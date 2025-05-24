https://ria.ru/20250524/shnury-2018887200.html

Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата, заявили в Госдуме

Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.05.2025

Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата, заявили в Госдуме

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата в публичной плоскости тем, что нашел способ законно материться на концертах,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T18:46:00+03:00

2025-05-24T18:46:00+03:00

2025-05-24T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата в публичной плоскости тем, что нашел способ законно материться на концертах, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов ("КПРФ"). Ранее СМИ сообщали, что ближайшие концерты группы "Ленинград" в Новосибирске были под угрозой срыва из-за просьб общественников. Активисты требовали отменить концерты из-за употребления мата. Лидер группы "Ленинград" и ее участники подпишут перед выступлениями гарантийное письмо для соблюдения российского законодательства, и будут выплачивать штрафы за употребление нецензурной лексики. "Анонсируя свои концерты в Новосибирске, лидер группы "Ленинград" Шнуров на всю страну объявил, как законно употреблять нецензурные выражения на публике - несомненно он дал очередной повод, чтобы поднять вопрос о запрете мата в публичной плоскости", - сказал Гаврилов. Он отметил, что Шнуров сделал это накануне великого праздника Дня славянской письменности и культуры и новосибирского форума "Русский язык - основа национальной безопасности и суверенитета России". По словам депутата, участники форума обсудили вопросы защиты и развития русского языка в условиях вызовов глобализации и давления со стороны иноязычных заимствований. Гаврилов сообщил, что прозвучали предложения по конкретным механизмам поддержки культурной и языковой среды, которые будут способствовать укреплению внутреннего единства и самостоятельности России. "Мы твёрдо стоим на защите русского языка, противостоим попыткам его искажения и запретов, и воспринимаем любое кощунство в отношении нашей речевой традиции как вызов, требующий решительного ответа", - сказал он. Политик напомнил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём выступлении на парламентских встречах в Госдуме делал очень важный акцент на одной из очень важных проблем – растабуировании мата в общественном пространстве и превращении сквернословия в социально допустимую норму в сферах, где раньше это было невозможно. Хотя, как уточнил Гаврилов, публичная нецензурная брань и приравнена законодательно к мелкому хулиганству, фактически сегодня она легитимизируется в обществе: она может прозвучать в театральных постановках, кино, безбарьерно и абсолютно бесконтрольно распространяется в интернете. "Мы поддерживаем Святейшего патриарха в этом и постараемся найти способы лишить мат созданной ему популярности. Ведь это борьба за умы и сердца людей. "Матерная брань - это, по сути, богохульство и оскорбление святости материнства" - напоминаю эти слова патриарха Кирилл, которые он сказал в Госдуме", - добавил парламентарий. Гаврилов также рассказал, что 24 мая по церковному календарю совершается память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. В светском календаре, по его словам, этот день отмечается как День славянской письменности и культуры - дата, отсылающая к наследию Кирилла и Мефодия, определившему не только религиозную, но и цивилизационную траекторию для целого ряда славянских народов. Труд Кирилла и Мефодия, как считает депутат Госдумы, привёл к глубокой трансформации культурной составляющей славян: созданная ими азбука позволила закрепить устное знание в письменной форме, тем самым обеспечив преемственность, формирование образовательных институтов и политическое самосознание, а их миссия стала тем основанием, на котором затем развивались национальные литературы, школы и богослужебная практика во множестве стран, включая Россию. Кроме того, парламентарий подчеркнул, что сегодня этот день имеет ещё одно важнейшее символическое измерение: он совпадает с днём тезоименитства Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Мы поздравляем Его Святейшество, чьё имя связывает эпохи и напоминает о духовном наследии, переданном через поколения. Уже много лет он несёт служение, укрепляя роль православия и духовного языка в жизни российского общества", - заключил Гаврилов.

https://ria.ru/20241211/shnurov-1988680044.html

https://ria.ru/20250520/zakony-2017983812.html

https://ria.ru/20250430/shnur-2014108270.html

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Наталья Макарова

новосибирск, россия, сергей гаврилов, шнур (сергей шнуров), ленинград, госдума рф, кпрф