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Француза, решившего приплыть в Россию на сапе, заключили под стражу
Француза, решившего приплыть в Россию на сапе, заключили под стражу - РИА Новости, 27.05.2025
Француза, решившего приплыть в Россию на сапе, заключили под стражу
Гражданина Франции, решившего из Эстонии приплыть в РФ на сапе, чтобы найти родственников своей матери, суд заключил под стражу за незаконное пересечение... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:26:00+03:00
2025-05-27T18:26:00+03:00
2025-05-27T18:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Гражданина Франции, решившего из Эстонии приплыть в РФ на сапе, чтобы найти родственников своей матери, суд заключил под стражу за незаконное пересечение границы, сообщает объединенная пресс-служба судов Ленинградской области. "Кингисеппским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство органа дознания ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца гражданину Французской Республики, обвиняемому в том, что он в дневное время 19 мая 2025 года на сап-доске из Эстонской Республики незаконно пересек проходящую по Нарвскому водохранилищу государственную границу Российской Федерации без надлежащего разрешения и документов, дающих право въезда в Российскую Федерацию", - сообщает пресс-служба. Француза задержали российские пограничники, им мужчина пояснил, что хотел поселиться на территории России. "Со слов обвиняемого стало известно, что он, применив "метод дедукции", сделал вывод о том, что его мать, которую считает приемной, предположительно родом из России. Решение пересечь государственную границу РФ он принял в связи с тем, что захотел найти родственников своей приёмной матери и восстановить с ними родственные связи", - рассказали в пресс-службе судов. Также в пресс-службе добавили, что в ходе допроса выяснилось, что фигурант некоторое время назад находился на лечении в психиатрической больнице, в связи с чем ему была назначена судебная психиатрическая экспертиза. "Суд учел, что европеец не имеет на территории РФ постоянного места жительства, поэтому может скрыться от дознания и суда. Данное обстоятельство послужило основанием для избрания иностранцу меры пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в объединенной пресс-службе судов региона.
https://ria.ru/20250407/filippiny-2009739768.html
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Происшествия, Россия, Ленинградская область, Франция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Эстония, В мире
Француза, решившего приплыть в Россию на сапе, заключили под стражу
Суд заключил под стражу француза, решившего из Эстонии приплыть в РФ на сапборде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Гражданина Франции, решившего из Эстонии приплыть в РФ на сапе, чтобы найти родственников своей матери, суд заключил под стражу за незаконное пересечение границы, сообщает объединенная пресс-служба судов Ленинградской области.
"Кингисеппским городским судом Ленинградской области
удовлетворено ходатайство органа дознания ПУ ФСБ
России по Санкт-Петербургу
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца гражданину Французской Республики, обвиняемому в том, что он в дневное время 19 мая 2025 года на сап-доске из Эстонской Республики незаконно пересек проходящую по Нарвскому водохранилищу государственную границу Российской Федерации без надлежащего разрешения и документов, дающих право въезда в Российскую Федерацию", - сообщает пресс-служба.
Француза задержали российские пограничники, им мужчина пояснил, что хотел поселиться на территории России.
"Со слов обвиняемого стало известно, что он, применив "метод дедукции", сделал вывод о том, что его мать, которую считает приемной, предположительно родом из России. Решение пересечь государственную границу РФ он принял в связи с тем, что захотел найти родственников своей приёмной матери и восстановить с ними родственные связи", - рассказали в пресс-службе судов.
Также в пресс-службе добавили, что в ходе допроса выяснилось, что фигурант некоторое время назад находился на лечении в психиатрической больнице, в связи с чем ему была назначена судебная психиатрическая экспертиза.
"Суд учел, что европеец не имеет на территории РФ постоянного места жительства, поэтому может скрыться от дознания и суда. Данное обстоятельство послужило основанием для избрания иностранцу меры пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в объединенной пресс-службе судов региона.