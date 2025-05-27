https://ria.ru/20250527/dtp-2019447101.html
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.05.2025
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и региону. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T22:43:00+03:00
2025-05-27T22:43:00+03:00
2025-05-27T23:49:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и региону. "Двадцать седьмого мая в 20.34 в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП по дороге от города Кингисепп в сторону города Сланцы, недалеко от железнодорожного переезда, с участием автобуса-развозки, грузового автомобиля "Газель" и автомобиля "Шкода Октавиа", — подчеркнули в ведомстве.Там уточнили, что при аварии один человек погиб, еще шестеро получили травмы. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства инцидента.В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По предварительным данным ведомства, при аварии один человек погиб, еще 12 человек обратились за медицинской помощью.
https://ria.ru/20250513/dtp-2016643389.html
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происшествия, авто, кингисеппский район, санкт-петербург, ленинградская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Кингисеппский район, Санкт-Петербург, Ленинградская область, ГИБДД МВД РФ
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
В Ленинградской области в ДТП с автобусом погиб человек, шестеро пострадали