным местом для второго раунда переговоров между Россией и Украиной. Турецкий министр иностранных дел, в свою очередь, заявил, что его страна всегда готова принять у себя переговоры по Украине.
Лавров также объяснил риторику президента США Дональда Трампа по Украине его недовольством из-за того, что группа европейских представителей саботируют его усилия по урегулированию конфликта. Министр добавил, что главное - не обращать внимание на риторику, а добиться, чтобы Европа прекратила саботировать движение к миру, которое поддерживают и США, и Турция, и которому полностью привержена РФ.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.