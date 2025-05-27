https://ria.ru/20250527/pobeda-2019275208.html

Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы

Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы - РИА Новости, 27.05.2025

Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы

Правящая фракция парламента Армении "Гражданский договор" отказалась включать в повестку пленарного заседания проект заявления к 80-летию Победы в Великой... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:24:00+03:00

2025-05-27T10:24:00+03:00

2025-05-27T11:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Правящая фракция парламента Армении "Гражданский договор" отказалась включать в повестку пленарного заседания проект заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, разработанный оппозиционной фракцией "Честь имею". За включение документа в повестку проголосовали 27 депутатов, против — 54. В заявлении говорится о ключевой роли СССР в победе над фашизмом, о том, что Сталинградская и Курская битвы стали переломными моментами войны, и о том, что освобождение Европы от фашизма было бы невозможно без подвига советского солдата. Авторы отмечают, что армянский народ внес огромный вклад в победу над нацизмом, и выделяют исключительную роль в этом Армянской апостольской церкви и диаспоры. Кроме того, в документе упоминается взятие армянскими силами города Шуши в Нагорном Карабахе 9 мая 1992 года. Авторы подчеркивают, что проявления фашизма, ксенофобии и нетерпимости сохраняются, и в пример приводят насильственное выселение армян из Карабаха. Депутат от "Гражданского договора" Асмик Акопян, объясняя отказ обсуждать текст, заявила, что в нем речь идет только об СССР без упоминания других стран, которые, на ее взгляд, "сыграли не меньшую решающую роль в победе", — США и Великобритании. Кроме того, Акопян обратила внимание на то, что в документе искусственно связываются Вторая мировая война и конфликт в Нагорном Карабахе, которые разделяют 47 лет. Другой депутат от партии власти Арман Егоян выдвинул известную претензию, заключающуюся в том, что Великой Отечественной войной один из этапов Второй мировой называет только советская историография. Егоян утверждает, что в начале войны СССР якобы сотрудничал с нацистской Германией и "напал на шесть европейских стран, забрал определенные территории Финляндии, полностью оккупировал Эстонию, Латвию, Литву, половину Польши, большую часть Румынии, которая сейчас является Республикой Молдова". Один из авторов законопроекта Тигран Абрамян возразил, что заявление основано на неоспоримых исторических фактах, институциональной связи поколений в победе и исторической памяти. Но, по его словам, документ стал поводом для спекуляций и обсуждается в контексте столкновений геополитических проектов, искажения исторических фактов, сторонних интерпретаций. Пропагандистская машина властей навязывает альтернативные подходы к историческим событиям, подчеркнул депутат. В День Победы в эфире армянского государственного телеканала выступил начальник Командно-штабного института Военной академии Армении полковник Арцрун Ованнисян, который назвал мифом принятое в исторической науке мнение, что разгром немецких войск под Сталинградом предотвратил турецкое вторжение в Советскую Армению. Более того, он заявил, что гитлеровцы в случае успеха под Сталинградом планировали продвинуться далее на Кавказ, а затем вторгнуться в Турцию с территории Болгарии и Армении. Это, утверждает Ованнисян, предполагало "создание объединенной, исторической Армении". Помимо этого, полковник заявил, что "войну начали Германия и СССР в статусе союзников", что капитуляция Германии, принятая маршалом Георгием Жуковым, была фиктивной и что СССР победил только благодаря помощи по ленд-лизу. Многие армянские историки отреагировали на эти утверждения, назвав их антинаучными. Но общественное телевидение организовало ток-шоу с участием антироссийски настроенных политологов, которые продолжили нападки на СССР и Россию.Посол России в Ереване Сергей Копыркин направил Ованнисяну письмо, в котором назвал его слова кощунственными и фактически оправдывающими агрессию гитлеровской Германии.

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https://ria.ru/20250516/armeniya-2017243260.html

https://ria.ru/20250509/polk-2016034910.html

https://ria.ru/20250410/simonyan-2010578714.html

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германия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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