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В Казахстане ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона - РИА Новости, 26.05.2025
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14:29 26.05.2025 (обновлено: 14:32 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/mvd-2019107270.html
В Казахстане ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
В Казахстане ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона - РИА Новости, 26.05.2025
В Казахстане ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана ликвидировали в Карагандинской области подпольную нарколабораторию по производству мефедрона, изъято более 500... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:29:00+03:00
2025-05-26T14:32:00+03:00
карагандинская область
алма-атинская область
казахстан
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АЛМА-АТА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана ликвидировали в Карагандинской области подпольную нарколабораторию по производству мефедрона, изъято более 500 граммов готового вещества, сообщает пресс-служба МВД республики. "В селе Жанакала Бухар-Жырауского района (Карагандинской области) в ходе оперативно-розыскных мероприятий была ликвидирована подпольная нарколаборатория, занимавшаяся производством синтетического наркотика - мефедрона", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz. Отмечается, что в ходе обыска полицейские изъяли около тонны химических прекурсоров, предназначенных для производства наркотика, а также более 500 граммов уже готового вещества, что можно отнести к особо крупному размеру. По подозрению в организации нарколаборатории задержан 38-летний житель Алма-Атинской области, возбуждено уголовное дело. "Это уже вторая крупная нарколаборатория, выявленная в регионе с начала года. Ранее в селе Асыл была пресечена аналогичная преступная деятельность. Тогда полицейские изъяли около 200 килограммов наркотиков и профессиональное оборудование для их изготовления. По подозрению в организации подпольного производства задержаны двое жителей Алматы - 25-летний мужчина и 29-летняя женщина", - напомнили в МВД. Пятнадцатого мая пресс-служба казахстанского МВД сообщила о ликвидации нарколаборатории промышленного масштаба в Алма-Атинской области. В ходе операции было изъято более 200 тысяч разовых доз синтетического наркотика общей стоимостью около шести миллионов долларов.
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карагандинская область, алма-атинская область, казахстан, в мире
Карагандинская область, Алма-Атинская область, Казахстан, В мире
В Казахстане ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

МВД Казахстана: в Карагандинской области ликвидировали нарколабораторию

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Казахстана
Сотрудники полиции Казахстана - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Сотрудники полиции Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана ликвидировали в Карагандинской области подпольную нарколабораторию по производству мефедрона, изъято более 500 граммов готового вещества, сообщает пресс-служба МВД республики.
"В селе Жанакала Бухар-Жырауского района (Карагандинской области) в ходе оперативно-розыскных мероприятий была ликвидирована подпольная нарколаборатория, занимавшаяся производством синтетического наркотика - мефедрона", - говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале МВД Polisia.kz.
Отмечается, что в ходе обыска полицейские изъяли около тонны химических прекурсоров, предназначенных для производства наркотика, а также более 500 граммов уже готового вещества, что можно отнести к особо крупному размеру. По подозрению в организации нарколаборатории задержан 38-летний житель Алма-Атинской области, возбуждено уголовное дело.
"Это уже вторая крупная нарколаборатория, выявленная в регионе с начала года. Ранее в селе Асыл была пресечена аналогичная преступная деятельность. Тогда полицейские изъяли около 200 килограммов наркотиков и профессиональное оборудование для их изготовления. По подозрению в организации подпольного производства задержаны двое жителей Алматы - 25-летний мужчина и 29-летняя женщина", - напомнили в МВД.
Пятнадцатого мая пресс-служба казахстанского МВД сообщила о ликвидации нарколаборатории промышленного масштаба в Алма-Атинской области. В ходе операции было изъято более 200 тысяч разовых доз синтетического наркотика общей стоимостью около шести миллионов долларов.
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