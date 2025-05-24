Минтранс рассказал о работе над проектом ВСМ Москва — Петербург
Минтранс: более тысячи человек работают на строительстве ВСМ Москва — Петербург
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уже более одной тысячи человек работают над проектом строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, задействовано 250 единиц техники, число работников будет увеличиваться с началом строительно-монтажных работ, сообщает Минтранс РФ.
Министр транспорта Роман Старовойт вместе с главой РЖД Олегом Белозёровым и подрядчиками осмотрел площадку в Подмосковье, где идет подготовка к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Тут для будущей стройки переустраиваются инженерные коммуникации и прокладываются патрульно-эксплуатационные дороги.
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"Работа ведется по поручению президента в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". Идем в графике: над проектом работают больше 1000 человек и 250 единиц техники — группировку будем планомерно увеличивать с началом строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении Минтранса.
В пресс-службе Минтранса РФ РИА Новости уточнили, что речь идёт о шестом и седьмом этапах работ по ВСМ в Московской и Тверской областях.
Министерство напоминает, что в 2028 году высокоскоростные поезда отечественного производства поедут по новой железнодорожной ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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