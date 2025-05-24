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Минтранс рассказал о работе над проектом ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 24.05.2025
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17:47 24.05.2025 (обновлено: 18:18 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/vsm-2018879054.html
Минтранс рассказал о работе над проектом ВСМ Москва — Петербург
Минтранс рассказал о работе над проектом ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 24.05.2025
Минтранс рассказал о работе над проектом ВСМ Москва — Петербург
Уже более одной тысячи человек работают над проектом строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:47:00+03:00
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россия
москва
санкт-петербург
роман старовойт
олег белозеров
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уже более одной тысячи человек работают над проектом строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, задействовано 250 единиц техники, число работников будет увеличиваться с началом строительно-монтажных работ, сообщает Минтранс РФ. Министр транспорта Роман Старовойт вместе с главой РЖД Олегом Белозёровым и подрядчиками осмотрел площадку в Подмосковье, где идет подготовка к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Тут для будущей стройки переустраиваются инженерные коммуникации и прокладываются патрульно-эксплуатационные дороги. "Работа ведется по поручению президента в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". Идем в графике: над проектом работают больше 1000 человек и 250 единиц техники — группировку будем планомерно увеличивать с началом строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении Минтранса. В пресс-службе Минтранса РФ РИА Новости уточнили, что речь идёт о шестом и седьмом этапах работ по ВСМ в Московской и Тверской областях. Министерство напоминает, что в 2028 году высокоскоростные поезда отечественного производства поедут по новой железнодорожной ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250428/kadry-2013752322.html
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россия, москва, санкт-петербург, роман старовойт, олег белозеров, ржд
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Роман Старовойт, Олег Белозеров, РЖД
Минтранс рассказал о работе над проектом ВСМ Москва — Петербург

Минтранс: более тысячи человек работают на строительстве ВСМ Москва — Петербург

© Фото : Минтранс России/TelegramПодготовка к строительству ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"
Подготовка к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Минтранс России/Telegram
Подготовка к строительству ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уже более одной тысячи человек работают над проектом строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, задействовано 250 единиц техники, число работников будет увеличиваться с началом строительно-монтажных работ, сообщает Минтранс РФ.
Министр транспорта Роман Старовойт вместе с главой РЖД Олегом Белозёровым и подрядчиками осмотрел площадку в Подмосковье, где идет подготовка к строительству ВСМ МоскваСанкт-Петербург. Тут для будущей стройки переустраиваются инженерные коммуникации и прокладываются патрульно-эксплуатационные дороги.
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"Работа ведется по поручению президента в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". Идем в графике: над проектом работают больше 1000 человек и 250 единиц техники — группировку будем планомерно увеличивать с началом строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении Минтранса.
В пресс-службе Минтранса РФ РИА Новости уточнили, что речь идёт о шестом и седьмом этапах работ по ВСМ в Московской и Тверской областях.
Министерство напоминает, что в 2028 году высокоскоростные поезда отечественного производства поедут по новой железнодорожной ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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