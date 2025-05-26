https://ria.ru/20250526/sk-2019062505.html

Мужчине, поджегшему волонтерский штаб под Петербургом, предъявили обвинение

Мужчине, поджегшему волонтерский штаб под Петербургом, предъявили обвинение - РИА Новости, 26.05.2025

Мужчине, поджегшему волонтерский штаб под Петербургом, предъявили обвинение

Поджигателю волонтерского штаба в Ленобласти, где были вещи для военных и детей, предъявлено обвинение в совершении террористического акта, сообщает... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:00:00+03:00

2025-05-26T11:00:00+03:00

2025-05-26T11:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Поджигателю волонтерского штаба в Ленобласти, где были вещи для военных и детей, предъявлено обвинение в совершении террористического акта, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области 40-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт, повлекший значительный имущественный ущерб)", - сообщает пресс-служба.По данным следствия, 24 мая в ночное время обвиняемый путем взлома входной двери незаконно проник в здание волонтерского штаба, расположенного в городе Подпорожье Ленинградской области, где совершил поджог, повлекший уничтожение помещений с находившейся там гуманитарной помощью.В пресс-службе СУСК добавили, что следователь просит суд об аресте обвиняемого.Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция задержала предполагаемого поджигателя штаба, им оказался 40-летний местный житель. По ее данным, в субботу в полицию поступило сообщение о возгорании в здании волонтерского штаба по сбору гуманитарной помощи в Подпорожье. Прибывшие полицейские установили, что вероятной причиной возгорания стал поджог. В результате пожара была уничтожена гуманитарная помощь и имущество волонтерской организации.Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина сообщала, что злоумышленник намеренно поджёг помещение, где хранились вещи, техника, медикаменты для отправки на фронт, которая планировалась 29 мая. Также на складе были приготовлены коробки с новой одеждой и обувью для детей из Курской области.

https://ria.ru/20250523/sud-2018780191.html

https://ria.ru/20250520/prigovor-2018043642.html

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санкт-петербург, общество, россия, ленинградская область, подпорожье, ирина волк