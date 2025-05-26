https://ria.ru/20250526/peterburg-2019225163.html

В Петербурге подростка ранили из пневматического пистолета

В Петербурге подростка ранили из пневматического пистолета - РИА Новости, 26.05.2025

В Петербурге подростка ранили из пневматического пистолета

Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после драки подростков, во время которой один из них получил ушибы и травму головы от выстрела из пневматического... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T22:42:00+03:00

2025-05-26T22:42:00+03:00

2025-05-26T22:42:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после драки подростков, во время которой один из них получил ушибы и травму головы от выстрела из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщение о драке двух подростков в районе пересечения улицы Маршала Казакова и проспекта Патриотов поступило вечером 24 мая. "В ходе патрулирования территории сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был обнаружен 17-летний молодой человек с травмой головы. Юноша рассказал полицейским, что у него произошел конфликт с малознакомым, в ходе которого тот выстрелил в него из пневматического пистолета", - говорится в сообщении. Спустя пару часов 15-летний оппонент пострадавшего был задержан. Полицейскими изъят пневматический пистолет. Подросток был отпрошен в присутствии законного представителя и отпущен. Как уточняет ведомство, в полицию поступила телефонограмма, согласно которой у 17-летнего молодого человека были диагностированы ушибы головы и травма от выстрела из пневматического пистолета. После оказанной медицинской помощи он самовольно покинул больницу. Полиция устанавливает обстоятельства и причины конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250321/pistolet-2006604518.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область