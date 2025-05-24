https://ria.ru/20250524/vsm-2018879054.html

Минтранс рассказал о работе над проектом ВСМ Москва — Петербург

Минтранс рассказал о работе над проектом ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 24.05.2025

Минтранс рассказал о работе над проектом ВСМ Москва — Петербург

Уже более одной тысячи человек работают над проектом строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T17:47:00+03:00

2025-05-24T17:47:00+03:00

2025-05-24T18:18:00+03:00

россия

москва

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роман старовойт

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уже более одной тысячи человек работают над проектом строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, задействовано 250 единиц техники, число работников будет увеличиваться с началом строительно-монтажных работ, сообщает Минтранс РФ. Министр транспорта Роман Старовойт вместе с главой РЖД Олегом Белозёровым и подрядчиками осмотрел площадку в Подмосковье, где идет подготовка к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Тут для будущей стройки переустраиваются инженерные коммуникации и прокладываются патрульно-эксплуатационные дороги. "Работа ведется по поручению президента в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". Идем в графике: над проектом работают больше 1000 человек и 250 единиц техники — группировку будем планомерно увеличивать с началом строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении Минтранса. В пресс-службе Минтранса РФ РИА Новости уточнили, что речь идёт о шестом и седьмом этапах работ по ВСМ в Московской и Тверской областях. Министерство напоминает, что в 2028 году высокоскоростные поезда отечественного производства поедут по новой железнодорожной ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20250428/kadry-2013752322.html

https://ria.ru/20250130/vsm-1996366171.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, олег белозеров, ржд